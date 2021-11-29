https://ria.ru/20211129/vaktsinatsiya-1761273513.html

Миллион жителей Алтая будут привиты от COVID-19 к концу декабря

Миллион жителей Алтая будут привиты от COVID-19 к концу декабря - РИА Новости, 29.11.2021

Миллион жителей Алтая будут привиты от COVID-19 к концу декабря

Число привитых от коронавируса жителей Алтайского края составит миллион человек к 20 декабря 2021 года, примерную дату озвучил Telegram-канал регионального... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T14:28

2021-11-29T14:28

2021-11-29T14:28

алтайский край

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вакцинация

алтайский край

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коронавирус covid-19

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БАРНАУЛ, 29 ноя - РИА Новости. Число привитых от коронавируса жителей Алтайского края составит миллион человек к 20 декабря 2021 года, примерную дату озвучил Telegram-канал регионального правительства."К 20 декабря в Алтайском крае количество привитых от коронавируса составит 1 миллион человек. Такие оценки прозвучали сегодня на аппаратном заседании регионального правительства. Министр здравоохранения края Дмитрий Попов сообщил, что в настоящее время закончили вакцинацию 845 тысяч жителей Алтайского края. Ещё порядка 135 тысяч человек получили первую дозу двухкомпонентной вакцины. Таким образом, количество вакцинированных в Алтайском крае может перевалить за миллион к 20 декабря", - говорится в сообщении.Канал напоминает, что непривитые люди, по данным ВОЗ, являются основным распространителем COVID-19 в мире."В то же время, по оценке Минздрава, в Алтайский край может прийти пятая волна коронавируса, которая уже началась в некоторых европейских странах. Например, в Чехии и Словакии из-за резкого роста числа заболевших COVID-19 введен режим ЧС", - уточняет Telegram-канал.

https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760831275.html

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