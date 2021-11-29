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Синоптики предупредили москвичей о сильнейших за 69 лет осадках
Синоптики предупредили москвичей о сильнейших за 69 лет осадках - РИА Новости, 29.11.2021
Синоптики предупредили москвичей о сильнейших за 69 лет осадках
Генуэзский циклон "Бенедикт" во вторник обрушит на Москву самые сильные осадки за последние 69 лет, выпадет 40% месячной нормы, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T13:16
2021-11-29T13:16
2021-11-29T13:17
москва
центр "фобос"
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Генуэзский циклон "Бенедикт" во вторник обрушит на Москву самые сильные осадки за последние 69 лет, выпадет 40% месячной нормы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Генуэзский циклон "Бенедикт" обрушит на Москву 30 ноября по уточненному расчету до 23 миллиметров осадков или 40% месячной нормы - два ведра воды на квадратный метр", - рассказал Тишковец.По словам синоптика, интенсивные обложные дожди, особенно ночью и утром, будут лить стеной, и сменятся во второй половине дня снегопадом с ухудшением видимости до 900 метров."Это будут самые сильные осадки за этот день за последние 69 лет. Рекорд дня пока принадлежит 1952 году (25,4 миллиметра). Суточный рекорд осадков для всего ноября - 41 миллиметр", - сообщил синоптик.
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москва, центр "фобос", евгений тишковец, погода
13:16 29.11.2021 (обновлено: 13:17 29.11.2021)
Синоптики предупредили москвичей о сильнейших за 69 лет осадках
Синоптик Тишковец: циклон "Бенедикт" обрушит на Москву сильнейшие за 69 лет осадки