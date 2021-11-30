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ВС Азербайджана ушли с территории у армянского села, где 16 ноября шли бои
ВС Азербайджана ушли с территории у армянского села, где 16 ноября шли бои - РИА Новости, 30.11.2021
ВС Азербайджана ушли с территории у армянского села, где 16 ноября шли бои
Азербайджанские вооруженные силы отошли с территории близ армянского села Ишханасар, где 16 ноября произошли боестолкновения, передает Sputnik Армения, ссылаясь РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T11:32
2021-11-30T11:32
2021-11-30T11:32
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ЕРЕВАН, 30 ноя – РИА Новости. Азербайджанские вооруженные силы отошли с территории близ армянского села Ишханасар, где 16 ноября произошли боестолкновения, передает Sputnik Армения, ссылаясь на старосту села Марата Петросяна."Там, где были столкновения, их (азербайджанских военнослужащих - ред.) больше нет", - цитирует агентство слова Петросяна.Сельский староста заявил, что ему неизвестно, заняли ли оставленные позиции армянские ВС.Министерство обороны эту информацию пока не прокомментировало.Шестнадцатого ноября Ереван заявил, что ВС Азербайджана предприняли атаку в восточном направлении границы Армении и вторглись на территорию страны в районе горы Килисали. По данным армянского минобороны, один военнослужащий Армении погиб, 13 взяты в плен, связь с 24 военными потеряна. Минобороны Азербайджана сообщило, что в боях на границе с Арменией погибли семь азербайджанских солдат и десять ранены, сейчас ситуация стабильная.В телефонной беседе с министрами обороны Азербайджана и Армении министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Москва готова к содействию стабилизации ситуации. Позже Минобороны РФ сообщило, что в результате телефонных переговоров Шойгу с армянским и азербайджанским коллегами стороны прекратили бои у пограничной горы Килисали.Все новости Армении читайте на сайте Sputnik Армения >>
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в мире, армения, москва, сергей шойгу, минобороны азербайджана, россия
ВС Азербайджана ушли с территории у армянского села, где 16 ноября шли бои
Азербайджанские военные ушли с территории у села Ишханасар, где 16 ноября шли бои