Трамп рассказал, что помешало наладить сотрудничество с Россией
Бывший президент США Трамп рассказал, что помешало наладить сотрудничество с Россией
ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что клеветническая кампания, продолжавшаяся большую часть его правления, не позволила наладить взаимодействие с Россией и добиться "очень хороших" результатов для обеих стран.
В интервью телеканалу Fox он вспоминал об опровергнутых обвинениях со стороны внутриполитических противников в сговоре с Россией, который якобы имел место в ходе избирательной кампании 2016 года.
"Но на это (опровержение) ушло два с половиной года, и из-за этого было очень сложно взаимодействовать с некоторыми странами, особенно с Россией. Вы знаете, мы могли бы сделать некоторые великие вещи с Россией, очень хорошие для нашей страны, хорошие также для России", - сказал Трамп.
"Но ты не мог этого сделать, потому что о тебе бы сказали: "О, он любит Россию". Эти люди больные", - добавил он.
В России отвергают обвинения во вмешательстве в американские выборы. В США версию о "сговоре" дезавуировали и сейчас расследуют подоплеку кампании против Трампа.
В ходе интервью Трамп продолжал рекламировать готовящейся к публикации фотоальбом, который рассказывает о его президентстве. Среди фотографий, отобранных Трампом, есть снимок его встречи с президентом России Владимиром Путиным.