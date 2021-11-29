https://ria.ru/20211129/zdravookhranenie-1761319114.html

Конференция о проблемах здравоохранения

Конференция о проблемах здравоохранения - РИА Новости, 29.11.2021

Конференция о проблемах здравоохранения

1 декабря в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет конференция на тему: "Здравоохранение в России – 2021".

2021-11-29T17:48

2021-11-29T17:48

2021-11-29T17:48

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Задать вопросУчастники:- заместитель председателя Совета Федерации Галина КАРЕЛОВА;- председатель Комитета по охране здоровья Государственной Думы Российской Федерации Дмитрий ХУБЕЗОВ;- заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Олег ГРИДНЕВ;- глава офиса ВОЗ в Российской Федерации Мелита ВУЙНОВИЧ;- директор Глобальной платформы ВОЗ по борьбе с неинфекционными заболеваниями Светлана АКСЕЛЬРОД;- заместитель председателя Счетной палаты Российской Федерации Галина ИЗОТОВА;- директор НМИЦ профилактической медицины Министерства здравоохранения Российской Федерации, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Министерства здравоохранения Российской Федерации Оксана ДРАПКИНА;- генеральный НМИЦ радиологии Министерства здравоохранения Российской Федерации, главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Российской Федерации Андрей КАПРИН;- директор НМИЦ эндокринологии Министерства здравоохранения Российской Федерации Наталья МОКРЫШЕВА;- директор НИИ ревматологии им. В.А. Насоновой Александр ЛИЛА;- генеральный директор НМИЦ им. В.А. Алмазова Министерства здравоохранения Российской Федерации, президент Общероссийской общественной организации "Российское кардиологическое общество" Евгений ШЛЯХТО.В рамках мероприятия пройдут экспертные дискуссии: "Борьба с онкологическими заболеваниями: вызовы, решения, итоги", "Остановить ВИЧ: на пути реализации государственной стратегии", "Следуя цели 2024: предупреждение и терапия сердечно-сосудистых заболеваний", "Борьба с сахарным диабетом: государственная стратегия и практика", "Реабилитация после COVID-19: в фокусе государственных приоритетов". Итоги дискуссий лягут в основу программы "Здоровое общество" предстоящего Российского инвестиционного форума.Организаторы мероприятия: Фонд "Росконгресс", Комитет по охране здоровья Государственной Думы РФ.Трансляция доступна на официальном сайте проекта Фонда "Росконгресс" "Здоровое общество".Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы