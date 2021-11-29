https://ria.ru/20211129/viza-1761249468.html

В МИД рассказали о консультациях с США по выдаче виз

В МИД рассказали о консультациях с США по выдаче виз - РИА Новости, 29.11.2021

В МИД рассказали о консультациях с США по выдаче виз

Консультации по визовым вопросам с США продолжатся в декабре, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Евгений Иванов. РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T12:45

2021-11-29T12:45

2021-11-29T13:18

сша

россия

в мире

москва

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

евгений иванов

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Консультации по визовым вопросам с США продолжатся в декабре, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Евгений Иванов."Я знаю, что они (консультации) достаточно непросто идут, но там по каким-то вопросам удается достичь (прогресса). То есть они такие плотные, вязкие... Но я так знаю, что в декабре еще они продолжатся, там какие-то развязки находятся", - сказал он.Иванов подчеркнул, что у США достаточно сотрудников, чтобы беспрепятственно выдавать визы российским спортсменам, чиновникам и всем категориям граждан. "Мы считаем, что вполне могут выдавать визы американские, там есть достаточное количество сотрудников", - сказал он.Дипломат добавил, что с проблемой получения визы США сталкиваются не только представители ведомств и министерств, в том числе агентства Россотрудничество, но и спортсмены и все другие категории граждан."Проблема давнишняя, мы про нее говорим, там, к сожалению, с визовой проблематикой сталкиваются представители многих не только министерств и ведомств, но и спортсмены, да и все граждане. Вы знаете, что американцы практически не выдают визы в Москве. Связано это с тем, что, как они говорят, у них нет соответствующего персонала, который может все эти заявки обрабатывать. Но, опять же, мы с вами помним, кто начал все эти высылки дипломатов, сокращения, и сколько РФ терпела и не отвечала на высылки наших дипломатов, и только после очередных действий были приняты соответствующие меры", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20211127/diplomaty-1761072363.html

https://ria.ru/20211120/peremeny-1759961803.html

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сша, россия, в мире, москва, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евгений иванов