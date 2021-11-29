https://ria.ru/20211129/trebovaniya-1761217373.html

Гладков рассказал о своих требованиях к мэру Белгорода

Гладков рассказал о своих требованиях к мэру Белгорода - РИА Новости, 29.11.2021

Гладков рассказал о своих требованиях к мэру Белгорода

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о своих требованиях к мэру столицы региона Белгороду, должность которого до сих пор вакантна. РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T10:34

2021-11-29T10:34

2021-11-29T10:34

белгородская область

политика

белгород

белгородская область

вячеслав гладков

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости, Дарья Ураева. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о своих требованиях к мэру столицы региона Белгороду, должность которого до сих пор вакантна.В прошлом месяце Юрий Галдун покинул пост руководителя администрации Белгорода. Сейчас обязанности главы города исполняет Антон Иванов."У меня есть определённый уровень требований к качеству работы глав муниципальных образований. Столица Белгородской области - это особый муниципалитет, особый статус, который нужно поддерживать", - рассказал Гладков в интервью РИА Новости.Как отметил губернатор, его устраивает кандидатура Иванова на должность мэра Белгорода."Сейчас обязанности мэра исполняет Иванов Антон Александрович. Он готовится к конкурсу на эту должность. На сегодняшний день мне нравится его подход к работе, я поддерживаю Антона Александровича", - сказал он.

https://ria.ru/20211129/prazdnik-1761216286.html

https://ria.ru/20211122/otdeleniya-1760143434.html

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политика, белгород, белгородская область, вячеслав гладков