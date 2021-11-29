https://ria.ru/20211129/voronezh-1761257223.html
В аэропорту Воронежа задерживают самолеты из-за тумана
В аэропорту Воронежа задерживают самолеты из-за тумана - РИА Новости, 29.11.2021
В аэропорту Воронежа задерживают самолеты из-за тумана
Международный аэропорт Воронежа задерживает прием и отправку самолетов из-за тумана, сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани. РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T13:55
2021-11-29T13:55
2021-11-29T13:55
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ВОРОНЕЖ, 29 ноя — РИА Новости. Международный аэропорт Воронежа задерживает прием и отправку самолетов из-за тумана, сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани.По данным онлайн-табло, отложен рейс во "Внуково", а также прилеты из Сочи, Москвы и Шарм-эш-Шейха."Туман, видимость 200 метров, высота облаков — 30 метров", — сказал собеседник агентства.По его словам, улучшение погодных условий прогнозируется к раннему вечеру.
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аэропорт, воронеж, сочи, москва, шарм-эш-шейх, новости - туризм, туризм, погода
В аэропорту Воронежа задерживают самолеты из-за тумана
Международный аэропорт Воронежа приостановил работу из-за сильного тумана
ВОРОНЕЖ, 29 ноя — РИА Новости. Международный аэропорт Воронежа задерживает прием и отправку самолетов из-за тумана, сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани.
По данным онлайн-табло, отложен рейс во "Внуково", а также прилеты из Сочи, Москвы и Шарм-эш-Шейха.
"Туман, видимость 200 метров, высота облаков — 30 метров", — сказал собеседник агентства.
По его словам, улучшение погодных условий прогнозируется к раннему вечеру.