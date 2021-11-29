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Республика Татарстан
Республика Татарстан
https://ria.ru/20211129/stroitelstvo-1761260569.html
Миндортранс Татарстана: строительство М-12 идет в интенсивном графике
Миндортранс Татарстана: строительство М-12 идет в интенсивном графике - РИА Новости, 29.11.2021
Миндортранс Татарстана: строительство М-12 идет в интенсивном графике
Татарстан активно включился в работу по строительству трассы М-12 Москва-Нижний Новгород-Казань. В республике трасса пройдет по территории пяти районов, ее... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T13:36
2021-11-29T13:39
республика татарстан
экономика
набережные челны
республика татарстан (татарстан)
фарит ханифов
россия
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Татарстан активно включился в работу по строительству трассы М-12 Москва-Нижний Новгород-Казань. В республике трасса пройдет по территории пяти районов, ее протяженность превысит 140 километров. О том, как идет реализация проекта, рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов.- Фарит Мударисович, на какой стадии сейчас реализация проекта в Татарстане? Работы и финансирование идут по графику?- Проект строительства М-12 на сегодняшний день успешно стартовал, завершены два подготовительных этапа: проведены инженерные изыскания и создана сеть геодезической разбивочной основы. Основные работы, которые в этом году также производились, - это организация строительства дорожной насыпи, заготовка инертных материалов в большом объеме. Начато строительство более 50 искусственных сооружений, в том числе моста через Волгу длиной 3,3 километра. Из 25 свай 23 уже в работе или выполнены. А буквально на днях произошло значимое событие – надвижка первой опоры моста весом 560 тонн. В рамках проекта также будут построены мосты через реки Меша и Свияга.Объемы работ очень большие. Протяженность трассы только по республике составит 142 километра, она пройдет по территории пяти районов – Апастовского, Кайбицкого, Верхнеуслонского, Лаишевского и Пестречинского. Ежегодно планируется осваивать не менее 50 миллиардов рублей.- Когда планируется начать укладывать асфальтовое покрытие?- В 2022 году мы планируем приступить к основным видам работ, в том числе к устройству верхнего слоя основания из асфальтобетона по основному ходу трассы. Кроме того, необходимо поддерживать в нормативном состоянии те дороги, которые сегодня используются при строительстве М-12: подрядчики используют почти 300 километров региональных и местных дорог для того, чтобы подвозить материалы от реки, от железнодорожных станций и так далее.- Сколько рабочих задействовано сейчас на строительстве участка трассы в Татарстане, есть ли дефицит рабочей силы?- На сегодняшний день на татарстанском участке трассы задействовано две тысячи рабочих, дефицита рабочей силы у нас нет.- Как сообщалось строительство трассы подорожало из-за роста цен на металл, с другой стороны, не так давно было заявлено о корректировке стоимости проекта в сторону снижения. Может ли это как-то отразиться на строительстве?- Оптимизация стоимости проекта не отразится на сроках строительства. Все работы в настоящее время ведутся в соответствии с графиком и будут продолжены в таком же интенсивном режиме. Республика оказывает всестороннее содействие в решении всех вопросов, возникающих при реализации проекта на нашей территории.Кроме того, вопрос контроля цен на металлоконструкции в рамках данного проекта находится на личном контроле министра строительства РФ Ирека Файзуллина. Это дало возможность удержать стоимость металлоконструкций на уровне 65 тысяч рублей за тонну при рыночных ценах в 120-130 тысяч рублей.- Завершить строительство М-12 полностью планируется в 2024 году, а когда может быть открыт участок на территории Татарстана?- Участок трассы в республике планируется открыть также в 2024 году. А по отдельным участкам дороги, как обещают подрядчики, можно будет проехать уже в конце следующего года.- Что даст Татарстану эта трасса, кроме, конечно, существенного сокращения времени в пути?- Действительно, от Москвы до Казани можно будет доехать за 6,5 часов. И это сокращение времени в пути в два раза будет способствовать наращиванию экономических связей Татарстана с Московской агломерацией, что даст еще один импульс к развитию малого и среднего бизнеса в республике. Кроме того, новая дорога в перспективе обеспечит обход большегрузного и прочего транзитного транспорта, минуя загруженные узлы Казани.С продлением скоростной автомобильной дороги М-12 Москва–Казань до Екатеринбурга будет также задействован федеральный проект строительства автомобильной дороги М-7 "Волга" на участке обхода городов Нижнекамска и Набережных Челнов протяженностью более 80 километров. Это также крайне нужный и долгожданный для нашей республики участок, к строительству которого мы приступили в 2021 году.- Еще одно важное направление работы – нацпроект "Безопасные качественные дороги". Что в Татарстане уже сделано в рамках проекта, с какими показателями республика завершает этот год?