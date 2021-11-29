Конференция о проблемах здравоохранения
1 декабря в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет конференция на тему: "Здравоохранение в России – 2021".
Участники:
- заместитель председателя Совета Федерации Галина КАРЕЛОВА;
- председатель Комитета по охране здоровья Государственной Думы Российской Федерации Дмитрий ХУБЕЗОВ;
- заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Олег ГРИДНЕВ;
- глава офиса ВОЗ в Российской Федерации Мелита ВУЙНОВИЧ;
- директор Глобальной платформы ВОЗ по борьбе с неинфекционными заболеваниями Светлана АКСЕЛЬРОД;
- заместитель председателя Счетной палаты Российской Федерации Галина ИЗОТОВА;
- директор НМИЦ профилактической медицины Министерства здравоохранения Российской Федерации, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Министерства здравоохранения Российской Федерации Оксана ДРАПКИНА;
- генеральный НМИЦ радиологии Министерства здравоохранения Российской Федерации, главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Российской Федерации Андрей КАПРИН;
- директор НМИЦ эндокринологии Министерства здравоохранения Российской Федерации Наталья МОКРЫШЕВА;
- директор НИИ ревматологии им. В.А. Насоновой Александр ЛИЛА;
- генеральный директор НМИЦ им. В.А. Алмазова Министерства здравоохранения Российской Федерации, президент Общероссийской общественной организации "Российское кардиологическое общество" Евгений ШЛЯХТО.
- заместитель председателя Совета Федерации Галина КАРЕЛОВА;
- председатель Комитета по охране здоровья Государственной Думы Российской Федерации Дмитрий ХУБЕЗОВ;
- заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Олег ГРИДНЕВ;
- глава офиса ВОЗ в Российской Федерации Мелита ВУЙНОВИЧ;
- директор Глобальной платформы ВОЗ по борьбе с неинфекционными заболеваниями Светлана АКСЕЛЬРОД;
- заместитель председателя Счетной палаты Российской Федерации Галина ИЗОТОВА;
- директор НМИЦ профилактической медицины Министерства здравоохранения Российской Федерации, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Министерства здравоохранения Российской Федерации Оксана ДРАПКИНА;
- генеральный НМИЦ радиологии Министерства здравоохранения Российской Федерации, главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Российской Федерации Андрей КАПРИН;
- директор НМИЦ эндокринологии Министерства здравоохранения Российской Федерации Наталья МОКРЫШЕВА;
- директор НИИ ревматологии им. В.А. Насоновой Александр ЛИЛА;
- генеральный директор НМИЦ им. В.А. Алмазова Министерства здравоохранения Российской Федерации, президент Общероссийской общественной организации "Российское кардиологическое общество" Евгений ШЛЯХТО.
В рамках мероприятия пройдут экспертные дискуссии: "Борьба с онкологическими заболеваниями: вызовы, решения, итоги", "Остановить ВИЧ: на пути реализации государственной стратегии", "Следуя цели 2024: предупреждение и терапия сердечно-сосудистых заболеваний", "Борьба с сахарным диабетом: государственная стратегия и практика", "Реабилитация после COVID-19: в фокусе государственных приоритетов". Итоги дискуссий лягут в основу программы "Здоровое общество" предстоящего Российского инвестиционного форума.
Организаторы мероприятия: Фонд "Росконгресс", Комитет по охране здоровья Государственной Думы РФ.
Трансляция доступна на официальном сайте проекта Фонда "Росконгресс" "Здоровое общество".
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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