https://ria.ru/20211130/biznes-1761384374.html

Родзянко назвал главного конкурента американского бизнеса в России

Родзянко назвал главного конкурента американского бизнеса в России - РИА Новости, 30.11.2021

Родзянко назвал главного конкурента американского бизнеса в России

Многие американские компании смогли сохранить лидерство на российском рынке, но политические проблемы сильно осложняют их работу, поэтому главным конкурентом... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T08:55

2021-11-30T08:55

2021-11-30T08:55

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Многие американские компании смогли сохранить лидерство на российском рынке, но политические проблемы сильно осложняют их работу, поэтому главным конкурентом для американского бизнеса в России можно назвать правительство США, заявил в интервью РИА Новости президент Американской торговой палаты в РФ (АТП, AmCham) Алексис Родзянко."Введя санкции (против России – ред.), правительство США ограничило поле деятельности для американских энергетических компаний. Вот почему, когда меня спрашивают: "Кто главный конкурент американских компаний в России: немцы, китайцы, японцы?", я отвечаю: "Американское правительство!", - сказал он.Сейчас, по словам главы палаты, американцам удается успешно работать и сохранять лидерские позиции в отдельных отраслях, в частности – на рынке бытовых товаров и безалкогольных напитков. При этом до введения санкций компании из США лидировали и в российской энергетике."Когда в ноябре 2013 года я приступил к обязанностям президента палаты, то и представить не мог, что буквально через несколько месяцев отношения между Москвой и Вашингтоном из-за событий на Майдане так обострятся, что против России будут введены санкции. "Как быть в возникшей ситуации?" - вот мысль, которая мучила меня постоянно", – вспоминает Родзянко.Экономические санкции в отношении Москвы Вашингтон ввел после событий вокруг Украины в 2014 году. В результате отношения между двумя странами резко ухудшились, были сведены практически на нет межгосударственные связи и дипломатическая активность, напомнил он. Самой трудной задачей в этих условиях по словам Родзянко, было выстраивать комфортные условия для развития бизнеса.Сейчас, по данным палаты, в России работает почти 1300 американских компаний, в том числе около 500 крупнейших корпораций, таких как Coca-Cola, PepsiCo, Mars, GE, Boeing, Procter & Gamble, Colgate-Palmolive, Caterpillar и другие.

https://ria.ru/20210603/frantsiya-1735428650.html

https://ria.ru/20211115/savatyugin-1758756760.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, сша, москва, алексис родзянко, amcham, procter&gamble, россия