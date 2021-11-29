https://ria.ru/20211129/trek-1761357682.html

Иран согласился работать по ядерному треку, заявил постпред в Вене

Иран согласился работать по ядерному треку, заявил постпред в Вене - РИА Новости, 29.11.2021

Иран согласился работать по ядерному треку, заявил постпред в Вене

Иранцы согласились работать по ядерному треку, который предполагает возращение Тегерана к первоначальным параметрам сделки от 2015 года, сообщил в понедельник... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T22:15

2021-11-29T22:15

2021-11-29T23:17

в мире

иран

вена

тегеран (город)

михаил ульянов (дипломат)

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

франция

барак обама

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ВЕНА, 29 ноя - РИА Новости. Иранцы согласились работать по ядерному треку, который предполагает возращение Тегерана к первоначальным параметрам сделки от 2015 года, сообщил в понедельник постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.Переговоры по восстановлению ядерной сделки с Ираном и возвращению в нее США в понедельник возобновились в австрийской столице."Иран проявил определенную гибкость по ряду важных вопросов. Самое важное в том, что решено возобновить переговоры с того момента, на котором они были приостановлены 20 июня, все наработки, которые появились в конце июня, легли в основу дальнейшей работы сейчас. Это очень важный, серьезный и обнадеживающий момент", - сказал Ульянов журналистам по итогам заседания."Иранцы, для которых главным вопросом является отмена американских санкций, согласились, что параллельно следует работать и по второму треку - ядерному, который предполагает возращение Тегерана к первоначальным параметрам ядерной сделки, заключенной в 2015 году", - добавил постпред.При этом Тегеран настроен добиваться снятия всех санкций, введенных с момента начала политики максимального давления Дональда Трампа и части тех, что появились при Бараке Обаме. По словам Ульянова, Россия считает требования Ирана обоснованными.Текущий раунд стал седьмым по счету с начала переговоров по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана и первым раундом после того, как в августе текущего года к власти в Иране пришла администрация президента Эбрахима Раиси. До этого предшественники Раиси провели целую серию дискуссий в Вене, завершившуюся 20 июня.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе из соглашения и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20211129/diplomaty-1761358357.html

https://ria.ru/20211124/ssha-1760597082.html

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вена

тегеран (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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