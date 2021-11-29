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ФАС потребовала у "Командора" снизить цены на продукты в Хакасии
ФАС потребовала у "Командора" снизить цены на продукты в Хакасии - РИА Новости, 29.11.2021
ФАС потребовала у "Командора" снизить цены на продукты в Хакасии
Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ по Хакасии выдало ритейлеру "Командор" предупреждение о необходимости снизить цены на продукты питания в... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T15:05
2021-11-29T15:05
общество
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
уфас
россия
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ по Хакасии выдало ритейлеру "Командор" предупреждение о необходимости снизить цены на продукты питания в этой республике, предупреждение должно быть исполнено до 13 декабря, говорится в сообщении ФАС."Хакасское УФАС России выдало компании "Торговая сеть "Командор" предупреждение о необходимости прекратить необоснованное завышение розничных цен. Предупреждение должно быть исполнено в срок до 13 декабря. В противном случае служба возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства по факту злоупотребления доминирующим положением", - говорится в сообщении.Служба указывает, что управление ведомства провело анализ отпускных цен на социально значимые продовольственные товары в торговых сетях республики и выявило признаки нарушения ООО "Торговая сеть "Командор" закона о защите конкуренции."В магазине "Хороший" в городе Сорске, где торговая сеть занимает долю более 35%, выявлено превышение розничных цен на сливочное масло, молоко, муку и репчатый лук над стоимостью этих продуктов в столице республики, городе Абакане, где рынок конкурентный", - отмечает ФАС.
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общество, федеральная антимонопольная служба (фас россии), уфас, россия
15:05 29.11.2021
 
ФАС потребовала у "Командора" снизить цены на продукты в Хакасии

ФАС потребовала у "Командора" снизить цены на продукты в Хакасии до 13 декабря

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкФАС табличка
ФАС табличка - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ по Хакасии выдало ритейлеру "Командор" предупреждение о необходимости снизить цены на продукты питания в этой республике, предупреждение должно быть исполнено до 13 декабря, говорится в сообщении ФАС.
"Хакасское УФАС России выдало компании "Торговая сеть "Командор" предупреждение о необходимости прекратить необоснованное завышение розничных цен. Предупреждение должно быть исполнено в срок до 13 декабря. В противном случае служба возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства по факту злоупотребления доминирующим положением", - говорится в сообщении.
Служба указывает, что управление ведомства провело анализ отпускных цен на социально значимые продовольственные товары в торговых сетях республики и выявило признаки нарушения ООО "Торговая сеть "Командор" закона о защите конкуренции.
"В магазине "Хороший" в городе Сорске, где торговая сеть занимает долю более 35%, выявлено превышение розничных цен на сливочное масло, молоко, муку и репчатый лук над стоимостью этих продуктов в столице республики, городе Абакане, где рынок конкурентный", - отмечает ФАС.
ФАС табличка - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
27 ноября, 12:04
ФАС будет контролировать изменение цен на электроэнергию в 2022 году
 
ОбществоФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)УФАСРоссия
 
 
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