https://ria.ru/20211130/bankrotstvo-1761523009.html
Илон Маск сообщил сотрудникам SpaceX о риске банкротства
Илон Маск сообщил сотрудникам SpaceX о риске банкротства - РИА Новости, 30.11.2021
Илон Маск сообщил сотрудникам SpaceX о риске банкротства
Основатель и владелец космической компании SpaceX Илон Маск, недовольный слабым прогрессом в разработке ракетных двигателей Raptor, сообщил своим сотрудникам,... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T18:39
2021-11-30T18:39
2021-11-30T18:39
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Основатель и владелец космической компании SpaceX Илон Маск, недовольный слабым прогрессом в разработке ракетных двигателей Raptor, сообщил своим сотрудникам, что кризис в их производстве создает "риск банкротства", сообщает телеканал CNBC со ссылкой на разосланное сотрудникам электронное сообщение.Raptor - жидкостный ракетный двигатель закрытого цикла, который работает на жидком метане и кислороде, Маск рассчитывает применять его на корабле Starship."Кризис с производством Raptor намного хуже, чем казалось несколько недель назад. Мы столкнемся с настоящим риском банкротства, если в следующем году не сможем достичь частоты полета Starship хотя бы раз в две недели", - заявил Маск в своем письме.Предприниматель также рассказал, что планировал уйти на длинные каникулы после Дня благодарения (отмечался в США 25 ноября), но узнав о ситуации с двигателями, решил лично работать на производстве в пятницу и на выходных."Лишние руки не помешают, чтобы выбраться из, честно говоря, катастрофы", - написал Маск.В середине ноября Маск говорил, что орбитальный запуск прототипа космического корабля Starship может состояться в январе или феврале 2022 года. Далее SpaceX планирует совершить множество запусков Starship.SpaceX разрабатывает транспортную систему, состоящую из полностью многоразовых ракеты-носителя Super Heavy и корабля Starship. Система позволит доставлять спутники, экипажи и грузы как на околоземные орбиты, так и на Луну и Марс.Ранее Маск заявлял, что при создании ракетного двигателя Raptor вдохновляется в том числе российскими разработками и что улучшения Raptor по отношению к российским аналогам относительно невелики за исключением стоимости.
https://ria.ru/20211115/mask-1759042461.html
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в мире, сша, spacex, марс, луна, космос, илон маск
Илон Маск сообщил сотрудникам SpaceX о риске банкротства
Глава SpaceX Илон Маск сообщил сотрудникам о риске банкротства из-за кризиса с двигателями
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости.
Основатель и владелец космической компании SpaceX Илон Маск
, недовольный слабым прогрессом в разработке ракетных двигателей Raptor, сообщил своим сотрудникам, что кризис в их производстве создает "риск банкротства", сообщает телеканал CNBC со ссылкой на разосланное сотрудникам электронное сообщение.
Raptor - жидкостный ракетный двигатель закрытого цикла, который работает на жидком метане и кислороде, Маск рассчитывает применять его на корабле Starship.
"Кризис с производством Raptor намного хуже, чем казалось несколько недель назад. Мы столкнемся с настоящим риском банкротства, если в следующем году не сможем достичь частоты полета Starship хотя бы раз в две недели", - заявил Маск в своем письме.
Предприниматель также рассказал, что планировал уйти на длинные каникулы после Дня благодарения (отмечался в США
25 ноября), но узнав о ситуации с двигателями, решил лично работать на производстве в пятницу и на выходных.
"Лишние руки не помешают, чтобы выбраться из, честно говоря, катастрофы", - написал Маск.
В середине ноября Маск говорил, что орбитальный запуск прототипа космического корабля Starship может состояться в январе или феврале 2022 года. Далее SpaceX планирует совершить множество запусков Starship.
SpaceX разрабатывает транспортную систему, состоящую из полностью многоразовых ракеты-носителя Super Heavy и корабля Starship. Система позволит доставлять спутники, экипажи и грузы как на околоземные орбиты, так и на Луну
и Марс
.
Ранее Маск заявлял, что при создании ракетного двигателя Raptor вдохновляется в том числе российскими разработками и что улучшения Raptor по отношению к российским аналогам относительно невелики за исключением стоимости.