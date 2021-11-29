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https://ria.ru/20211129/zakharova-1761357160.html
Захарова призвала ЕС не делать шагов в ущерб урегулированию на Украине
Захарова призвала ЕС не делать шагов в ущерб урегулированию на Украине - РИА Новости, 29.11.2021
Захарова призвала ЕС не делать шагов в ущерб урегулированию на Украине
Россия призывает ЕС объективно изучить положение дел на Украине и воздерживаться от шагов и заявлений в ущерб процессу мирного урегулирования внутриукраинского... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T22:18
2021-11-29T22:18
в мире
киев
франция
евросоюз
еврокомиссия
мид украины
мария захарова
дмитрий кулеба
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Россия призывает ЕС объективно изучить положение дел на Украине и воздерживаться от шагов и заявлений в ущерб процессу мирного урегулирования внутриукраинского конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление Еврокомиссии по вопросу о российской гуманитарной поддержке Донбасса.Ранее Евросоюз выразил сожаление в связи с подписанием президентом России указа о гуманитарной поддержке Донбасса и призвал отменить его."Ознакомились с упомянутым заявлением ЕС. Для нас оно не стало неожиданностью. К сожалению, за прошедшие с начала конфликта на Украине годы ЕС не единожды демонстрировал политическую ангажированность и предвзятость, солидаризуясь с киевскими властями и закрывая глаза на их нежелание выполнять минский "Комплекс мер", ущемление законных прав и интересов неукраиноязычного населения страны. Вынуждены констатировать, что такими действиями Евросоюз никак не способствует продвижению политического урегулирования на Украине", - заявила Захарова.Она добавила, что с ноября 2014 года, то есть уже семь лет, продолжается финансово-экономическая, транспортная и энергетическая блокада Донбасса киевскими властями. По ее словам, примечательно, что на фоне очередного энергетического кризиса на Украине Киев отказывается покупать донецкий уголь, закупая топливо по более высоким ценам в третьих странах.Как отметила представитель МИД РФ, в этих условиях указ президента РФ от 15 ноября 2021 года "Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины" продиктован соображениями защиты прав человека, принципами и нормами международного гуманитарного права и принят в порядке исключения, на период "до политического урегулирования ситуации". "Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь жителям востока Украины, в т.ч. учитывая значительное число проживающих там российских граждан", - заключила Захарова.Она также отметила, что не только об обязательствах Киева по Минским соглашениям не помнят в ЕС. "Наряду с Соглашением об урегулировании политического кризиса на Украине от 21 февраля 2014 года... забыты обязательства Германии и Франции по Декларации лидеров стран "нормандского формата" от 12 февраля 2015 года: "оказать техническую поддержку для восстановления сегмента банковской системы в затронутых конфликтом районах, возможно, путем создания международного механизма для содействия осуществлению социальных выплат". Ни поддержки, ни международного механизма - нет и, видимо, не предвидится", - констатирует представитель МИД."В этой связи призываем Евросоюз еще раз внимательно прочитать резолюцию 2202 (2015) СБ ООН, одобрившую минский "Комплекс мер" и приветствовавшую Декларацию лидеров "нормандского формата" в его поддержку, а также объективно изучить положение дел на Украине и воздерживаться от шагов и заявлений в ущерб процессу мирного политического урегулирования этого внутриукраинского конфликта при посредничестве России, Германии, Франции, а также ОБСЕ", - заключила Захарова.Президент РФ Владимир Путин в ноябре подписал указ об оказании гуманитарной поддержки самопровозглашенных ДНР и ЛНР, согласно которому в РФ признаются выданные в ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров, допускается их допуск наравне с российскими до госзакупок. Документ также отменяет экспортные и импортные квоты для товаров, перемещаемых из России в ДНР/ЛНР и обратно. Министерство иностранных дел Украины расценило это как грубое вмешательство в дела страны и направило РФ ноту протеста. Власти ДНР, комментируя указ, отметили, что это важный гуманитарный шаг, который, в частности, будет способствовать созданию рабочих мест.Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что указ президента России противоречит минским договоренностям. Кулеба отметил, что ожидает от Франции и ФРГ осуждения действий РФ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на это, что оказание Россией помощи Донбассу не является нарушением минских соглашений.