- Да, в Татарстане продолжается реализация национального проекта "Безопасные качественные дороги", в котором мы участвуем с 2019 года и который несомненно является основной составляющей программы дорожных работ в республике.В рамках проекта проводятся мероприятия в трех крупных городских агломерациях (Казанская, Набережночелнинская и Нижнекамская) с общей протяженностью дорог более 2,5 тысячи километров и на региональной сети.В 2021 году по проекту выполнен в полном объеме ремонт 96,7 километра дорог регионального значения на 51 участке, что обеспечит достижение нормативного состояния 48,4% дорог. В Казанской агломерации отремонтировано 61,6 километра дорог на 32 объектах (это и улицы Казани, и дороги регионального значения), что обеспечивает достижение 84,5% нормативного состояния. В Набережночелнинской агломерации выполнен ремонт 48,4 километра дорог на девяти объектах, достигнут показатель 81% нормативного состояния, в Нижнекамской агломерации проведен ремонт 11,1 километра дорог на четырех объектах, в нормативном состоянии 74,4% дорог.- Сколько средств было направлено на эти работы?- Общая сумма финансирования на этот год составила около 12,2 миллиарда рублей. В том числе, на ремонт региональной сети дорог направлено свыше 1,3 миллиарда рублей, на Казанскую агломерацию – около 9,2 миллиарда рублей, на Набережночелнинскую агломерацию – более 1,1 миллиарда рублей, на Нижнекамскую агломерацию – более полмиллиарда рублей.- Когда планируется достичь целевых показателей проекта?- Проект должен быть завершен в 2024 году. Ключевые его цели – увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, с 46,3% до 50%, и увеличение доли автомобильных дорог городских агломераций, соответствующих нормативным требованиям, с 80,47% до 85%.Хочу отметить, что мы выполняем все работы качественно и в срок. Татарстан по итогам реализации проекта уже не первый год становится одним из регионов-лидеров в этом направлении. В этом году республика получила награду за достижение наилучших показателей по итогам реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в числе 11 регионов РФ.
https://realty.ria.ru/20211124/avtotrassa-1760459191.html
https://realty.ria.ru/20211118/avtodor-1759595823.html
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экономика, набережные челны, республика татарстан (татарстан), фарит ханифов, россия
13:36 29.11.2021 (обновлено: 13:39 29.11.2021)
 

Миндортранс Татарстана: строительство М-12 идет в интенсивном графике

© Фото : Министерство транспорта и дорожного хозяйства ТатарстанаМинистр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов
Министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© Фото : Министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана
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Татарстан активно включился в работу по строительству трассы М-12 Москва-Нижний Новгород-Казань. В республике трасса пройдет по территории пяти районов, ее протяженность превысит 140 километров. О том, как идет реализация проекта, рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов.
- Фарит Мударисович, на какой стадии сейчас реализация проекта в Татарстане? Работы и финансирование идут по графику?
- Проект строительства М-12 на сегодняшний день успешно стартовал, завершены два подготовительных этапа: проведены инженерные изыскания и создана сеть геодезической разбивочной основы. Основные работы, которые в этом году также производились, - это организация строительства дорожной насыпи, заготовка инертных материалов в большом объеме. Начато строительство более 50 искусственных сооружений, в том числе моста через Волгу длиной 3,3 километра. Из 25 свай 23 уже в работе или выполнены. А буквально на днях произошло значимое событие – надвижка первой опоры моста весом 560 тонн. В рамках проекта также будут построены мосты через реки Меша и Свияга.
Объемы работ очень большие. Протяженность трассы только по республике составит 142 километра, она пройдет по территории пяти районов – Апастовского, Кайбицкого, Верхнеуслонского, Лаишевского и Пестречинского. Ежегодно планируется осваивать не менее 50 миллиардов рублей.
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
24 ноября, 09:23
Строительство автотрассы М-12 идет по графику, несмотря на пандемию
- Когда планируется начать укладывать асфальтовое покрытие?
- В 2022 году мы планируем приступить к основным видам работ, в том числе к устройству верхнего слоя основания из асфальтобетона по основному ходу трассы. Кроме того, необходимо поддерживать в нормативном состоянии те дороги, которые сегодня используются при строительстве М-12: подрядчики используют почти 300 километров региональных и местных дорог для того, чтобы подвозить материалы от реки, от железнодорожных станций и так далее.
- Сколько рабочих задействовано сейчас на строительстве участка трассы в Татарстане, есть ли дефицит рабочей силы?
- На сегодняшний день на татарстанском участке трассы задействовано две тысячи рабочих, дефицита рабочей силы у нас нет.
