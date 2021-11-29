https://ria.ru/20211129/uragan-1761337120.html

Россиян среди погибших из-за урагана в Стамбуле нет, сообщили в консульстве

Россиян среди погибших из-за урагана в Стамбуле нет, сообщили в консульстве - РИА Новости, 29.11.2021

Россиян среди погибших из-за урагана в Стамбуле нет, сообщили в консульстве

Граждан России среди погибших из-за урагана в Стамбуле нет, сообщил РИА Новости представитель генконсульства РФ в этом городе. РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T19:26

2021-11-29T19:26

2021-11-29T19:58

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АНКАРА, 29 ноя – РИА Новости. Граждан России среди погибших из-за урагана в Стамбуле нет, сообщил РИА Новости представитель генконсульства РФ в этом городе.Ранее сообщалось о четырех погибших в Стамбуле и 38 раненных обломкам крыш, разрушенных из-за сильного ветра."По имеющейся информации, россиян среди погибших нет", - сообщили в российской дипмиссии.Ранее в управлении береговой охраны Турции сообщили РИА Новости о приостановке движения судов по проливу Босфор из-за сильного ветра. По этой же причине несколько самолетов авиакомпании Turkish Airlines не смогли приземлиться в Стамбуле и были направлены в Анкару и Измир.

https://ria.ru/20211129/preduprezhdenie-1761337894.html

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стамбул, россия, в мире, турция, новости - туризм