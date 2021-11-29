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Зеленский уволил начальника департамента контрразведки СБУ
Зеленский уволил начальника департамента контрразведки СБУ - РИА Новости, 29.11.2021
Зеленский уволил начальника департамента контрразведки СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Руснака с должности начальника департамента контрразведки СБУ, соответствующий указ опубликован на сайте... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T22:00
2021-11-29T22:00
2021-11-29T22:00
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КИЕВ, 29 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Руснака с должности начальника департамента контрразведки СБУ, соответствующий указ опубликован на сайте офиса президента."Уволить Руснака Александра Васильевича с должности начальника Департамента контрразведки Службы безопасности Украины", - говорится в тексте указа.Причины увольнения не уточняются. Руснак был назначен Зеленским на свою должность в сентябре 2019 года.
https://ria.ru/20211103/ukraina-1757612031.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, служба безопасности украины
Зеленский уволил начальника департамента контрразведки СБУ
Президент Украины Зеленский уволил начальника департамента контрразведки СБУ Руснака