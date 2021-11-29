https://ria.ru/20211129/vstrecha-1761264560.html
Песков ответил на вопрос о возможности встречи Путина и Зеленского
Песков ответил на вопрос о возможности встречи Путина и Зеленского - РИА Новости, 29.11.2021
Песков ответил на вопрос о возможности встречи Путина и Зеленского
В настоящее время переговоров о проведении встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского нет, заявил пресс-секретарь российского... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T13:46
2021-11-29T13:46
2021-11-29T13:46
в мире
украина
владимир путин
дмитрий песков
владимир зеленский
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760576131_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_79871026276db3480be1143883572298.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. В настоящее время переговоров о проведении встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Нет, сейчас не ведется", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не ведется ли в настоящее время переговоров о возможной встрече Путина и Зеленского.
https://ria.ru/20211126/zelenskiy-1760912325.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760576131_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_895b11fc413f5fc7a58bf17394f4c81a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир путин, дмитрий песков, владимир зеленский, россия
Песков ответил на вопрос о возможности встречи Путина и Зеленского
Пресс-секретарь президента Песков: переговоров о встрече Путина и Зеленского не ведется