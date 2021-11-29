https://ria.ru/20211129/tseny-1761281279.html

ФАС потребовала у "Командора" снизить цены на продукты в Хакасии

ФАС потребовала у "Командора" снизить цены на продукты в Хакасии - РИА Новости, 29.11.2021

ФАС потребовала у "Командора" снизить цены на продукты в Хакасии

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ по Хакасии выдало ритейлеру "Командор" предупреждение о необходимости снизить цены на продукты питания в... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T15:05

2021-11-29T15:05

2021-11-29T15:05

общество

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

уфас

россия

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ по Хакасии выдало ритейлеру "Командор" предупреждение о необходимости снизить цены на продукты питания в этой республике, предупреждение должно быть исполнено до 13 декабря, говорится в сообщении ФАС."Хакасское УФАС России выдало компании "Торговая сеть "Командор" предупреждение о необходимости прекратить необоснованное завышение розничных цен. Предупреждение должно быть исполнено в срок до 13 декабря. В противном случае служба возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства по факту злоупотребления доминирующим положением", - говорится в сообщении.Служба указывает, что управление ведомства провело анализ отпускных цен на социально значимые продовольственные товары в торговых сетях республики и выявило признаки нарушения ООО "Торговая сеть "Командор" закона о защите конкуренции."В магазине "Хороший" в городе Сорске, где торговая сеть занимает долю более 35%, выявлено превышение розничных цен на сливочное масло, молоко, муку и репчатый лук над стоимостью этих продуктов в столице республики, городе Абакане, где рынок конкурентный", - отмечает ФАС.

https://ria.ru/20211127/elektroenergiya-1761019702.html

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общество, федеральная антимонопольная служба (фас россии), уфас, россия