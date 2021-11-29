https://ria.ru/20211129/vybory-1761249947.html
Миссия ОБСЕ признала выборы в Киргизии законными
Миссия ОБСЕ признала выборы в Киргизии законными - РИА Новости, 29.11.2021
Миссия ОБСЕ признала выборы в Киргизии законными
Выборы в Киргизии были проведены в соответствии с национальным законодательством, заявил спецкоординатор и руководитель краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T12:49
2021-11-29T12:49
2021-11-29T12:49
в мире
киргизия
обсе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1c/1761121304_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_adc567b9347cbafea12203b1209a6cc2.jpg
БИШКЕК, 29 ноя - РИА Новости. Выборы в Киргизии были проведены в соответствии с национальным законодательством, заявил спецкоординатор и руководитель краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ Питер Джуэль-Йенсен."Выборы в Киргизии были проведены в соответствии с национальным законодательством", - сказал он на итоговом брифинге.Он также отметил, что они были конкурентными.Прошедшие выборы - это вторая попытка избрать седьмой созыв киргизского парламента. Результаты предыдущего голосования, прошедшего в октябре 2020 года, были отменены ЦИК на фоне массовых беспорядков в республике, приведших к отставке президента Сооронбая Жээнбекова.
https://ria.ru/20211129/kirgiziya-1761211589.html
киргизия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1c/1761121304_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ec6998b1d22c3b1839041862eb4b02d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киргизия, обсе
Миссия ОБСЕ признала выборы в Киргизии законными
Миссия наблюдателей ОБСЕ признала парламентские выборы в Киргизии законными
БИШКЕК, 29 ноя - РИА Новости.
Выборы в Киргизии
были проведены в соответствии с национальным законодательством, заявил спецкоординатор и руководитель краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ
Питер Джуэль-Йенсен.
"Выборы в Киргизии были проведены в соответствии с национальным законодательством", - сказал он на итоговом брифинге.
Он также отметил, что они были конкурентными.
Прошедшие выборы - это вторая попытка избрать седьмой созыв киргизского парламента. Результаты предыдущего голосования, прошедшего в октябре 2020 года, были отменены ЦИК на фоне массовых беспорядков в республике, приведших к отставке президента Сооронбая Жээнбекова.