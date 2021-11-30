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В Пентагоне подтвердили новое расследование авиаударов США в Сирии
В Пентагоне подтвердили новое расследование авиаударов США в Сирии - РИА Новости, 30.11.2021
В Пентагоне подтвердили новое расследование авиаударов США в Сирии
Официальный представитель Пентагона Джон Кирби подтвердил, что министр обороны США Ллойд Остин поручил провести новое расследование удара американских ВВС в... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T00:44
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в мире
сша
сирия
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби подтвердил, что министр обороны США Ллойд Остин поручил провести новое расследование удара американских ВВС в Сирии в 2019 году, жертвами которого стали мирные жители.Расследование, по словам американского военного, будет включать в том числе оценку жертв среди гражданского населения, соблюдение законов ведения военных действий и проделанной отчетности по итогам этой операции.Как сообщали ранее СМИ, расследование Пентагона будет проходить под руководством генерала Майкла Гаррета. Ему поручено в течение 90 дней установить наличие возможных нарушений при совершении авиаудара, который был осуществлен в районе населенного пункта Эль-Багуз.
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в мире, сша, сирия, министерство обороны сша
00:44 30.11.2021 (обновлено: 00:45 30.11.2021)
 
В Пентагоне подтвердили новое расследование авиаударов США в Сирии

Пентагон проведет новое расследование авиаударов США в Сирии, унесших жизни мирных жителей

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Taylor HarrisonВВС США
ВВС США - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Taylor Harrison
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ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби подтвердил, что министр обороны США Ллойд Остин поручил провести новое расследование удара американских ВВС в Сирии в 2019 году, жертвами которого стали мирные жители.
"Министр сегодня поручил провести обзор инцидента, который привел к жертвами среди гражданского населения и произошел 18 марта 2019 году в Эль-Багузе, Сирия", - сказал в понедельник Кирби в ходе брифинга.
Расследование, по словам американского военного, будет включать в том числе оценку жертв среди гражданского населения, соблюдение законов ведения военных действий и проделанной отчетности по итогам этой операции.
Как сообщали ранее СМИ, расследование Пентагона будет проходить под руководством генерала Майкла Гаррета. Ему поручено в течение 90 дней установить наличие возможных нарушений при совершении авиаудара, который был осуществлен в районе населенного пункта Эль-Багуз.
Авиаудар в районе сирийского Багуза. 18 марта 2019 - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
15 ноября, 07:20
В ООН прокомментировали авиаудары США в Сирии, унесшие жизни мирных жителей
 
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