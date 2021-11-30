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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211130/aeroporty-1761477639.html
Аэропорты Москвы рассказали о работе в непогоду
Аэропорты Москвы рассказали о работе в непогоду - РИА Новости, 30.11.2021
Аэропорты Москвы рассказали о работе в непогоду
Аэропорты Москвы — Шереметьево, Домодедово и Внуково — работают штатно, несмотря на непогоду, сообщили РИА Новости представители воздушных гаваней. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T16:01
2021-11-30T16:01
туризм
шереметьево (аэропорт)
москва
домодедово (аэропорт)
гидрометцентр
самолеты
туризм
аэропорты
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Аэропорты Москвы — Шереметьево, Домодедово и Внуково — работают штатно, несмотря на непогоду, сообщили РИА Новости представители воздушных гаваней."Задержек рейсов нет", — сказали в пресс-службе Внуково. Представитель Шереметьево также сообщил РИА Новости, что аэропорт работает в обычном режиме."Видимость на аэродроме составляет более 1000 метров. Задержанных по погодным условиям рейсов нет", — сказали в Домодедово.Оранжевый уровень погодной опасности из-за ветра с порывами 20-25 метров в секунду объявлен в Москве и области до 21 часа 30 ноября, желтый уровень из-за ветра с порывами до 17-22 действует в с 21 часа 30 ноября до 9 часов 1 декабря. Кроме того, действует желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы (до 11 часов 2 декабря) и мокрого снега (до 21 часа 30 ноября).
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шереметьево (аэропорт), москва, домодедово (аэропорт), гидрометцентр, самолеты, туризм, аэропорты
16:01 30.11.2021
 
Аэропорты Москвы рассказали о работе в непогоду

Аэропорты Москвы работают штатно, несмотря на непогоду

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет в международном аэропорту "Шереметьево"
Самолет в международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Аэропорты Москвы — Шереметьево, Домодедово и Внуково — работают штатно, несмотря на непогоду, сообщили РИА Новости представители воздушных гаваней.
"Задержек рейсов нет", — сказали в пресс-службе Внуково. Представитель Шереметьево также сообщил РИА Новости, что аэропорт работает в обычном режиме.
"Видимость на аэродроме составляет более 1000 метров. Задержанных по погодным условиям рейсов нет", — сказали в Домодедово.
Оранжевый уровень погодной опасности из-за ветра с порывами 20-25 метров в секунду объявлен в Москве и области до 21 часа 30 ноября, желтый уровень из-за ветра с порывами до 17-22 действует в с 21 часа 30 ноября до 9 часов 1 декабря. Кроме того, действует желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы (до 11 часов 2 декабря) и мокрого снега (до 21 часа 30 ноября).
Пассажиры в Международном аэропорту Стамбул - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
Вчера, 13:07Туризм
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