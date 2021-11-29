https://ria.ru/20211129/vaktsinatsiya-1761244083.html

Большинство сотрудников московской скорой помощи привились от COVID-19

Большинство сотрудников московской скорой помощи привились от COVID-19 - РИА Новости, 29.11.2021

Большинство сотрудников московской скорой помощи привились от COVID-19

Подавляющее большинство коллектива вакцинированы от COVID-19, сообщил РИА Новости главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T12:26

2021-11-29T12:26

2021-11-29T12:26

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вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Подавляющее большинство коллектива вакцинированы от COVID-19, сообщил РИА Новости главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова Николай Плавунов."Я рассказал своим друзьям, с какой легкостью моя 85-летняя теща прошла вакцинацию. К слову сказать, в вопросе вакцинации огромную роль играют простые человеческие беседы, по моим наблюдениям. Например, на Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова я начинаю проводить совещания с коллективом именно с разговора о пользе вакцинации. Кстати, у нас на скорой вакцинировано подавляющее большинство сотрудников", - рассказал Плавунов. При этом глава скорой помощи отметил, что он и все его родные и близкие люди вакцинированы."Я честно рассказываю, как сам переболел COVID-19 в первую волну, как непросто проходил процесс лечения и восстановления. Практически со всеми своими родными и близкими людьми общался по видеосвязи, когда болел, они меня очень поддерживали морально и собственно видели своими глазами мое состояние на тот момент. Поэтому, когда появилась вакцина от COVID-19, то, на мой взгляд, решение было очевидным: необходимо вакцинироваться во имя здоровья", - сообщил Плавунов. По его словам, он личным примером смог замотивировать свое ближайшее окружение к вакцинации."Все мои члены семьи, друзья уже прошли не только вакцинацию, а даже ревакцинацию. Я им сразу сказал, если хотите собираться все вместе, как раньше, после работы, тогда вакцинируйтесь. Другого не дано. Сработало", - заключил Плавунов.Ранее медиагруппа "Россия сегодня" дала старт всероссийской онлайн-акции "Сохрани друга" для популяризации антиковидной вакцинации, спасающей жизни людей по всему миру. Ее цель – собрать истории от россиян о преодолении страха и негативного отношения к вакцинации против ковида у своих друзей, близких, родных в единый тематический портал на сайте ria.ru, лидере рунета, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня".

https://ria.ru/20211127/antiprivivochniki-1761087135.html

https://ria.ru/20211114/vaktsinatsiya-1758990685.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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