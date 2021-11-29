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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211129/vaktsinatsiya-1761244083.html
Большинство сотрудников московской скорой помощи привились от COVID-19
Большинство сотрудников московской скорой помощи привились от COVID-19 - РИА Новости, 29.11.2021
Большинство сотрудников московской скорой помощи привились от COVID-19
Подавляющее большинство коллектива вакцинированы от COVID-19, сообщил РИА Новости главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T12:26
2021-11-29T12:26
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
николай плавунов
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Подавляющее большинство коллектива вакцинированы от COVID-19, сообщил РИА Новости главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова Николай Плавунов."Я рассказал своим друзьям, с какой легкостью моя 85-летняя теща прошла вакцинацию. К слову сказать, в вопросе вакцинации огромную роль играют простые человеческие беседы, по моим наблюдениям. Например, на Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова я начинаю проводить совещания с коллективом именно с разговора о пользе вакцинации. Кстати, у нас на скорой вакцинировано подавляющее большинство сотрудников", - рассказал Плавунов. При этом глава скорой помощи отметил, что он и все его родные и близкие люди вакцинированы."Я честно рассказываю, как сам переболел COVID-19 в первую волну, как непросто проходил процесс лечения и восстановления. Практически со всеми своими родными и близкими людьми общался по видеосвязи, когда болел, они меня очень поддерживали морально и собственно видели своими глазами мое состояние на тот момент. Поэтому, когда появилась вакцина от COVID-19, то, на мой взгляд, решение было очевидным: необходимо вакцинироваться во имя здоровья", - сообщил Плавунов. По его словам, он личным примером смог замотивировать свое ближайшее окружение к вакцинации."Все мои члены семьи, друзья уже прошли не только вакцинацию, а даже ревакцинацию. Я им сразу сказал, если хотите собираться все вместе, как раньше, после работы, тогда вакцинируйтесь. Другого не дано. Сработало", - заключил Плавунов.Ранее медиагруппа "Россия сегодня" дала старт всероссийской онлайн-акции "Сохрани друга" для популяризации антиковидной вакцинации, спасающей жизни людей по всему миру. Ее цель – собрать истории от россиян о преодолении страха и негативного отношения к вакцинации против ковида у своих друзей, близких, родных в единый тематический портал на сайте ria.ru, лидере рунета, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня".
https://ria.ru/20211127/antiprivivochniki-1761087135.html
https://ria.ru/20211114/vaktsinatsiya-1758990685.html
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, николай плавунов, вакцинация россиян от covid-19
12:26 29.11.2021
 
Большинство сотрудников московской скорой помощи привились от COVID-19

Глава ССиНМП им. Пучкова Плавунов: у нас привито от COVID-19 подавляющее большинство

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи у городской клинической больницы №40 в Коммунарке
Автомобиль скорой медицинской помощи у городской клинической больницы №40 в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Подавляющее большинство коллектива вакцинированы от COVID-19, сообщил РИА Новости главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова Николай Плавунов.
"Я рассказал своим друзьям, с какой легкостью моя 85-летняя теща прошла вакцинацию. К слову сказать, в вопросе вакцинации огромную роль играют простые человеческие беседы, по моим наблюдениям. Например, на Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова я начинаю проводить совещания с коллективом именно с разговора о пользе вакцинации. Кстати, у нас на скорой вакцинировано подавляющее большинство сотрудников", - рассказал Плавунов. При этом глава скорой помощи отметил, что он и все его родные и близкие люди вакцинированы.
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"Я честно рассказываю, как сам переболел COVID-19 в первую волну, как непросто проходил процесс лечения и восстановления. Практически со всеми своими родными и близкими людьми общался по видеосвязи, когда болел, они меня очень поддерживали морально и собственно видели своими глазами мое состояние на тот момент. Поэтому, когда появилась вакцина от COVID-19, то, на мой взгляд, решение было очевидным: необходимо вакцинироваться во имя здоровья", - сообщил Плавунов. По его словам, он личным примером смог замотивировать свое ближайшее окружение к вакцинации.
"Все мои члены семьи, друзья уже прошли не только вакцинацию, а даже ревакцинацию. Я им сразу сказал, если хотите собираться все вместе, как раньше, после работы, тогда вакцинируйтесь. Другого не дано. Сработало", - заключил Плавунов.
Ранее медиагруппа "Россия сегодня" дала старт всероссийской онлайн-акции "Сохрани друга" для популяризации антиковидной вакцинации, спасающей жизни людей по всему миру. Ее цель – собрать истории от россиян о преодолении страха и негативного отношения к вакцинации против ковида у своих друзей, близких, родных в единый тематический портал на сайте ria.ru, лидере рунета, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня".
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