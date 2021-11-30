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Открыта продажа билетов на регулярные рейсы Аэрофлота в Гавану
Открыта продажа билетов на регулярные рейсы Аэрофлота в Гавану - РИА Новости, 30.11.2021
Открыта продажа билетов на регулярные рейсы Аэрофлота в Гавану
Аэрофлот возобновляет регулярные полёты в Гавану (Куба). Рейсы будут выполняться с 21 декабря дважды в неделю: по вторникам и пятницам. Продажа билетов открыта. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T11:08
2021-11-30T11:08
пресс-релизы
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МОСКВА, 30 ноя – ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот возобновляет регулярные полёты в Гавану (Куба). Рейсы будут выполняться с 21 декабря дважды в неделю: по вторникам и пятницам. Продажа билетов открыта.Полёты в Гавану будут осуществляться на новейших в парке Аэрофлота широкофюзеляжных воздушных судах Airbus A350. Лайнер вмещает 316 пассажиров в трёх классах обслуживания: 28 мест класса Бизнес, 24 места класса Комфорт, 264 места класса Эконом.Многочасовой перелёт через океан с Аэрофлотом будет интересным и максимально комфортным. К услугам пассажиров всех классов — мультимедийная система развлечений, landscape-камеры для наблюдения за полётом и доступ в Интернет по сети Wi-Fi*. В классе Эконом шаг между креслами увеличен до 78,7 см. В классе Комфорт пассажиры по достоинству оценят специальное меню, кресла с увеличенным углом отклонения спинки, мониторы диагональю 13” (33 см), индивидуальным освещением и розеткой для зарядки гаджетов. Путешественникам класса Бизнес предлагаются уникальные просторные кабины — сьюты с собственным мини-баром, создающие особое приватное пространство. Каждое место оборудовано монитором 21” (53 см), а кресла раскладываются в полноценную двухметровую кровать.Гавана — крупнейший город и столица Республики Куба. Интерес для туристов представляют уникальные архитектура и атмосфера города, его самобытный колорит. Благодаря хорошей транспортной доступности Гавана служит отправной точкой для поездок в центральную часть острова и на знаменитые кубинские пляжи.Гавана станет вторым пунктом на Кубе, куда Аэрофлот выполняет регулярные рейсы. С июня 2021 года авиакомпания трижды в неделю летает на курорт Варадеро.Забронировать и купить билеты можно на сайте Аэрофлота, по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования: +7-495-223-5555 (Москва), 8-800-444-5555 (звонок по России бесплатный) и в офисах собственных продаж авиакомпании.Актуальные данные о действующих правилах въезда для пассажиров международных рейсов размещены на сайте Аэрофлота в разделе "Информация об изменениях, связанных с COVID-19".АЭРОФЛОТ входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.Аэрофлот в 2020 году перевёз 14,6 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 30,2 млн.Аэрофлот признан самой пунктуальной авиакомпанией в мире по итогам 2019 года на основе глобального рейтинга On-Time Performance Review от авторитетного аналитического холдинга Cirium.Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, девять раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также обладает рейтингом "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.Аэрофлот признан сильнейшим авиационным брендом 2021 года в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвёртое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain &amp; Company.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
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пресс-релизы
11:08 30.11.2021
 

Открыта продажа билетов на регулярные рейсы Аэрофлота в Гавану

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСтюардесса авиакомпании "Аэрофлот" во время презентации нового салона самолета Boeing 777
Стюардесса авиакомпании Аэрофлот во время презентации нового салона самолета Boeing 777 - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 30 ноя – ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот возобновляет регулярные полёты в Гавану (Куба). Рейсы будут выполняться с 21 декабря дважды в неделю: по вторникам и пятницам. Продажа билетов открыта.
Полёты в Гавану будут осуществляться на новейших в парке Аэрофлота широкофюзеляжных воздушных судах Airbus A350. Лайнер вмещает 316 пассажиров в трёх классах обслуживания: 28 мест класса Бизнес, 24 места класса Комфорт, 264 места класса Эконом.
Многочасовой перелёт через океан с Аэрофлотом будет интересным и максимально комфортным. К услугам пассажиров всех классов — мультимедийная система развлечений, landscape-камеры для наблюдения за полётом и доступ в Интернет по сети Wi-Fi*. В классе Эконом шаг между креслами увеличен до 78,7 см. В классе Комфорт пассажиры по достоинству оценят специальное меню, кресла с увеличенным углом отклонения спинки, мониторы диагональю 13” (33 см), индивидуальным освещением и розеткой для зарядки гаджетов. Путешественникам класса Бизнес предлагаются уникальные просторные кабины — сьюты с собственным мини-баром, создающие особое приватное пространство. Каждое место оборудовано монитором 21” (53 см), а кресла раскладываются в полноценную двухметровую кровать.
Гавана — крупнейший город и столица Республики Куба. Интерес для туристов представляют уникальные архитектура и атмосфера города, его самобытный колорит. Благодаря хорошей транспортной доступности Гавана служит отправной точкой для поездок в центральную часть острова и на знаменитые кубинские пляжи.
Гавана станет вторым пунктом на Кубе, куда Аэрофлот выполняет регулярные рейсы. С июня 2021 года авиакомпания трижды в неделю летает на курорт Варадеро.
Забронировать и купить билеты можно на сайте Аэрофлота, по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования: +7-495-223-5555 (Москва), 8-800-444-5555 (звонок по России бесплатный) и в офисах собственных продаж авиакомпании.
Актуальные данные о действующих правилах въезда для пассажиров международных рейсов размещены на сайте Аэрофлота в разделе "Информация об изменениях, связанных с COVID-19".
АЭРОФЛОТ входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.
Аэрофлот в 2020 году перевёз 14,6 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 30,2 млн.
Аэрофлот признан самой пунктуальной авиакомпанией в мире по итогам 2019 года на основе глобального рейтинга On-Time Performance Review от авторитетного аналитического холдинга Cirium.
Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, девять раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также обладает рейтингом "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.
Аэрофлот признан сильнейшим авиационным брендом 2021 года в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвёртое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
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