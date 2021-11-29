https://ria.ru/20211129/vybory-1761249947.html

Миссия ОБСЕ признала выборы в Киргизии законными

Миссия ОБСЕ признала выборы в Киргизии законными - РИА Новости, 29.11.2021

Миссия ОБСЕ признала выборы в Киргизии законными

Выборы в Киргизии были проведены в соответствии с национальным законодательством, заявил спецкоординатор и руководитель краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T12:49

2021-11-29T12:49

2021-11-29T12:49

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БИШКЕК, 29 ноя - РИА Новости. Выборы в Киргизии были проведены в соответствии с национальным законодательством, заявил спецкоординатор и руководитель краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ Питер Джуэль-Йенсен."Выборы в Киргизии были проведены в соответствии с национальным законодательством", - сказал он на итоговом брифинге.Он также отметил, что они были конкурентными.Прошедшие выборы - это вторая попытка избрать седьмой созыв киргизского парламента. Результаты предыдущего голосования, прошедшего в октябре 2020 года, были отменены ЦИК на фоне массовых беспорядков в республике, приведших к отставке президента Сооронбая Жээнбекова.

https://ria.ru/20211129/kirgiziya-1761211589.html

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в мире, киргизия, обсе