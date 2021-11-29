Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Алтайский край
Алтайский край
https://ria.ru/20211129/vaktsinatsiya-1761273513.html
Миллион жителей Алтая будут привиты от COVID-19 к концу декабря
Миллион жителей Алтая будут привиты от COVID-19 к концу декабря - РИА Новости, 29.11.2021
Миллион жителей Алтая будут привиты от COVID-19 к концу декабря
Число привитых от коронавируса жителей Алтайского края составит миллион человек к 20 декабря 2021 года, примерную дату озвучил Telegram-канал регионального... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T14:28
2021-11-29T14:28
алтайский край
общество
вакцинация
алтайский край
здоровье - общество
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754703504_0:174:3071:1901_1920x0_80_0_0_6c6fa963386cf309a76121261366fd85.jpg
БАРНАУЛ, 29 ноя - РИА Новости. Число привитых от коронавируса жителей Алтайского края составит миллион человек к 20 декабря 2021 года, примерную дату озвучил Telegram-канал регионального правительства."К 20 декабря в Алтайском крае количество привитых от коронавируса составит 1 миллион человек. Такие оценки прозвучали сегодня на аппаратном заседании регионального правительства. Министр здравоохранения края Дмитрий Попов сообщил, что в настоящее время закончили вакцинацию 845 тысяч жителей Алтайского края. Ещё порядка 135 тысяч человек получили первую дозу двухкомпонентной вакцины. Таким образом, количество вакцинированных в Алтайском крае может перевалить за миллион к 20 декабря", - говорится в сообщении.Канал напоминает, что непривитые люди, по данным ВОЗ, являются основным распространителем COVID-19 в мире."В то же время, по оценке Минздрава, в Алтайский край может прийти пятая волна коронавируса, которая уже началась в некоторых европейских странах. Например, в Чехии и Словакии из-за резкого роста числа заболевших COVID-19 введен режим ЧС", - уточняет Telegram-канал.
https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760831275.html
алтайский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754703504_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_940540373dc718cc8077e8f6bac5afde.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, вакцинация, алтайский край, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
14:28 29.11.2021
 
Миллион жителей Алтая будут привиты от COVID-19 к концу декабря

Число привитых от COVID-19 жителей Алтайского края составит миллион человек к 20 декабря

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник мобильной бригады во время проведения выездной вакцинации от COVID-19
Медицинский сотрудник мобильной бригады во время проведения выездной вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 29 ноя - РИА Новости. Число привитых от коронавируса жителей Алтайского края составит миллион человек к 20 декабря 2021 года, примерную дату озвучил Telegram-канал регионального правительства.
"К 20 декабря в Алтайском крае количество привитых от коронавируса составит 1 миллион человек. Такие оценки прозвучали сегодня на аппаратном заседании регионального правительства. Министр здравоохранения края Дмитрий Попов сообщил, что в настоящее время закончили вакцинацию 845 тысяч жителей Алтайского края. Ещё порядка 135 тысяч человек получили первую дозу двухкомпонентной вакцины. Таким образом, количество вакцинированных в Алтайском крае может перевалить за миллион к 20 декабря", - говорится в сообщении.
Женщина в медицинской маске на рынке в Лагосе, Нигерия - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
26 ноября, 10:24Наука
"Это гипермутант": когда в России появится омикрон-штамм коронавируса
Канал напоминает, что непривитые люди, по данным ВОЗ, являются основным распространителем COVID-19 в мире.
"В то же время, по оценке Минздрава, в Алтайский край может прийти пятая волна коронавируса, которая уже началась в некоторых европейских странах. Например, в Чехии и Словакии из-за резкого роста числа заболевших COVID-19 введен режим ЧС", - уточняет Telegram-канал.
 
Алтайский крайОбществоВакцинацияАлтайский крайЗдоровье - ОбществоКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:38Врач рассказал, как не поскользнуться в гололед
03:33В Чите проверили 1,5 тысячи женщин, чтобы найти мать мертвого младенца
03:30Эксперт дал пять советов по защите личных данных
03:23Гинцбург заявил, что назальная вакцина защитит непривитых "Спутником V"
03:18Аналитик спрогнозировал, что будет с рублем до конца года
03:17Робот "Маркер" научился форсировать реки
03:11В российский городах тестируют "умную" оплату в общественном транспорте
03:04Инфекционист призвал не впадать в панику из-за нового штамма "омикрон"
02:58Журналист CNN через источники отслеживал дело против своего брата
02:48СМИ: четырех генералов Росгвардии заподозрили в хищениях и злоупотреблениях
02:45ВНИИ ГОЧС предупредил о мощном циклоне на Дальнем Востоке
02:41Американский ракетный эсминец возобновил операцию в Черном море
02:32Республиканцы заблокировали оборонный бюджет из-за "российской угрозы"
02:17Экономист рассказала где работать, чтобы выйти на пенсию пораньше
02:08Терапевт назвал симптом, при котором нельзя садиться за руль
01:59Украина безрезультатно потратила рекордную сумму на спасение гривны
01:56В столице ЦАР открыли памятник российским военным
01:34Глава ФРС предупредил о рисках для экономики США из-за омикрон-штамма
01:20Кулеба заявил, что украинская армия усилилась и "ответит на удар" России
01:16Автоэксперт назвал три основные ошибки при шиномонтаже
Лента новостейМолния
Врач рассказал, как не поскользнуться в гололедВ Чите проверили 1,5 тысячи женщин, чтобы найти мать мертвого младенцаЭксперт дал пять советов по защите личных данныхГинцбург заявил, что назальная вакцина защитит непривитых "Спутником V"Аналитик спрогнозировал, что будет с рублем до конца годаРобот "Маркер" научился форсировать рекиВ российский городах тестируют "умную" оплату в общественном транспортеИнфекционист призвал не впадать в панику из-за нового штамма "омикрон"Журналист CNN через источники отслеживал дело против своего братаСМИ: четырех генералов Росгвардии заподозрили в хищениях и злоупотребленияхВНИИ ГОЧС предупредил о мощном циклоне на Дальнем ВостокеАмериканский ракетный эсминец возобновил операцию в Черном мореРеспубликанцы заблокировали оборонный бюджет из-за "российской угрозы"Экономист рассказала где работать, чтобы выйти на пенсию пораньшеТерапевт назвал симптом, при котором нельзя садиться за рульУкраина безрезультатно потратила рекордную сумму на спасение гривныВ столице ЦАР открыли памятник российским военнымГлава ФРС предупредил о рисках для экономики США из-за омикрон-штаммаКулеба заявил, что украинская армия усилилась и "ответит на удар" РоссииАвтоэксперт назвал три основные ошибки при шиномонтаже