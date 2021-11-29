https://ria.ru/20211129/vstrecha-1761264560.html

Песков ответил на вопрос о возможности встречи Путина и Зеленского

Песков ответил на вопрос о возможности встречи Путина и Зеленского - РИА Новости, 29.11.2021

Песков ответил на вопрос о возможности встречи Путина и Зеленского

В настоящее время переговоров о проведении встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского нет, заявил пресс-секретарь российского... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T13:46

2021-11-29T13:46

2021-11-29T13:46

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. В настоящее время переговоров о проведении встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Нет, сейчас не ведется", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не ведется ли в настоящее время переговоров о возможной встрече Путина и Зеленского.

https://ria.ru/20211126/zelenskiy-1760912325.html

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в мире, украина, владимир путин, дмитрий песков, владимир зеленский, россия