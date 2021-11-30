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Петр Бирюков: завершено благоустройство Верейской улицы на западе Москвы
Петр Бирюков: завершено благоустройство Верейской улицы на западе Москвы - РИА Новости, 30.11.2021
Петр Бирюков: завершено благоустройство Верейской улицы на западе Москвы
Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили работы по благоустройству Верейской улицы на западе Москвы, по которой пройдет основной маршрут к будущей... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T12:17
2021-11-30T12:17
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили работы по благоустройству Верейской улицы на западе Москвы, по которой пройдет основной маршрут к будущей станции "Давыдково" Большой кольцевой линии метро, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Петр Бирюков."С вводом в эксплуатацию новой станции пешеходный поток по Верейской улице вырастет в несколько раз, поэтому было важно заблаговременно привести в порядок тротуары и проезжую часть. Общая площадь благоустройства составила 2,5 гектара", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что ранее на Верейской улице тротуар был только с одной стороны и довольно узкий, на противоположной стороне он отсутствовал, поэтому людям приходилось ходить по газону."Теперь удобные тротуары есть с обеих сторон проезжей части, для обеспечения безопасности пешеходов их отделили от дороги бордюрным камнем. На улице установили пять современных остановочных павильонов, в которых можно не только укрыться от непогоды, но и зарядить телефон, подключиться к сети Wi-Fi", - подчеркнул Бирюков.Он уточнил, что в рамках проекта отремонтировали автостоянку возле здания суда, обустроили к нему и рядом расположенным промышленным предприятиям удобные пешеходные дорожки с уличным освещением. В общей сложности вдоль них установили 28 новых фонарей с энергосберегающими лампами.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что для улучшения пешеходной и транспортной доступности новой станции БКЛ также проводятся работы по благоустройству на улице Козлова и в Козловском лесу. Их планируется завершить до конца этого года.
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
12:17 30.11.2021
 

Петр Бирюков: завершено благоустройство Верейской улицы на западе Москвы

© Фото : официальный сайт Мэра МосквыБлагоустройство Верейской улицы на западе Москвы
Благоустройство Верейской улицы на западе Москвы - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© Фото : официальный сайт Мэра Москвы
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили работы по благоустройству Верейской улицы на западе Москвы, по которой пройдет основной маршрут к будущей станции "Давыдково" Большой кольцевой линии метро, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Петр Бирюков.
"С вводом в эксплуатацию новой станции пешеходный поток по Верейской улице вырастет в несколько раз, поэтому было важно заблаговременно привести в порядок тротуары и проезжую часть. Общая площадь благоустройства составила 2,5 гектара", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра рассказал, что ранее на Верейской улице тротуар был только с одной стороны и довольно узкий, на противоположной стороне он отсутствовал, поэтому людям приходилось ходить по газону.
"Теперь удобные тротуары есть с обеих сторон проезжей части, для обеспечения безопасности пешеходов их отделили от дороги бордюрным камнем. На улице установили пять современных остановочных павильонов, в которых можно не только укрыться от непогоды, но и зарядить телефон, подключиться к сети Wi-Fi", - подчеркнул Бирюков.
Он уточнил, что в рамках проекта отремонтировали автостоянку возле здания суда, обустроили к нему и рядом расположенным промышленным предприятиям удобные пешеходные дорожки с уличным освещением. В общей сложности вдоль них установили 28 новых фонарей с энергосберегающими лампами.
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Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что для улучшения пешеходной и транспортной доступности новой станции БКЛ также проводятся работы по благоустройству на улице Козлова и в Козловском лесу. Их планируется завершить до конца этого года.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковГородское хозяйство Москвы
 
 
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