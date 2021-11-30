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Республиканцы грозят заблокировать военный бюджет из-за "российской угрозы"
Республиканцы грозят заблокировать военный бюджет из-за "российской угрозы" - РИА Новости, 30.11.2021
Республиканцы грозят заблокировать военный бюджет из-за "российской угрозы"
Республиканцы в конгрессе США грозят заблокировать военный бюджет без должного обсуждения "российской угрозы", снабжения Украины оружием и санкций по "Северному РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T01:00
2021-11-30T02:14
в мире
украина
сша
евросоюз
нато
северный поток — 2
россия
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ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Республиканцы в конгрессе США грозят заблокировать военный бюджет без должного обсуждения "российской угрозы", снабжения Украины оружием и санкций по "Северному потоку — 2", заявил лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл.По его словам, республиканцы против ускоренного рассмотрения военного бюджета с возможным прекращением дебатов уже в понедельник."(Президент России Владимир) Путин мобилизует десятки тысяч солдат на границе Украины, но лидер демократов (Чак Шумер) пытается заблокировать дебаты о том, как ответить на российскую агрессию. Это лишено смысла. Рассмотреть санкции по трубопроводу, который питает проникновение Путина в Европу… заслуживает того, чтобы потратить на это время сената", - добавил Макконнелл."Я выступлю против преждевременного прекращения этих важных дебатов, которые еще только начались", - заключил лидер республиканцев.Киев и западные государства в последнее время неоднократно обвиняли Москву в "агрессивных действиях" у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.В Москве подчеркивают, что Россия никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В РФ также неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
https://ria.ru/20211129/pentagon-1761365689.html
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в мире, украина, сша, евросоюз, нато, северный поток — 2, россия
01:00 30.11.2021 (обновлено: 02:14 30.11.2021)
 
Республиканцы грозят заблокировать военный бюджет из-за "российской угрозы"

Республиканцы в конгрессе грозят заблокировать военный бюджет из-за "российской угрозы"

© AP Photo / Spc. Hubert Delany III/U.S. ArmyАмериканские военные
Американские военные - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© AP Photo / Spc. Hubert Delany III/U.S. Army
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Республиканцы в конгрессе США грозят заблокировать военный бюджет без должного обсуждения "российской угрозы", снабжения Украины оружием и санкций по "Северному потоку — 2", заявил лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл.
По его словам, республиканцы против ускоренного рассмотрения военного бюджета с возможным прекращением дебатов уже в понедельник.
"Обсуждение правильного способа противостояния российской угрозе Америке и нашим союзникам, правильного способа снабдить наших друзе на границе Украины стоит того, чтобы тратить на это время сената", - сказал Макконнелл, выступая в сенате.
"(Президент России Владимир) Путин мобилизует десятки тысяч солдат на границе Украины, но лидер демократов (Чак Шумер) пытается заблокировать дебаты о том, как ответить на российскую агрессию. Это лишено смысла. Рассмотреть санкции по трубопроводу, который питает проникновение Путина в Европу… заслуживает того, чтобы потратить на это время сената", - добавил Макконнелл.
"Я выступлю против преждевременного прекращения этих важных дебатов, которые еще только начались", - заключил лидер республиканцев.
Киев и западные государства в последнее время неоднократно обвиняли Москву в "агрессивных действиях" у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
В Москве подчеркивают, что Россия никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В РФ также неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
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В миреУкраинаСШАЕвросоюзНАТОСеверный поток — 2Россия
 
 
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