https://ria.ru/20211130/bioroboty-1761530112.html

В США заявили, что живые биороботы способны размножаться, сообщили СМИ

В США заявили, что живые биороботы способны размножаться, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.11.2021

В США заявили, что живые биороботы способны размножаться, сообщили СМИ

Американские ученые выяснили, что первые в мире живые биороботы способны размножаться, сообщает научно-популярное издание New Scientist. РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T19:06

2021-11-30T19:06

2021-11-30T22:38

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Американские ученые выяснили, что первые в мире живые биороботы способны размножаться, сообщает научно-популярное издание New Scientist.Как сообщается, учеными было установлено, что синтетические организмы, названные ксеноботами, могут самовоспроизводиться в небольшой тарелке, сдвигая свободные клетки.В 2020 году ксеноботы были созданы из стволовых клеток эмбрионов африканской когтистой лягушки (Xenopus laevis), их размер составляет менее миллиметра.Отмечается, что, когда клетки собираются вместе, они образуют сферы из приблизительно трех тысяч клеток в течение пяти дней. Образующиеся груды клеток формируют новых ксеноботов.Дальнейшие исследования ученых показали, что группы из 12 ксеноботов могут создать из 60 тысяч клеток одно или два новых поколения.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, технологии, сша, роботы