22:15 29.11.2021 (обновлено: 23:17 29.11.2021)
Иран согласился работать по ядерному треку, заявил постпред в Вене
Постпред в Вене Ульянов заявил, что Иран согласился работать по ядерному треку
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЧлен коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов
ВЕНА, 29 ноя - РИА Новости. Иранцы согласились работать по ядерному треку, который предполагает возращение Тегерана к первоначальным параметрам сделки от 2015 года, сообщил в понедельник постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Иран проявил определенную гибкость по ряду важных вопросов. Самое важное в том, что решено возобновить переговоры с того момента, на котором они были приостановлены 20 июня, все наработки, которые появились в конце июня, легли в основу дальнейшей работы сейчас. Это очень важный, серьезный и обнадеживающий момент", - сказал Ульянов журналистам по итогам заседания.
"Иранцы, для которых главным вопросом является отмена американских санкций, согласились, что параллельно следует работать и по второму треку - ядерному, который предполагает возращение Тегерана к первоначальным параметрам ядерной сделки, заключенной в 2015 году", - добавил постпред.
При этом Тегеран настроен добиваться снятия всех санкций, введенных с момента начала политики максимального давления Дональда Трампа и части тех, что появились при Бараке Обаме. По словам Ульянова, Россия считает требования Ирана обоснованными.
Текущий раунд стал седьмым по счету с начала переговоров по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана и первым раундом после того, как в августе текущего года к власти в Иране пришла администрация президента Эбрахима Раиси. До этого предшественники Раиси провели целую серию дискуссий в Вене, завершившуюся 20 июня.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе из соглашения и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
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