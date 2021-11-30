https://ria.ru/20211130/alushta-1761394778.html
В Алуште зафиксировали ураганный ветер
В Алуште зафиксировали ураганный ветер - РИА Новости, 30.11.2021
В Алуште зафиксировали ураганный ветер
Теплые воздушные массы принесли в Крым накануне резкого изменения погоды песок из районов Северной Африки, на полуострове местами выпал желтый песочный дождь,... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T09:58
2021-11-30T09:58
2021-11-30T09:58
общество
симферополь
ялта
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
северная африка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. Теплые воздушные массы принесли в Крым накануне резкого изменения погоды песок из районов Северной Африки, на полуострове местами выпал желтый песочный дождь, сообщили РИА Новости в крымском гидрометцентре.Гидрометцентр и МЧС в понедельник объявили в Крыму штормовое предупреждение из-за прохождения фронтальных разделов. Ожидалось усиление ветра до 30 метров в секунду. Позднее МЧС сообщило о возможном усилении ветра до ураганных значений – до 35 метров в секунду."Очень сильный ветер наблюдался накануне в Ялте, в районе Никитского ботанического сада, на южном берегу Крыма – скоростью до 30 метров в секунду. Очень сильный ветер наблюдался также в Симферополе и восточных районах Крыма. Ветер ураганной силы – скоростью и порывами 33 метра в секунду - был зафиксирован только в Алуште", - сообщила Любецкая.Она добавила, что в горах Крыма ураганного ветра накануне не было. Прогноз погоды на 1 декабря сейчас формируется, отметила Любецкая, добавив, что в данный момент влияние на погоду на полуострове оказывает очень много факторов.
https://ria.ru/20211130/krym-1761393983.html
https://ria.ru/20211130/krym-1761388885.html
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общество, симферополь, ялта, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, северная африка
В Алуште зафиксировали ураганный ветер
В Алуште зафиксировали ураганный ветер с порывами до 33 метров в секунду