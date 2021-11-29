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В калининградской ОЭЗ продлили действие пониженных страховых взносов
В калининградской ОЭЗ продлили действие пониженных страховых взносов - РИА Новости, 29.11.2021
В калининградской ОЭЗ продлили действие пониженных страховых взносов
Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на повышение привлекательности режима особой экономической зоны (ОЭЗ) в Калининградской области... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T13:00
2021-11-29T13:00
экономика
калининградская область
владимир путин
россия
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на повышение привлекательности режима особой экономической зоны (ОЭЗ) в Калининградской области. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Закон, разработанный правительством во исполнение поручения президента РФ, продлевает для резидентов калининградской ОЭЗ срок применения пониженного тарифа страховых взносов (7,6%) с семи до десяти лет, одновременно исключая предельный срок применения льготы.Сейчас резиденты зоны могут применять льготный тариф только до конца 2025 года. При этом льготу могут получить только те компании, которые включены в реестр резидентов ОЭЗ в период с 2018 по 2022 год. Закон распространяет льготы на всех резидентов, включенных в реестр начиная с 2018 года.Это позволит бизнесу направить средства на реализацию перспективных проектов и создать новые рабочие места, а также повысит привлекательность ОЭЗ в Калининградской области для будущих резидентов, поясняла пресс-служба кабмина.Кроме того, закон предусматривает восстановление сумм неуплаченных страховых взносов и земельного налога за весь период применения льготы в случае исключения резидента калининградской ОЭЗ из единого реестра резидентов. Если резидент окажется недобросовестным и будет исключен из реестра, ему придется выплатить все ранее предоставленные государством льготы, пояснял замглавы Минэкономразвития РФ Сергей Галкин.Одновременно вводится норма, которая не позволит повторно воспользоваться льготой по налогу на имущество при его передаче одним резидентом калининградской ОЭЗ другому. Помимо этого, уточняются особенности обложения НДС при ввозе в Россию товаров в рамках благотворительной деятельности. Закон вступает в силу через месяц после официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового (расчетного) периода по соответствующему налогу (страховым взносам).
https://ria.ru/20211122/zavod-1760209080.html
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экономика, калининградская область, владимир путин, россия
13:00 29.11.2021
 
В калининградской ОЭЗ продлили действие пониженных страховых взносов

Путин подписал закон, продлевающий пониженные страховые взносы в калининградской ОЭЗ

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкКалининград
Калининград - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на повышение привлекательности режима особой экономической зоны (ОЭЗ) в Калининградской области. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон, разработанный правительством во исполнение поручения президента РФ, продлевает для резидентов калининградской ОЭЗ срок применения пониженного тарифа страховых взносов (7,6%) с семи до десяти лет, одновременно исключая предельный срок применения льготы.
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Сейчас резиденты зоны могут применять льготный тариф только до конца 2025 года. При этом льготу могут получить только те компании, которые включены в реестр резидентов ОЭЗ в период с 2018 по 2022 год. Закон распространяет льготы на всех резидентов, включенных в реестр начиная с 2018 года.
Это позволит бизнесу направить средства на реализацию перспективных проектов и создать новые рабочие места, а также повысит привлекательность ОЭЗ в Калининградской области для будущих резидентов, поясняла пресс-служба кабмина.
Кроме того, закон предусматривает восстановление сумм неуплаченных страховых взносов и земельного налога за весь период применения льготы в случае исключения резидента калининградской ОЭЗ из единого реестра резидентов. Если резидент окажется недобросовестным и будет исключен из реестра, ему придется выплатить все ранее предоставленные государством льготы, пояснял замглавы Минэкономразвития РФ Сергей Галкин.
Одновременно вводится норма, которая не позволит повторно воспользоваться льготой по налогу на имущество при его передаче одним резидентом калининградской ОЭЗ другому. Помимо этого, уточняются особенности обложения НДС при ввозе в Россию товаров в рамках благотворительной деятельности. Закон вступает в силу через месяц после официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового (расчетного) периода по соответствующему налогу (страховым взносам).
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ЭкономикаКалининградская областьВладимир ПутинРоссия
 
 
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