Строительство трассы - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
18 ноября, 11:30
"Автодор": для строительства трассы М-12 надо привлекать рабочую силу извне
- Как сообщалось строительство трассы подорожало из-за роста цен на металл, с другой стороны, не так давно было заявлено о корректировке стоимости проекта в сторону снижения. Может ли это как-то отразиться на строительстве?
- Оптимизация стоимости проекта не отразится на сроках строительства. Все работы в настоящее время ведутся в соответствии с графиком и будут продолжены в таком же интенсивном режиме. Республика оказывает всестороннее содействие в решении всех вопросов, возникающих при реализации проекта на нашей территории.
Кроме того, вопрос контроля цен на металлоконструкции в рамках данного проекта находится на личном контроле министра строительства РФ Ирека Файзуллина. Это дало возможность удержать стоимость металлоконструкций на уровне 65 тысяч рублей за тонну при рыночных ценах в 120-130 тысяч рублей.
Президент РФ Владимир Путин и председатель правления государственной компании Российские автомобильные дороги Вячеслав Петушенко во время рабочей встречи - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
15 ноября, 13:54
Глава "Автодора" назвал ключевую проблему при строительстве М-12
- Завершить строительство М-12 полностью планируется в 2024 году, а когда может быть открыт участок на территории Татарстана?
- Участок трассы в республике планируется открыть также в 2024 году. А по отдельным участкам дороги, как обещают подрядчики, можно будет проехать уже в конце следующего года.
- Что даст Татарстану эта трасса, кроме, конечно, существенного сокращения времени в пути?
- Действительно, от Москвы до Казани можно будет доехать за 6,5 часов. И это сокращение времени в пути в два раза будет способствовать наращиванию экономических связей Татарстана с Московской агломерацией, что даст еще один импульс к развитию малого и среднего бизнеса в республике. Кроме того, новая дорога в перспективе обеспечит обход большегрузного и прочего транзитного транспорта, минуя загруженные узлы Казани.
С продлением скоростной автомобильной дороги М-12 Москва–Казань до Екатеринбурга будет также задействован федеральный проект строительства автомобильной дороги М-7 "Волга" на участке обхода городов Нижнекамска и Набережных Челнов протяженностью более 80 километров. Это также крайне нужный и долгожданный для нашей республики участок, к строительству которого мы приступили в 2021 году.
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
5 октября, 18:52
Поселение бронзового века нашли на участке под стройку трассы М-12
- Еще одно важное направление работы – нацпроект "Безопасные качественные дороги". Что в Татарстане уже сделано в рамках проекта, с какими показателями республика завершает этот год?
- Да, в Татарстане продолжается реализация национального проекта "Безопасные качественные дороги", в котором мы участвуем с 2019 года и который несомненно является основной составляющей программы дорожных работ в республике.
В рамках проекта проводятся мероприятия в трех крупных городских агломерациях (Казанская, Набережночелнинская и Нижнекамская) с общей протяженностью дорог более 2,5 тысячи километров и на региональной сети.
В 2021 году по проекту выполнен в полном объеме ремонт 96,7 километра дорог регионального значения на 51 участке, что обеспечит достижение нормативного состояния 48,4% дорог. В Казанской агломерации отремонтировано 61,6 километра дорог на 32 объектах (это и улицы Казани, и дороги регионального значения), что обеспечивает достижение 84,5% нормативного состояния. В Набережночелнинской агломерации выполнен ремонт 48,4 километра дорог на девяти объектах, достигнут показатель 81% нормативного состояния, в Нижнекамской агломерации проведен ремонт 11,1 километра дорог на четырех объектах, в нормативном состоянии 74,4% дорог.
Щебень - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
3 ноября 2020, 18:20
Структура "Автодора" построит седьмой этап трассы М12 за 43 млрд руб
- Сколько средств было направлено на эти работы?
- Общая сумма финансирования на этот год составила около 12,2 миллиарда рублей. В том числе, на ремонт региональной сети дорог направлено свыше 1,3 миллиарда рублей, на Казанскую агломерацию – около 9,2 миллиарда рублей, на Набережночелнинскую агломерацию – более 1,1 миллиарда рублей, на Нижнекамскую агломерацию – более полмиллиарда рублей.
- Когда планируется достичь целевых показателей проекта?
- Проект должен быть завершен в 2024 году. Ключевые его цели – увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, с 46,3% до 50%, и увеличение доли автомобильных дорог городских агломераций, соответствующих нормативным требованиям, с 80,47% до 85%.
Хочу отметить, что мы выполняем все работы качественно и в срок. Татарстан по итогам реализации проекта уже не первый год становится одним из регионов-лидеров в этом направлении. В этом году республика получила награду за достижение наилучших показателей по итогам реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в числе 11 регионов РФ.
 
Республика ТатарстанЭкономикаНабережные ЧелныРеспублика Татарстан (Татарстан)Фарит ХанифовРоссия
 
 
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