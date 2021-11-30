15:23 30.11.2021 (обновлено: 15:53 30.11.2021)
Путин призвал помочь народу Афганистана
Президент Путин призвал разблокировать деньги Афганистана в европейских банках
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в пленарной сессии инвестиционного форума "Россия зовет!"
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Ситуация в Афганистане сложная, надо помочь афганскому народу и разблокировать деньги страны в европейских банках в гуманитарных целях, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что касается Афганистана... Сейчас там сложное положение. Мы сейчас не будем, сейчас не время и не место давать характеристику движению Талибан* и так далее, но "Талибан"* контролирует ситуацию в стране. Надо помочь афганскому народу, надо хотя бы деньги разблокировать, афганские деньги, которые на счетах в западных банках, прежде всего, в США находятся, надо разблокировать и дать возможность людям хоть элементарные вещи решать", - сказал Путин в ходе инвестиционного форума "Россия зовет".
"Хотя бы разблокировать целевым образом для решения гуманитарных вопросов, для приобретения медицинского оборудования, лекарственных препаратов и поддержки детей. Хотя бы на это - ведь можно целевым образом все это разблокировать. Это не пойдет на оружие", - добавил он.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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