https://ria.ru/20211130/byudzhet-1761390786.html
Комитет Совфеда поддержал бюджет на 2022-2024 годы
Комитет Совфеда поддержал бюджет на 2022-2024 годы - РИА Новости, 30.11.2021
Комитет Совфеда поддержал бюджет на 2022-2024 годы
Бюджетный комитет Совфеда на заседании во вторник поддержал закон "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", предусматривающий... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T09:37
2021-11-30T09:37
2021-11-30T09:37
экономика
антон силуанов
россия
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Бюджетный комитет Совфеда на заседании во вторник поддержал закон "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", предусматривающий утверждение его основных характеристик на ближайший трехлетний период.Сенаторы планируют рассмотреть документ на заседании палаты 1 декабря с участием главы Минфина Антона Силуанова и председателя Счетной палаты Алексея Кудрина.Согласно принятому закону, доходы бюджета на 2022 год утверждены в объеме 25,02 триллиона рублей (18,8% ВВП), на 2023 год – 25,54 триллиона (18% ВВП), на 2024 год – 25,83 триллиона (17% ВВП); расходы - 23,69 триллиона (17,8% ВВП), 25,24 триллиона (17,8% ВВП) и 26,35 триллиона (17,4% ВВП).В результате первые два года бюджет России будет профицитным: в 2022 году профицит составит 1,33 триллиона рублей (1% ВВП), в 2023 году – 0,3 триллиона (0,2% ВВП). В 2024 году ожидается дефицит в 0,52 триллиона рублей (0,3% ВВП). Основными источниками финансирования дефицита бюджета будут являться госзаимствования, использование средств ФНБ на эти цели не предполагается.Верхний предел внутреннего госдолга РФ на начало 2023 года законом определен в 20,8 триллиона рублей, 2024 года – 23,5 триллиона, 2025 года – 26,3 триллиона, внешнего - 70,7 миллиарда долларов (58,5 миллиарда евро), 71,7 миллиарда долларов (58,8 миллиарда евро), 75,7 миллиарда долларов (61,5 миллиарда евро). А объем ФНБ на начало 2022 года прогнозируется на уровне 13,89 триллиона рублей (10,4% ВВП); 2023 года – 16,48 триллиона (11,6% ВВП); 2024 года – 20,1 триллиона (13,3% ВВП). При этом к концу 2024 года, по оценкам правительства, объем ФНБ может увеличиться до 23,267 триллиона рублей.Бюджет России сформирован исходя из прогнозируемого объема валового внутреннего продукта на 2022 год в размере 133,328 триллиона рублей, на 2023 год – 141,881 триллиона, на 2024 год – 151,513 триллиона рублей и уровня инфляции в этот период, не превышающего 4% в год.
https://ria.ru/20211129/byudzhet-1761276556.html
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экономика, антон силуанов, россия
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Бюджетный комитет Совфеда на заседании во вторник поддержал закон "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", предусматривающий утверждение его основных характеристик на ближайший трехлетний период.
Сенаторы планируют рассмотреть документ на заседании палаты 1 декабря с участием главы Минфина Антона Силуанова
и председателя Счетной палаты Алексея Кудрина.
Согласно принятому закону, доходы бюджета на 2022 год утверждены в объеме 25,02 триллиона рублей (18,8% ВВП), на 2023 год – 25,54 триллиона (18% ВВП), на 2024 год – 25,83 триллиона (17% ВВП); расходы - 23,69 триллиона (17,8% ВВП), 25,24 триллиона (17,8% ВВП) и 26,35 триллиона (17,4% ВВП).
В результате первые два года бюджет России
будет профицитным: в 2022 году профицит составит 1,33 триллиона рублей (1% ВВП), в 2023 году – 0,3 триллиона (0,2% ВВП). В 2024 году ожидается дефицит в 0,52 триллиона рублей (0,3% ВВП). Основными источниками финансирования дефицита бюджета будут являться госзаимствования, использование средств ФНБ на эти цели не предполагается.
Верхний предел внутреннего госдолга РФ на начало 2023 года законом определен в 20,8 триллиона рублей, 2024 года – 23,5 триллиона, 2025 года – 26,3 триллиона, внешнего - 70,7 миллиарда долларов (58,5 миллиарда евро), 71,7 миллиарда долларов (58,8 миллиарда евро), 75,7 миллиарда долларов (61,5 миллиарда евро). А объем ФНБ на начало 2022 года прогнозируется на уровне 13,89 триллиона рублей (10,4% ВВП); 2023 года – 16,48 триллиона (11,6% ВВП); 2024 года – 20,1 триллиона (13,3% ВВП). При этом к концу 2024 года, по оценкам правительства, объем ФНБ может увеличиться до 23,267 триллиона рублей.
Бюджет России сформирован исходя из прогнозируемого объема валового внутреннего продукта на 2022 год в размере 133,328 триллиона рублей, на 2023 год – 141,881 триллиона, на 2024 год – 151,513 триллиона рублей и уровня инфляции в этот период, не превышающего 4% в год.