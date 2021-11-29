https://ria.ru/20211129/ukraina-1761258073.html

В Раде оппозицию попросили не делать демаршей Зеленскому во время послания

В Раде оппозицию попросили не делать демаршей Зеленскому во время послания - РИА Новости, 29.11.2021

В Раде оппозицию попросили не делать демаршей Зеленскому во время послания

Первый вице-спикер Верховной рады Александр Корниенко призвал депутатов придерживаться "правовой и поведенческой культуры" во время выступления президента... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T13:29

2021-11-29T13:29

2021-11-29T13:29

в мире

владимир зеленский

верховная рада украины

петр порошенко

европейская солидарность

александр корниенко

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КИЕВ, 29 ноя - РИА Новости. Первый вице-спикер Верховной рады Александр Корниенко призвал депутатов придерживаться "правовой и поведенческой культуры" во время выступления президента Украины Владимира Зеленского в парламенте с посланием.Зеленский выступит 1 декабря с ежегодным посланием к Раде о внутреннем и внешнем положении страны. Ранее депутаты от партии "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко во время последнего выступления в парламенте президента Зеленского устроили демарш. Они подняли плакаты с надписями: "Зеофшор. Верни 40 миллионов долларов, которые украл с Коломойским", "Зекатастрофа. Дай Украине кислород"."Этот процесс (послание – ред.) четко регламентирован, он не включает обсуждений и выступлений, вопросов. Надеюсь, что все коллеги по парламенту будут придерживаться в данном случае регламента, а также высокого уровня правовой культуры. И даже поведенческой культуры. То, что мы уже не раз наблюдали нарушения регламента во время выступлений не только президента, но и других приглашенных гостей", - сказал Корниенко в ходе заседания согласительного совета лидеров парламентских фракций в понедельник.

https://ria.ru/20211128/zelenskiy-1761099633.html

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в мире, владимир зеленский, верховная рада украины, петр порошенко, европейская солидарность, александр корниенко