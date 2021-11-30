Родзянко назвал главного конкурента американского бизнеса в России
Глава АТП в России Родзянко назвал правительство США конкурентом американского бизнеса
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкГлава Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Многие американские компании смогли сохранить лидерство на российском рынке, но политические проблемы сильно осложняют их работу, поэтому главным конкурентом для американского бизнеса в России можно назвать правительство США, заявил в интервью РИА Новости президент Американской торговой палаты в РФ (АТП, AmCham) Алексис Родзянко.
"Введя санкции (против России – ред.), правительство США ограничило поле деятельности для американских энергетических компаний. Вот почему, когда меня спрашивают: "Кто главный конкурент американских компаний в России: немцы, китайцы, японцы?", я отвечаю: "Американское правительство!", - сказал он.
Сейчас, по словам главы палаты, американцам удается успешно работать и сохранять лидерские позиции в отдельных отраслях, в частности – на рынке бытовых товаров и безалкогольных напитков. При этом до введения санкций компании из США лидировали и в российской энергетике.
"Когда в ноябре 2013 года я приступил к обязанностям президента палаты, то и представить не мог, что буквально через несколько месяцев отношения между Москвой и Вашингтоном из-за событий на Майдане так обострятся, что против России будут введены санкции. "Как быть в возникшей ситуации?" - вот мысль, которая мучила меня постоянно", – вспоминает Родзянко.
Экономические санкции в отношении Москвы Вашингтон ввел после событий вокруг Украины в 2014 году. В результате отношения между двумя странами резко ухудшились, были сведены практически на нет межгосударственные связи и дипломатическая активность, напомнил он. Самой трудной задачей в этих условиях по словам Родзянко, было выстраивать комфортные условия для развития бизнеса.
Сейчас, по данным палаты, в России работает почти 1300 американских компаний, в том числе около 500 крупнейших корпораций, таких как Coca-Cola, PepsiCo, Mars, GE, Boeing, Procter & Gamble, Colgate-Palmolive, Caterpillar и другие.