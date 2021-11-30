https://ria.ru/20211130/azerbaydzhan-1761469445.html
В Азербайджане потерпел крушение военный вертолет
В Азербайджане потерпел крушение военный вертолет - РИА Новости, 30.11.2021
В Азербайджане потерпел крушение военный вертолет
Четырнадцать человек погибли, двое ранены в результате крушения военного вертолета в Азербайджане, сообщает во вторник Госпогранслужба страны. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T15:09
2021-11-30T15:09
2021-11-30T16:22
в мире
азербайджан
ильхам алиев
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БАКУ, 30 ноя - РИА Новости. Четырнадцать человек погибли, двое ранены в результате крушения военного вертолета в Азербайджане, сообщает во вторник Госпогранслужба страны.Ведомство опубликовало список погибших и раненых, в нем 14 фамилий.Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования семьям погибших в катастрофе.
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РИА Новости
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в мире, азербайджан, ильхам алиев
15:09 30.11.2021 (обновлено: 16:22 30.11.2021)
В Азербайджане потерпел крушение военный вертолет
В Азербайджане потерпел крушение военный вертолет, 14 человек погибли