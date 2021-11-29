https://ria.ru/20211129/voronezh-1761257223.html

В аэропорту Воронежа задерживают самолеты из-за тумана

В аэропорту Воронежа задерживают самолеты из-за тумана - РИА Новости, 29.11.2021

В аэропорту Воронежа задерживают самолеты из-за тумана

Международный аэропорт Воронежа задерживает прием и отправку самолетов из-за тумана, сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани. РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T13:55

2021-11-29T13:55

2021-11-29T13:55

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ВОРОНЕЖ, 29 ноя — РИА Новости. Международный аэропорт Воронежа задерживает прием и отправку самолетов из-за тумана, сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани.По данным онлайн-табло, отложен рейс во "Внуково", а также прилеты из Сочи, Москвы и Шарм-эш-Шейха."Туман, видимость 200 метров, высота облаков — 30 метров", — сказал собеседник агентства.По его словам, улучшение погодных условий прогнозируется к раннему вечеру.

https://ria.ru/20211129/poezd-1761242290.html

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