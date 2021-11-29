https://ria.ru/20211129/uragan-1761337120.html
Россиян среди погибших из-за урагана в Стамбуле нет, сообщили в консульстве
Россиян среди погибших из-за урагана в Стамбуле нет, сообщили в консульстве - РИА Новости, 29.11.2021
Россиян среди погибших из-за урагана в Стамбуле нет, сообщили в консульстве
Граждан России среди погибших из-за урагана в Стамбуле нет, сообщил РИА Новости представитель генконсульства РФ в этом городе. РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T19:26
2021-11-29T19:26
2021-11-29T19:58
стамбул
россия
в мире
турция
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0a/1727708412_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_0e85ecafe26b40794e7e5040f1f3f157.jpg
АНКАРА, 29 ноя – РИА Новости. Граждан России среди погибших из-за урагана в Стамбуле нет, сообщил РИА Новости представитель генконсульства РФ в этом городе.Ранее сообщалось о четырех погибших в Стамбуле и 38 раненных обломкам крыш, разрушенных из-за сильного ветра."По имеющейся информации, россиян среди погибших нет", - сообщили в российской дипмиссии.Ранее в управлении береговой охраны Турции сообщили РИА Новости о приостановке движения судов по проливу Босфор из-за сильного ветра. По этой же причине несколько самолетов авиакомпании Turkish Airlines не смогли приземлиться в Стамбуле и были направлены в Анкару и Измир.
https://ria.ru/20211129/preduprezhdenie-1761337894.html
стамбул
россия
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0a/1727708412_711:278:3071:2048_1920x0_80_0_0_c46705f87b100c9a714e4298c69fb5a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стамбул, россия, в мире, турция, новости - туризм
19:26 29.11.2021 (обновлено: 19:58 29.11.2021)
Россиян среди погибших из-за урагана в Стамбуле нет, сообщили в консульстве
Генконсульство: россиян среди погибших из-за урагана в Стамбуле нет