https://ria.ru/20211129/razval-1761289824.html
https://ria.ru/20211126/voyska-1760881647.html
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в мире, киев, франция, евросоюз, еврокомиссия, мид украины, мария захарова, дмитрий кулеба, ситуация в днр и лнр, россия
22:18 29.11.2021
 
Захарова призвала ЕС не делать шагов в ущерб урегулированию на Украине

Представитель МИД Захарова призвала ЕС не делать шагов в ущерб урегулированию на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Россия призывает ЕС объективно изучить положение дел на Украине и воздерживаться от шагов и заявлений в ущерб процессу мирного урегулирования внутриукраинского конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление Еврокомиссии по вопросу о российской гуманитарной поддержке Донбасса.
Ранее Евросоюз выразил сожаление в связи с подписанием президентом России указа о гуманитарной поддержке Донбасса и призвал отменить его.
"Ознакомились с упомянутым заявлением ЕС. Для нас оно не стало неожиданностью. К сожалению, за прошедшие с начала конфликта на Украине годы ЕС не единожды демонстрировал политическую ангажированность и предвзятость, солидаризуясь с киевскими властями и закрывая глаза на их нежелание выполнять минский "Комплекс мер", ущемление законных прав и интересов неукраиноязычного населения страны. Вынуждены констатировать, что такими действиями Евросоюз никак не способствует продвижению политического урегулирования на Украине", - заявила Захарова.
Она добавила, что с ноября 2014 года, то есть уже семь лет, продолжается финансово-экономическая, транспортная и энергетическая блокада Донбасса киевскими властями. По ее словам, примечательно, что на фоне очередного энергетического кризиса на Украине Киев отказывается покупать донецкий уголь, закупая топливо по более высоким ценам в третьих странах.
Министерство иностранных дел Украины - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
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Как отметила представитель МИД РФ, в этих условиях указ президента РФ от 15 ноября 2021 года "Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины" продиктован соображениями защиты прав человека, принципами и нормами международного гуманитарного права и принят в порядке исключения, на период "до политического урегулирования ситуации". "Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь жителям востока Украины, в т.ч. учитывая значительное число проживающих там российских граждан", - заключила Захарова.
Она также отметила, что не только об обязательствах Киева по Минским соглашениям не помнят в ЕС. "Наряду с Соглашением об урегулировании политического кризиса на Украине от 21 февраля 2014 года... забыты обязательства Германии и Франции по Декларации лидеров стран "нормандского формата" от 12 февраля 2015 года: "оказать техническую поддержку для восстановления сегмента банковской системы в затронутых конфликтом районах, возможно, путем создания международного механизма для содействия осуществлению социальных выплат". Ни поддержки, ни международного механизма - нет и, видимо, не предвидится", - констатирует представитель МИД.
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"В этой связи призываем Евросоюз еще раз внимательно прочитать резолюцию 2202 (2015) СБ ООН, одобрившую минский "Комплекс мер" и приветствовавшую Декларацию лидеров "нормандского формата" в его поддержку, а также объективно изучить положение дел на Украине и воздерживаться от шагов и заявлений в ущерб процессу мирного политического урегулирования этого внутриукраинского конфликта при посредничестве России, Германии, Франции, а также ОБСЕ", - заключила Захарова.
Президент РФ Владимир Путин в ноябре подписал указ об оказании гуманитарной поддержки самопровозглашенных ДНР и ЛНР, согласно которому в РФ признаются выданные в ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров, допускается их допуск наравне с российскими до госзакупок. Документ также отменяет экспортные и импортные квоты для товаров, перемещаемых из России в ДНР/ЛНР и обратно. Министерство иностранных дел Украины расценило это как грубое вмешательство в дела страны и направило РФ ноту протеста. Власти ДНР, комментируя указ, отметили, что это важный гуманитарный шаг, который, в частности, будет способствовать созданию рабочих мест.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что указ президента России противоречит минским договоренностям. Кулеба отметил, что ожидает от Франции и ФРГ осуждения действий РФ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на это, что оказание Россией помощи Донбассу не является нарушением минских соглашений.
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