https://ria.ru/20211129/sotrudnichestvo-1761269656.html

В Китае создан новый Российский центр

В Китае создан новый Российский центр - РИА Новости, 29.11.2021

В Китае создан новый Российский центр

В Китае 28 ноября учрежден новый Российский центр, который будет действовать на базе демонстрационной зоны сотрудничества ШОС в Циндао. РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T14:23

2021-11-29T14:23

2021-11-29T14:23

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МОСКВА, 29 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". В Китае 28 ноября учрежден новый Российский центр, который будет действовать на базе демонстрационной зоны сотрудничества ШОС в Циндао.Инвестиции в проект составляют 2 миллиарда юаней (312,5 миллионов долларов). Центр площадью 200 тысяч квадратных метров станет новой площадкой для развития межрегионального сотрудничества, а также взаимодействия в сферах науки и техники, сельского хозяйства, туризма.Демонстрационная зона сотрудничества ШОС в Циндао была учреждена в 2018 году. На ее базе уже учреждено 54 фонда по развитию российско-китайского взаимодействия. В их числе – российско-китайский энергетический фонд с уставным капиталом в 10 миллиарда юаней.

https://ria.ru/20211126/ekonomika-1760858131.html

циндао

китай

россия

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2021

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циндао, китай, шос, россия