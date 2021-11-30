https://ria.ru/20211130/afganistan-1761473314.html

Путин призвал помочь народу Афганистана

Путин призвал помочь народу Афганистана - РИА Новости, 30.11.2021

Путин призвал помочь народу Афганистана

Ситуация в Афганистане сложная, надо помочь афганскому народу и разблокировать деньги страны в европейских банках в гуманитарных целях, заявил президент РФ... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T15:23

2021-11-30T15:23

2021-11-30T15:53

инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"

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афганистан

владимир путин

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Ситуация в Афганистане сложная, надо помочь афганскому народу и разблокировать деньги страны в европейских банках в гуманитарных целях, заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается Афганистана... Сейчас там сложное положение. Мы сейчас не будем, сейчас не время и не место давать характеристику движению Талибан* и так далее, но "Талибан"* контролирует ситуацию в стране. Надо помочь афганскому народу, надо хотя бы деньги разблокировать, афганские деньги, которые на счетах в западных банках, прежде всего, в США находятся, надо разблокировать и дать возможность людям хоть элементарные вещи решать", - сказал Путин в ходе инвестиционного форума "Россия зовет"."Хотя бы разблокировать целевым образом для решения гуманитарных вопросов, для приобретения медицинского оборудования, лекарственных препаратов и поддержки детей. Хотя бы на это - ведь можно целевым образом все это разблокировать. Это не пойдет на оружие", - добавил он.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://radiosputnik.ria.ru/20211124/afganistan-1760463984.html

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в мире, афганистан, владимир путин