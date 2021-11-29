https://ria.ru/20211129/tuman-1761290237.html
Синоптик рассказал, когда в Москве рассеется туман
Синоптик рассказал, когда в Москве рассеется туман - РИА Новости, 29.11.2021
Синоптик рассказал, когда в Москве рассеется туман
Туман в Москве усилится в ближайшие часы, вечером видимость ухудшится до 450-500 метров, туман рассеется только ночью, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T15:39
2021-11-29T15:39
2021-11-29T15:40
общество
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Туман в Москве усилится в ближайшие часы, вечером видимость ухудшится до 450-500 метров, туман рассеется только ночью, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В столичном регионе, в результате адвекции теплого и сырого средиземноморского воздуха, относительная влажность достигла 94%. В последующие часы влажность в Москве продолжит расти и вечером достигнет закритической – 98%. Видимость в дымке будет ухудшаться до 2-3 километров, а в период с 22 до 23 часов высока вероятность возникновения тумана с видимостью до 450-500 метров", - сообщил Тишковец.По его словам, с наступлением ночи зарядят дожди, и туман рассеется.
https://ria.ru/20211129/veter-1761273011.html
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общество, москва, евгений тишковец
15:39 29.11.2021 (обновлено: 15:40 29.11.2021)
Синоптик рассказал, когда в Москве рассеется туман
Синоптик Тишковец: туман в Москве усилится в ближайшие часы, он рассеется только ночью