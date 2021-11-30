https://ria.ru/20211130/belorussiya-1761422949.html

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к ситуации на белорусско-польской границе

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к ситуации на белорусско-польской границе - РИА Новости, 30.11.2021

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к ситуации на белорусско-польской границе

Знают о последних событиях на белорусско-польской границе 66% россиян, при этом более трети считают, что в сложившейся ситуации виноват скорее Европейский Союз... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T12:15

2021-11-30T12:15

2021-11-30T12:16

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ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Знают о последних событиях на белорусско-польской границе 66% россиян, при этом более трети считают, что в сложившейся ситуации виноват скорее Европейский Союз в целом, скорее власти Белоруссии - 15%, возлагают вину скорее на самих мигрантов 12% опрошенных, следует из результатов опроса ВЦИОМ.В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.Согласно представленным данным, 66% россиян знают о последних событиях на белорусско-польской границе, 34% не знают о них или затруднились ответить."Чаще всего наши соотечественники описывают ситуацию следующим образом: беженцы пытаются попасть в Европу (14%), беженцев не пускают в Европу (12%), там происходит миграционный кризис (12%), а также бардак и безобразие (10%)", - отметили во ВЦИОМ.При этом 36% респондентов считают, что в сложившейся ситуации виноват скорее Европейский союз, 8% - что власти Польши, скорее власти Белоруссии - 15%, возлагают вину скорее на самих мигрантов 12% опрошенных. Затруднились ответить 22%.Полагают, что нашей стране не нужно вмешиваться в ситуацию 32% россиян, по 10% считают, что следует поддержать Белоруссию или оказать гуманитарную помощь, по 7% сказали, что беженцам нужно помочь вернуться домой и что Россию эта ситуация не касается.Отвечая на открытый вопрос о том, как следует поступить властям Белоруссии в отношении мигрантов, находящихся на территории Белоруссии, на границе с Польшей, 18% россиян сказали, что их нужно депортировать, 17% — что им нужно помочь и предоставить гуманитарную помощь, по 4% убеждены, что нужно им не препятствовать, пытаться договориться с Евросоюзом или закрыть границу. При этом 44% опрошенных затруднились ответить на вопрос.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведён 18 ноября. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20211130/reys-1761385468.html

https://ria.ru/20211129/migranty-1761323497.html

https://ria.ru/20211129/migranty-1761321160.html

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в мире, европа, белоруссия, евросоюз, вциом, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии