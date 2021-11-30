https://ria.ru/20211130/blagoustroystvo-1761420458.html

Петр Бирюков: завершено благоустройство Верейской улицы на западе Москвы

Петр Бирюков: завершено благоустройство Верейской улицы на западе Москвы - РИА Новости, 30.11.2021

Петр Бирюков: завершено благоустройство Верейской улицы на западе Москвы

Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили работы по благоустройству Верейской улицы на западе Москвы, по которой пройдет основной маршрут к будущей... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T12:17

2021-11-30T12:17

2021-11-30T12:17

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москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили работы по благоустройству Верейской улицы на западе Москвы, по которой пройдет основной маршрут к будущей станции "Давыдково" Большой кольцевой линии метро, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Петр Бирюков."С вводом в эксплуатацию новой станции пешеходный поток по Верейской улице вырастет в несколько раз, поэтому было важно заблаговременно привести в порядок тротуары и проезжую часть. Общая площадь благоустройства составила 2,5 гектара", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что ранее на Верейской улице тротуар был только с одной стороны и довольно узкий, на противоположной стороне он отсутствовал, поэтому людям приходилось ходить по газону."Теперь удобные тротуары есть с обеих сторон проезжей части, для обеспечения безопасности пешеходов их отделили от дороги бордюрным камнем. На улице установили пять современных остановочных павильонов, в которых можно не только укрыться от непогоды, но и зарядить телефон, подключиться к сети Wi-Fi", - подчеркнул Бирюков.Он уточнил, что в рамках проекта отремонтировали автостоянку возле здания суда, обустроили к нему и рядом расположенным промышленным предприятиям удобные пешеходные дорожки с уличным освещением. В общей сложности вдоль них установили 28 новых фонарей с энергосберегающими лампами.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что для улучшения пешеходной и транспортной доступности новой станции БКЛ также проводятся работы по благоустройству на улице Козлова и в Козловском лесу. Их планируется завершить до конца этого года.

https://realty.ria.ru/20211130/dorogi-1761389258.html

https://realty.ria.ru/20211129/dom-1761304478.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы