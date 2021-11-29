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В Киеве призвали Москву не отвергать предложение Эрдогана о посредничестве
В Киеве призвали Москву не отвергать предложение Эрдогана о посредничестве - РИА Новости, 29.11.2021
В Киеве призвали Москву не отвергать предложение Эрдогана о посредничестве
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в офисе Владимира Зеленского приветствуют желание президента Турции Тайипа Эрдогана стать... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T16:42
2021-11-29T16:55
украина
россия
в мире
киев
анкара
реджеп тайип эрдоган
турция
москва
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КИЕВ, 29 ноя - РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в офисе Владимира Зеленского приветствуют желание президента Турции Тайипа Эрдогана стать посредником между Киевом и Москвой, считают, что было бы правильным, чтобы РФ не отвергала эти усилия.Эрдоган в понедельник заявил, что его страна готова стать посредником между РФ и Украиной, предложил провести в Турции трехсторонний саммит для обсуждения урегулирования конфликта в Донбассе."Безусловно, мы приветствуем все усилия, направленные на поиск оптимального решения для возвращения мира в Украину... И тем более мы приветствуем усилия такого мощного игрока, которым сегодня является Турция на глобальном политическом рынке", - цитирует Подоляка агентство "РБК-Украина". По его словам, позиция Турции всегда конкретно аргументирована и учитывается всеми другими игроками, "причем далеко не только в нашем регионе"."Президенты Зеленский и Эрдоган неоднократно обсуждали то, что можно сделать для эффективной стабилизации ситуации в нашем регионе. Попутно замечу, что турецкий президент в контактах со своим российским коллегой неизменно старается обозначить проблемы региональной безопасности. Особенно в тех аспектах, которые касаются судьбы крымских татар… Мы очень ценим эту активность президента Эрдогана и благодарны за нее. И было бы правильным, чтобы российская сторона не отвергала посреднические усилия президента Турции. Эти усилия справедливы, сбалансированы и отображают интересы всего нашего региона в целом", - сказал Подоляк.
https://ria.ru/20211129/donbass-1761263768.html
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украина, россия, в мире, киев, анкара, реджеп тайип эрдоган, турция, москва, ситуация в днр и лнр
16:42 29.11.2021 (обновлено: 16:55 29.11.2021)
 
В Киеве призвали Москву не отвергать предложение Эрдогана о посредничестве

Офис президента Зеленского призвал Москву не отвергать предложение Анкары о посредничестве

© Fotolia / LevЗимний Киев
Зимний Киев - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© Fotolia / Lev
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КИЕВ, 29 ноя - РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в офисе Владимира Зеленского приветствуют желание президента Турции Тайипа Эрдогана стать посредником между Киевом и Москвой, считают, что было бы правильным, чтобы РФ не отвергала эти усилия.
Эрдоган в понедельник заявил, что его страна готова стать посредником между РФ и Украиной, предложил провести в Турции трехсторонний саммит для обсуждения урегулирования конфликта в Донбассе.
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"Безусловно, мы приветствуем все усилия, направленные на поиск оптимального решения для возвращения мира в Украину... И тем более мы приветствуем усилия такого мощного игрока, которым сегодня является Турция на глобальном политическом рынке", - цитирует Подоляка агентство "РБК-Украина". По его словам, позиция Турции всегда конкретно аргументирована и учитывается всеми другими игроками, "причем далеко не только в нашем регионе".
"Президенты Зеленский и Эрдоган неоднократно обсуждали то, что можно сделать для эффективной стабилизации ситуации в нашем регионе. Попутно замечу, что турецкий президент в контактах со своим российским коллегой неизменно старается обозначить проблемы региональной безопасности. Особенно в тех аспектах, которые касаются судьбы крымских татар… Мы очень ценим эту активность президента Эрдогана и благодарны за нее. И было бы правильным, чтобы российская сторона не отвергала посреднические усилия президента Турции. Эти усилия справедливы, сбалансированы и отображают интересы всего нашего региона в целом", - сказал Подоляк.
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УкраинаРоссияВ миреКиевАнкараРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияМоскваСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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