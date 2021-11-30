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В Белоруссии признали объединение "Сопротивление" террористическим
В Белоруссии признали объединение "Сопротивление" террористическим - РИА Новости, 30.11.2021
В Белоруссии признали объединение "Сопротивление" террористическим
Верховный суд Белоруссии признал неформальное объединение оппозиции "Сопротивление" террористическим, сообщил во вторник начальник отдела Генеральной... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T17:34
2021-11-30T18:01
в мире
белоруссия
верховный суд белоруссии
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МИНСК, 30 ноя - РИА Новости. Верховный суд Белоруссии признал неформальное объединение оппозиции "Сопротивление" террористическим, сообщил во вторник начальник отдела Генеральной прокуратуры страны Валерий Шуляк."По заявлению генерального прокурора Верховный суд Беларуси признал неформальную организацию "Супраціў" (" Сопротивление") с входящими в неё инициативами "Кибер-партизаны", Дружины народной самообороны," Буслы лецяць" (Аисты летят) террористической организацией", - сказал Шуляк. Его видеокомментарий размещён в Telegram - канале ведомства.Представитель прокуратуры пояснил, что "данным сообществом с весны 2021 года с использованием Telegram-каналов и Telegram-чатов обсуждались, планировалось и пропагандировались акты террористической направленности, а именно поджоги, взрывы зданий и автотранспорта".Шуляк отметил, что руководители данной организации, граждане Белоруссии, сейчас проживают в США. Он подчеркнул, что решение суда вступило в законную силу, деятельность организации в Белоруссии запрещена, а вербовка, содействие и участие в ней повлекут уголовную ответственность.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
https://ria.ru/20211014/belorussiya-1754654459.html
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в мире, белоруссия, верховный суд белоруссии
17:34 30.11.2021 (обновлено: 18:01 30.11.2021)
 
В Белоруссии признали объединение "Сопротивление" террористическим

В Белоруссии оппозиционное движение "Сопротивление" признали террористическим

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МИНСК, 30 ноя - РИА Новости. Верховный суд Белоруссии признал неформальное объединение оппозиции "Сопротивление" террористическим, сообщил во вторник начальник отдела Генеральной прокуратуры страны Валерий Шуляк.
"По заявлению генерального прокурора Верховный суд Беларуси признал неформальную организацию "Супраціў" (" Сопротивление") с входящими в неё инициативами "Кибер-партизаны", Дружины народной самообороны," Буслы лецяць" (Аисты летят) террористической организацией", - сказал Шуляк. Его видеокомментарий размещён в Telegram - канале ведомства.
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Представитель прокуратуры пояснил, что "данным сообществом с весны 2021 года с использованием Telegram-каналов и Telegram-чатов обсуждались, планировалось и пропагандировались акты террористической направленности, а именно поджоги, взрывы зданий и автотранспорта".
Шуляк отметил, что руководители данной организации, граждане Белоруссии, сейчас проживают в США. Он подчеркнул, что решение суда вступило в законную силу, деятельность организации в Белоруссии запрещена, а вербовка, содействие и участие в ней повлекут уголовную ответственность.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
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