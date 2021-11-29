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Синоптики предупредили москвичей о сильнейших за 69 лет осадках
Синоптики предупредили москвичей о сильнейших за 69 лет осадках - РИА Новости, 29.11.2021
Синоптики предупредили москвичей о сильнейших за 69 лет осадках
Генуэзский циклон "Бенедикт" во вторник обрушит на Москву самые сильные осадки за последние 69 лет, выпадет 40% месячной нормы, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T13:16
2021-11-29T13:17
москва
центр "фобос"
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Генуэзский циклон "Бенедикт" во вторник обрушит на Москву самые сильные осадки за последние 69 лет, выпадет 40% месячной нормы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Генуэзский циклон "Бенедикт" обрушит на Москву 30 ноября по уточненному расчету до 23 миллиметров осадков или 40% месячной нормы - два ведра воды на квадратный метр", - рассказал Тишковец.По словам синоптика, интенсивные обложные дожди, особенно ночью и утром, будут лить стеной, и сменятся во второй половине дня снегопадом с ухудшением видимости до 900 метров."Это будут самые сильные осадки за этот день за последние 69 лет. Рекорд дня пока принадлежит 1952 году (25,4 миллиметра). Суточный рекорд осадков для всего ноября - 41 миллиметр", - сообщил синоптик.
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москва, центр "фобос", евгений тишковец, погода
13:16 29.11.2021 (обновлено: 13:17 29.11.2021)
 
Синоптики предупредили москвичей о сильнейших за 69 лет осадках

Синоптик Тишковец: циклон "Бенедикт" обрушит на Москву сильнейшие за 69 лет осадки

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖенщина во время снегопада на Красной площади в Москве
Женщина во время снегопада на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Генуэзский циклон "Бенедикт" во вторник обрушит на Москву самые сильные осадки за последние 69 лет, выпадет 40% месячной нормы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Генуэзский циклон "Бенедикт" обрушит на Москву 30 ноября по уточненному расчету до 23 миллиметров осадков или 40% месячной нормы - два ведра воды на квадратный метр", - рассказал Тишковец.
По словам синоптика, интенсивные обложные дожди, особенно ночью и утром, будут лить стеной, и сменятся во второй половине дня снегопадом с ухудшением видимости до 900 метров.
"Это будут самые сильные осадки за этот день за последние 69 лет. Рекорд дня пока принадлежит 1952 году (25,4 миллиметра). Суточный рекорд осадков для всего ноября - 41 миллиметр", - сообщил синоптик.
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