Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211130/armeniya-1761413570.html
ВС Азербайджана ушли с территории у армянского села, где 16 ноября шли бои
ВС Азербайджана ушли с территории у армянского села, где 16 ноября шли бои - РИА Новости, 30.11.2021
ВС Азербайджана ушли с территории у армянского села, где 16 ноября шли бои
Азербайджанские вооруженные силы отошли с территории близ армянского села Ишханасар, где 16 ноября произошли боестолкновения, передает Sputnik Армения, ссылаясь РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T11:32
2021-11-30T11:32
в мире
армения
москва
сергей шойгу
минобороны азербайджана
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759335999_0:41:1990:1160_1920x0_80_0_0_44508cf6c4413fd256de8a4c7cebc350.jpg
ЕРЕВАН, 30 ноя – РИА Новости. Азербайджанские вооруженные силы отошли с территории близ армянского села Ишханасар, где 16 ноября произошли боестолкновения, передает Sputnik Армения, ссылаясь на старосту села Марата Петросяна."Там, где были столкновения, их (азербайджанских военнослужащих - ред.) больше нет", - цитирует агентство слова Петросяна.Сельский староста заявил, что ему неизвестно, заняли ли оставленные позиции армянские ВС.Министерство обороны эту информацию пока не прокомментировало.Шестнадцатого ноября Ереван заявил, что ВС Азербайджана предприняли атаку в восточном направлении границы Армении и вторглись на территорию страны в районе горы Килисали. По данным армянского минобороны, один военнослужащий Армении погиб, 13 взяты в плен, связь с 24 военными потеряна. Минобороны Азербайджана сообщило, что в боях на границе с Арменией погибли семь азербайджанских солдат и десять ранены, сейчас ситуация стабильная.В телефонной беседе с министрами обороны Азербайджана и Армении министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Москва готова к содействию стабилизации ситуации. Позже Минобороны РФ сообщило, что в результате телефонных переговоров Шойгу с армянским и азербайджанским коллегами стороны прекратили бои у пограничной горы Килисали.Все новости Армении читайте на сайте Sputnik Армения &gt;&gt;
https://ria.ru/20211126/granitsa-1760969496.html
армения
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759335999_195:0:1795:1200_1920x0_80_0_0_20568e5c5ab79e258cc4903e4c33aab1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, армения, москва, сергей шойгу, минобороны азербайджана, россия
11:32 30.11.2021
 
ВС Азербайджана ушли с территории у армянского села, где 16 ноября шли бои

Азербайджанские военные ушли с территории у села Ишханасар, где 16 ноября шли бои

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияАрмянские военнослужащие на границе с Азербайджаном
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 30 ноя – РИА Новости. Азербайджанские вооруженные силы отошли с территории близ армянского села Ишханасар, где 16 ноября произошли боестолкновения, передает Sputnik Армения, ссылаясь на старосту села Марата Петросяна.
"Там, где были столкновения, их (азербайджанских военнослужащих - ред.) больше нет", - цитирует агентство слова Петросяна.
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
26 ноября, 19:57
Азербайджан передал Армении 100 военнопленных после конфликта в Карабахе
Сельский староста заявил, что ему неизвестно, заняли ли оставленные позиции армянские ВС.
Министерство обороны эту информацию пока не прокомментировало.
Шестнадцатого ноября Ереван заявил, что ВС Азербайджана предприняли атаку в восточном направлении границы Армении и вторглись на территорию страны в районе горы Килисали. По данным армянского минобороны, один военнослужащий Армении погиб, 13 взяты в плен, связь с 24 военными потеряна. Минобороны Азербайджана сообщило, что в боях на границе с Арменией погибли семь азербайджанских солдат и десять ранены, сейчас ситуация стабильная.
В телефонной беседе с министрами обороны Азербайджана и Армении министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Москва готова к содействию стабилизации ситуации. Позже Минобороны РФ сообщило, что в результате телефонных переговоров Шойгу с армянским и азербайджанским коллегами стороны прекратили бои у пограничной горы Килисали.
Все новости Армении читайте на сайте Sputnik Армения >>
Бои на границе Армении и Азербайджана Бои на границе Армении и Азербайджана desk
Инфографика
 
В миреАрменияМоскваСергей ШойгуМинобороны АзербайджанаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:00В Воронежской области задержали мужчину, 24 года назад убившего человека
10:58В Японии выявили второй случай заражения омикрон-штаммом коронавируса
10:57В Польше обвинили белорусских военных в применении пневматического оружия
10:57Состояние богатейших россиян выросло на 38 миллиардов долларов с января
10:56В МИД отвергли обвинения Киева в притеснениях украинцев в России
10:54В МИД рассчитывают на сотрудничество с новым правительством Киргизии
10:52На Украине объяснили, почему Зеленский "перескакивает" на русский язык
10:52В МИД обеспокоены отказом Киева от мирного урегулирования в Донбассе
10:50Сенатор назвал угрозы Киева из-за слов Лукашенко о Крыме пустозвонством
10:47МИД прокомментировал планы США провести "саммит за демократию"
10:45Посольство в ЮАР помогает россиянам вернуться на родину, заявила Захарова
10:45Министр обороны Польши обсудил с главой Пентагона миграционный кризис
10:40В МИД назвали украинские заявления об угрозах со стороны России истерикой
10:39В Госдуме оценили реакцию Украины на заявление Лукашенко о Крыме
10:38В Крыму сняли часть ограничений из-за коронавируса
10:35ВСУ стянули в Донбасс 125 тысяч человек, это половина всего личного состава
10:33В Москве проверяют школы и суды после сообщений о минировании
10:31В Турции рассказали о планах Эрдогана провести переговоры с Путиным
10:29В СПЧ призвали чтить в школах память жертв Холокоста
10:28Лавров и Блинкен встретятся на полях СМИД ОБСЕ в Стокгольме
Лента новостейМолния
В Воронежской области задержали мужчину, 24 года назад убившего человекаВ Японии выявили второй случай заражения омикрон-штаммом коронавирусаВ Польше обвинили белорусских военных в применении пневматического оружия Состояние богатейших россиян выросло на 38 миллиардов долларов с январяВ МИД отвергли обвинения Киева в притеснениях украинцев в РоссииВ МИД рассчитывают на сотрудничество с новым правительством КиргизииНа Украине объяснили, почему Зеленский "перескакивает" на русский языкВ МИД обеспокоены отказом Киева от мирного урегулирования в ДонбассеСенатор назвал угрозы Киева из-за слов Лукашенко о Крыме пустозвонствомМИД прокомментировал планы США провести "саммит за демократию"Посольство в ЮАР помогает россиянам вернуться на родину, заявила Захарова Министр обороны Польши обсудил с главой Пентагона миграционный кризис В МИД назвали украинские заявления об угрозах со стороны России истерикойВ Госдуме оценили реакцию Украины на заявление Лукашенко о КрымеВ Крыму сняли часть ограничений из-за коронавирусаВСУ стянули в Донбасс 125 тысяч человек, это половина всего личного составаВ Москве проверяют школы и суды после сообщений о минированииВ Турции рассказали о планах Эрдогана провести переговоры с ПутинымВ СПЧ призвали чтить в школах память жертв ХолокостаЛавров и Блинкен встретятся на полях СМИД ОБСЕ в Стокгольме