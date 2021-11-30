https://ria.ru/20211130/byudzhet-1761369512.html

Республиканцы грозят заблокировать военный бюджет из-за "российской угрозы"

Республиканцы грозят заблокировать военный бюджет из-за "российской угрозы" - РИА Новости, 30.11.2021

Республиканцы грозят заблокировать военный бюджет из-за "российской угрозы"

Республиканцы в конгрессе США грозят заблокировать военный бюджет без должного обсуждения "российской угрозы", снабжения Украины оружием и санкций по "Северному РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T01:00

2021-11-30T01:00

2021-11-30T02:14

в мире

украина

сша

евросоюз

нато

северный поток — 2

россия

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ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Республиканцы в конгрессе США грозят заблокировать военный бюджет без должного обсуждения "российской угрозы", снабжения Украины оружием и санкций по "Северному потоку — 2", заявил лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл.По его словам, республиканцы против ускоренного рассмотрения военного бюджета с возможным прекращением дебатов уже в понедельник."(Президент России Владимир) Путин мобилизует десятки тысяч солдат на границе Украины, но лидер демократов (Чак Шумер) пытается заблокировать дебаты о том, как ответить на российскую агрессию. Это лишено смысла. Рассмотреть санкции по трубопроводу, который питает проникновение Путина в Европу… заслуживает того, чтобы потратить на это время сената", - добавил Макконнелл."Я выступлю против преждевременного прекращения этих важных дебатов, которые еще только начались", - заключил лидер республиканцев.Киев и западные государства в последнее время неоднократно обвиняли Москву в "агрессивных действиях" у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.В Москве подчеркивают, что Россия никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В РФ также неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.

https://ria.ru/20211129/pentagon-1761365689.html

украина

сша

россия

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в мире, украина, сша, евросоюз, нато, северный поток — 2, россия