12:45 29.11.2021 (обновлено: 13:18 29.11.2021)
В МИД рассказали о консультациях с США по выдаче виз
Замглавы МИД Иванов: консультации с США по вопросам выдачи виз продолжатся в декабре
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Консультации по визовым вопросам с США продолжатся в декабре, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
"Я знаю, что они (консультации) достаточно непросто идут, но там по каким-то вопросам удается достичь (прогресса). То есть они такие плотные, вязкие... Но я так знаю, что в декабре еще они продолжатся, там какие-то развязки находятся", - сказал он.
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Иванов подчеркнул, что у США достаточно сотрудников, чтобы беспрепятственно выдавать визы российским спортсменам, чиновникам и всем категориям граждан. "Мы считаем, что вполне могут выдавать визы американские, там есть достаточное количество сотрудников", - сказал он.
Дипломат добавил, что с проблемой получения визы США сталкиваются не только представители ведомств и министерств, в том числе агентства Россотрудничество, но и спортсмены и все другие категории граждан.
"Проблема давнишняя, мы про нее говорим, там, к сожалению, с визовой проблематикой сталкиваются представители многих не только министерств и ведомств, но и спортсмены, да и все граждане. Вы знаете, что американцы практически не выдают визы в Москве. Связано это с тем, что, как они говорят, у них нет соответствующего персонала, который может все эти заявки обрабатывать. Но, опять же, мы с вами помним, кто начал все эти высылки дипломатов, сокращения, и сколько РФ терпела и не отвечала на высылки наших дипломатов, и только после очередных действий были приняты соответствующие меры", - подчеркнул он.
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