https://ria.ru/20211129/vaktsina-1761359387.html
Гинцбург пошутил о побочных явлениях вакцины "Спутник-V"
Гинцбург пошутил о побочных явлениях вакцины "Спутник-V" - РИА Новости, 29.11.2021
Гинцбург пошутил о побочных явлениях вакцины "Спутник-V"
Директор НИЦЭМ им. Гамалеи, один из разработчиков "Спутник-V" Александр Гинцбург пошутил о побочных явлениях вакцины, что от нее растут волосы у мужчин. РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T22:32
2021-11-29T22:32
2021-11-29T22:32
распространение коронавируса
здоровье - общество
федерация еврейских общин россии
нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
александр гинцбург
россия
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Директор НИЦЭМ им. Гамалеи, один из разработчиков "Спутник-V" Александр Гинцбург пошутил о побочных явлениях вакцины, что от нее растут волосы у мужчин."За 200 лет с лишним лет с момента создания первой вакцины побочный эффект от вакцинации стал более приятный и полезный, начинают расти волосы у мужчин, для меня, как вы понимаете, это очень актуально", - сказал Гинцбург, получая премию Федерации еврейских общин (ФЕОР) "Скрипач на крыше" за вклад в эпидемиалогию.Церемония вручения премии проходит в понедельник в концертном зале "Барвиха Luxury Village", передает корреспондент РИА Новости.Премия "Скрипач на крыше" учреждена ФЕОР в 2002 году, ей отмечаются люди, которые внесли весомый вклад в развитие культурной и общественной жизни России.
https://ria.ru/20211129/vaktsina-1761341973.html
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здоровье - общество, федерация еврейских общин россии, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), александр гинцбург, россия
Гинцбург пошутил о побочных явлениях вакцины "Спутник-V"
Глава НИЦ Гамалеи Гинцбург пошутил о побочных явлениях для мужчин от вакцины "Спутник-V"