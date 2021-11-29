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В МИД рассказали о консультациях с США по выдаче виз
В МИД рассказали о консультациях с США по выдаче виз - РИА Новости, 29.11.2021
В МИД рассказали о консультациях с США по выдаче виз
Консультации по визовым вопросам с США продолжатся в декабре, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Евгений Иванов. РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T12:45
2021-11-29T13:18
сша
россия
в мире
москва
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
евгений иванов
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Консультации по визовым вопросам с США продолжатся в декабре, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Евгений Иванов."Я знаю, что они (консультации) достаточно непросто идут, но там по каким-то вопросам удается достичь (прогресса). То есть они такие плотные, вязкие... Но я так знаю, что в декабре еще они продолжатся, там какие-то развязки находятся", - сказал он.Иванов подчеркнул, что у США достаточно сотрудников, чтобы беспрепятственно выдавать визы российским спортсменам, чиновникам и всем категориям граждан. "Мы считаем, что вполне могут выдавать визы американские, там есть достаточное количество сотрудников", - сказал он.Дипломат добавил, что с проблемой получения визы США сталкиваются не только представители ведомств и министерств, в том числе агентства Россотрудничество, но и спортсмены и все другие категории граждан."Проблема давнишняя, мы про нее говорим, там, к сожалению, с визовой проблематикой сталкиваются представители многих не только министерств и ведомств, но и спортсмены, да и все граждане. Вы знаете, что американцы практически не выдают визы в Москве. Связано это с тем, что, как они говорят, у них нет соответствующего персонала, который может все эти заявки обрабатывать. Но, опять же, мы с вами помним, кто начал все эти высылки дипломатов, сокращения, и сколько РФ терпела и не отвечала на высылки наших дипломатов, и только после очередных действий были приняты соответствующие меры", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20211127/diplomaty-1761072363.html
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сша
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сша, россия, в мире, москва, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евгений иванов
12:45 29.11.2021 (обновлено: 13:18 29.11.2021)
 
В МИД рассказали о консультациях с США по выдаче виз

Замглавы МИД Иванов: консультации с США по вопросам выдачи виз продолжатся в декабре

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Консультации по визовым вопросам с США продолжатся в декабре, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
"Я знаю, что они (консультации) достаточно непросто идут, но там по каким-то вопросам удается достичь (прогресса). То есть они такие плотные, вязкие... Но я так знаю, что в декабре еще они продолжатся, там какие-то развязки находятся", - сказал он.
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Иванов подчеркнул, что у США достаточно сотрудников, чтобы беспрепятственно выдавать визы российским спортсменам, чиновникам и всем категориям граждан. "Мы считаем, что вполне могут выдавать визы американские, там есть достаточное количество сотрудников", - сказал он.
Дипломат добавил, что с проблемой получения визы США сталкиваются не только представители ведомств и министерств, в том числе агентства Россотрудничество, но и спортсмены и все другие категории граждан.
"Проблема давнишняя, мы про нее говорим, там, к сожалению, с визовой проблематикой сталкиваются представители многих не только министерств и ведомств, но и спортсмены, да и все граждане. Вы знаете, что американцы практически не выдают визы в Москве. Связано это с тем, что, как они говорят, у них нет соответствующего персонала, который может все эти заявки обрабатывать. Но, опять же, мы с вами помним, кто начал все эти высылки дипломатов, сокращения, и сколько РФ терпела и не отвечала на высылки наших дипломатов, и только после очередных действий были приняты соответствующие меры", - подчеркнул он.
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СШАРоссияВ миреМоскваФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Евгений Иванов
 
 
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