https://ria.ru/20211129/sotrudnichestvo-1761198459.html

Трамп рассказал, что помешало наладить сотрудничество с Россией

Трамп рассказал, что помешало наладить сотрудничество с Россией - РИА Новости, 29.11.2021

Трамп рассказал, что помешало наладить сотрудничество с Россией

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что клеветническая кампания, продолжавшаяся большую часть его правления, не позволила наладить взаимодействие с... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T06:00

2021-11-29T06:00

2021-11-29T06:00

в мире

сша

владимир путин

дональд трамп

россия

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ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что клеветническая кампания, продолжавшаяся большую часть его правления, не позволила наладить взаимодействие с Россией и добиться "очень хороших" результатов для обеих стран.В интервью телеканалу Fox он вспоминал об опровергнутых обвинениях со стороны внутриполитических противников в сговоре с Россией, который якобы имел место в ходе избирательной кампании 2016 года."Но ты не мог этого сделать, потому что о тебе бы сказали: "О, он любит Россию". Эти люди больные", - добавил он.В России отвергают обвинения во вмешательстве в американские выборы. В США версию о "сговоре" дезавуировали и сейчас расследуют подоплеку кампании против Трампа.В ходе интервью Трамп продолжал рекламировать готовящейся к публикации фотоальбом, который рассказывает о его президентстве. Среди фотографий, отобранных Трампом, есть снимок его встречи с президентом России Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20211129/afganistan-1761196951.html

сша

россия

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в мире, сша, владимир путин, дональд трамп, россия