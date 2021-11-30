https://ria.ru/20211130/aviaudary-1761368712.html

В Пентагоне подтвердили новое расследование авиаударов США в Сирии

В Пентагоне подтвердили новое расследование авиаударов США в Сирии - РИА Новости, 30.11.2021

В Пентагоне подтвердили новое расследование авиаударов США в Сирии

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби подтвердил, что министр обороны США Ллойд Остин поручил провести новое расследование удара американских ВВС в... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T00:44

2021-11-30T00:44

2021-11-30T00:45

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ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби подтвердил, что министр обороны США Ллойд Остин поручил провести новое расследование удара американских ВВС в Сирии в 2019 году, жертвами которого стали мирные жители.Расследование, по словам американского военного, будет включать в том числе оценку жертв среди гражданского населения, соблюдение законов ведения военных действий и проделанной отчетности по итогам этой операции.Как сообщали ранее СМИ, расследование Пентагона будет проходить под руководством генерала Майкла Гаррета. Ему поручено в течение 90 дней установить наличие возможных нарушений при совершении авиаудара, который был осуществлен в районе населенного пункта Эль-Багуз.

https://ria.ru/20211115/otvetsvennost-1759047997.html

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в мире, сша, сирия, министерство обороны сша