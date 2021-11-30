https://ria.ru/20211130/armeniya-1761413570.html

ВС Азербайджана ушли с территории у армянского села, где 16 ноября шли бои

ВС Азербайджана ушли с территории у армянского села, где 16 ноября шли бои - РИА Новости, 30.11.2021

ВС Азербайджана ушли с территории у армянского села, где 16 ноября шли бои

Азербайджанские вооруженные силы отошли с территории близ армянского села Ишханасар, где 16 ноября произошли боестолкновения, передает Sputnik Армения, ссылаясь РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T11:32

2021-11-30T11:32

2021-11-30T11:32

в мире

армения

москва

сергей шойгу

минобороны азербайджана

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759335999_0:41:1990:1160_1920x0_80_0_0_44508cf6c4413fd256de8a4c7cebc350.jpg

ЕРЕВАН, 30 ноя – РИА Новости. Азербайджанские вооруженные силы отошли с территории близ армянского села Ишханасар, где 16 ноября произошли боестолкновения, передает Sputnik Армения, ссылаясь на старосту села Марата Петросяна."Там, где были столкновения, их (азербайджанских военнослужащих - ред.) больше нет", - цитирует агентство слова Петросяна.Сельский староста заявил, что ему неизвестно, заняли ли оставленные позиции армянские ВС.Министерство обороны эту информацию пока не прокомментировало.Шестнадцатого ноября Ереван заявил, что ВС Азербайджана предприняли атаку в восточном направлении границы Армении и вторглись на территорию страны в районе горы Килисали. По данным армянского минобороны, один военнослужащий Армении погиб, 13 взяты в плен, связь с 24 военными потеряна. Минобороны Азербайджана сообщило, что в боях на границе с Арменией погибли семь азербайджанских солдат и десять ранены, сейчас ситуация стабильная.В телефонной беседе с министрами обороны Азербайджана и Армении министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Москва готова к содействию стабилизации ситуации. Позже Минобороны РФ сообщило, что в результате телефонных переговоров Шойгу с армянским и азербайджанским коллегами стороны прекратили бои у пограничной горы Килисали.Все новости Армении читайте на сайте Sputnik Армения >>

https://ria.ru/20211126/granitsa-1760969496.html

армения

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, армения, москва, сергей шойгу, минобороны азербайджана, россия