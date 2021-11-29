https://ria.ru/20211129/tsiklon-1761255318.html

Синоптики предупредили москвичей о сильнейших за 69 лет осадках

Синоптики предупредили москвичей о сильнейших за 69 лет осадках - РИА Новости, 29.11.2021

Синоптики предупредили москвичей о сильнейших за 69 лет осадках

Генуэзский циклон "Бенедикт" во вторник обрушит на Москву самые сильные осадки за последние 69 лет, выпадет 40% месячной нормы, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T13:16

2021-11-29T13:16

2021-11-29T13:17

москва

центр "фобос"

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Генуэзский циклон "Бенедикт" во вторник обрушит на Москву самые сильные осадки за последние 69 лет, выпадет 40% месячной нормы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Генуэзский циклон "Бенедикт" обрушит на Москву 30 ноября по уточненному расчету до 23 миллиметров осадков или 40% месячной нормы - два ведра воды на квадратный метр", - рассказал Тишковец.По словам синоптика, интенсивные обложные дожди, особенно ночью и утром, будут лить стеной, и сменятся во второй половине дня снегопадом с ухудшением видимости до 900 метров."Это будут самые сильные осадки за этот день за последние 69 лет. Рекорд дня пока принадлежит 1952 году (25,4 миллиметра). Суточный рекорд осадков для всего ноября - 41 миллиметр", - сообщил синоптик.

https://radiosputnik.ria.ru/20211129/zima-1761230857.html

москва

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москва, центр "фобос", евгений тишковец, погода