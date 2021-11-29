https://ria.ru/20211129/uvolnenie-1761356682.html

Зеленский уволил начальника департамента контрразведки СБУ

Зеленский уволил начальника департамента контрразведки СБУ - РИА Новости, 29.11.2021

Зеленский уволил начальника департамента контрразведки СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Руснака с должности начальника департамента контрразведки СБУ, соответствующий указ опубликован на сайте... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T22:00

2021-11-29T22:00

2021-11-29T22:00

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КИЕВ, 29 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Руснака с должности начальника департамента контрразведки СБУ, соответствующий указ опубликован на сайте офиса президента."Уволить Руснака Александра Васильевича с должности начальника Департамента контрразведки Службы безопасности Украины", - говорится в тексте указа.Причины увольнения не уточняются. Руснак был назначен Зеленским на свою должность в сентябре 2019 года.

https://ria.ru/20211103/ukraina-1757612031.html

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в мире, украина, владимир зеленский, служба безопасности украины