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Россия надеется, что ОЗХО предоставит запрошенное видео по Навальному
Россия надеется, что ОЗХО предоставит запрошенное видео по Навальному - РИА Новости, 29.11.2021
Россия надеется, что ОЗХО предоставит запрошенное видео по Навальному
Россия ожидает от Техсекретариата Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) предоставления видеоматериалов, снятых в процессе технического содействия Германии... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T14:33
2021-11-29T14:33
в мире
франция
москва
мид германии
алексей навальный
организация по запрещению химического оружия
россия
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ПАРИЖ, 29 ноя - РИА Новости. Россия ожидает от Техсекретариата Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) предоставления видеоматериалов, снятых в процессе технического содействия Германии в деле Алексея Навального, говорится в заявлении главы российской делегации, заместителя министра промышленности и торговли РФ Олега Рязанцева к Конференции стран-участниц ОЗХО.26-я сессия Конференции государств-участников Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) проходит в Гааге с 29 ноября по 3 декабря."От Техсекретариата мы по-прежнему ожидаем удовлетворения нашего законного требования о предоставлении видеоматериалов, снятых в процессе оказания технического содействия Германии. Эти данные необходимы, чтобы удостовериться в соблюдении процедуры последовательности действия для обеспечения сохранности вещественных доказательств", - говорится в документе с заявлением Рязанцева, опубликованном на сайте ОЗХО.Глава российской делегации подчеркнул, что в Москве глубоко обеспокоены объяснением Техсекретариата по поводу невозможности оказать запрошенное Россией техническое содействие по делу Навального со ссылкой на некие "стандартные" процедуры в такого рода ситуациях."Нас уверяют, что, поскольку параметры работы экспертов ОЗХО в Великобритании и Германии были иными, Техсекретариат не смог-де пойти нам навстречу. Несостоятельность подобного довода видна для любого непредвзятого человека. Техсекретариат ОЗХО только тем и занимался, что выставлял собственные условия взаимодействия, применимые исключительно для проведения расследований о "мнимом" использовании химического оружия", - отмечается в заявлении.В соответствии с 8-й статьей КЗХО, Техсекретариат ОЗХО оказывает техническую помощь государствам-участникам и проводит техническую оценку, включая оценку химикатов. Как ранее заявил постпред РФ при ОЗХО, в техническое содействие включаются логистические, правовые, технические, операционные и иные аспекты.Как сообщал МИД РФ в феврале 2021 года, в 2020 году "по линии ТС ОЗХО среди страновых делегаций при ОЗХО был распространён закрытый отчёт о техническом содействии, оказанном Организацией Германии" по делу Навального. МИД РФ сообщил, что "по настоянию Берлина из отчёта была изъята вся значимая информация о веществе, которое специалисты ОЗХО, так же как и немецкие военные, якобы обнаружили в биоматериалах блогера". По данным МИД, "решение было аргументировано "распространенческими рисками". РФ несколько раз направляло в МИД ФРГ ноту с просьбой "обнародовать полное содержание отчёта ОЗХО". В ответе МИД ФРГ "было сообщено об отказе удовлетворить российский запрос".Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.МИД РФ спустя год после инцидента с Навальным заявил, что это была спланированная провокация, направленная на дискредитацию России, дело было раскручено Западом для сдерживания страны и новых нападок на нее. В министерстве отметили, что Берлин так и не предоставил никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес РФ, а ОЗХО "замотала" запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела.
https://ria.ru/20211126/navalnyy-1760882842.html
https://ria.ru/20211021/premiya-1755552864.html
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в мире, франция, москва, мид германии, алексей навальный, организация по запрещению химического оружия, россия
14:33 29.11.2021
 
Россия надеется, что ОЗХО предоставит запрошенное видео по Навальному

Глава делегации на Конференции ОЗХО Рязанцев: Россия надеется получить видео по Навальному

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ПАРИЖ, 29 ноя - РИА Новости. Россия ожидает от Техсекретариата Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) предоставления видеоматериалов, снятых в процессе технического содействия Германии в деле Алексея Навального, говорится в заявлении главы российской делегации, заместителя министра промышленности и торговли РФ Олега Рязанцева к Конференции стран-участниц ОЗХО.
26-я сессия Конференции государств-участников Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) проходит в Гааге с 29 ноября по 3 декабря.
"От Техсекретариата мы по-прежнему ожидаем удовлетворения нашего законного требования о предоставлении видеоматериалов, снятых в процессе оказания технического содействия Германии. Эти данные необходимы, чтобы удостовериться в соблюдении процедуры последовательности действия для обеспечения сохранности вещественных доказательств", - говорится в документе с заявлением Рязанцева, опубликованном на сайте ОЗХО.
Глава российской делегации подчеркнул, что в Москве глубоко обеспокоены объяснением Техсекретариата по поводу невозможности оказать запрошенное Россией техническое содействие по делу Навального со ссылкой на некие "стандартные" процедуры в такого рода ситуациях.
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"Нас уверяют, что, поскольку параметры работы экспертов ОЗХО в Великобритании и Германии были иными, Техсекретариат не смог-де пойти нам навстречу. Несостоятельность подобного довода видна для любого непредвзятого человека. Техсекретариат ОЗХО только тем и занимался, что выставлял собственные условия взаимодействия, применимые исключительно для проведения расследований о "мнимом" использовании химического оружия", - отмечается в заявлении.
В соответствии с 8-й статьей КЗХО, Техсекретариат ОЗХО оказывает техническую помощь государствам-участникам и проводит техническую оценку, включая оценку химикатов. Как ранее заявил постпред РФ при ОЗХО, в техническое содействие включаются логистические, правовые, технические, операционные и иные аспекты.
Как сообщал МИД РФ в феврале 2021 года, в 2020 году "по линии ТС ОЗХО среди страновых делегаций при ОЗХО был распространён закрытый отчёт о техническом содействии, оказанном Организацией Германии" по делу Навального. МИД РФ сообщил, что "по настоянию Берлина из отчёта была изъята вся значимая информация о веществе, которое специалисты ОЗХО, так же как и немецкие военные, якобы обнаружили в биоматериалах блогера". По данным МИД, "решение было аргументировано "распространенческими рисками". РФ несколько раз направляло в МИД ФРГ ноту с просьбой "обнародовать полное содержание отчёта ОЗХО". В ответе МИД ФРГ "было сообщено об отказе удовлетворить российский запрос".
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Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.
МИД РФ спустя год после инцидента с Навальным заявил, что это была спланированная провокация, направленная на дискредитацию России, дело было раскручено Западом для сдерживания страны и новых нападок на нее. В министерстве отметили, что Берлин так и не предоставил никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес РФ, а ОЗХО "замотала" запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела.
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