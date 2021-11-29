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В США назвали слово года
В США назвали слово года - РИА Новости, 29.11.2021
В США назвали слово года
Американский словарь Merriam-Webster выбрал "вакцину" (vaccine) в качестве слова 2021 года. РИА Новости, 29.11.2021
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ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. Американский словарь Merriam-Webster выбрал "вакцину" (vaccine) в качестве слова 2021 года."Слово "вакцина" в 2021 году стало чем-то намного большим, чем просто лекарством. Для многих это слово означало возможное возвращение к жизни, которую мы вели до пандемии. Оно также было в центре дискуссий о личном выборе, политических предпочтениях, профессиональных нормах, школьной безопасности, неравенстве в сфере здравоохранения и многом другом", - говорится в сообщении на сайте словаря.Согласно сообщению, использование вакцины, которая вызывает иммунный ответ "абсолютно новым способом", потребовало пересмотра определения этого слова. Раньше значение слова трактовалось как "препарат на основе убитых микроорганизмов, живых аттенуированных организмов или живых полностью вирулентных организмов, которые применяются для выработки или искусственного увеличения иммунитета к определенному заболеванию".Теперь значение слова "вакцина" было расширено. Согласно словарю, вакцина - это "препарат, который применяется (в виде инъекции) для стимулирования иммунного ответа в организме против определенного возбудителя инфекции или заболевания". При этом в словаре приводятся два варианта препарата: как антигенный препарат на основе, как правило, инактивированного или аттенуированного патогенного агента (бактерии или вируса) или одного из его компонентов или продуктов (например, белок или токсин), либо как препарат на основе генетического материала (например, звено синтезированной матричной РНК), который используется клетками организма для выработки антигенной материи (например, фрагмента спайкового белка вируса).Заинтересованность значением слова в 2021 году выросла за год на 601%, а по сравнению с 2019 - на 1048%. Особо заметный рост отмечался в августе этого года, когда в ряде штатов США ввели обязательную вакцинацию для определенных групп граждан, а также объявили о планах вакцинации бустерной дозой.Слово "вакцина" образовано от латинского слова vacca (корова) и изначально использовалось для обозначения прививки с использованием доз коровьей оспы, которая, как обнаружилось, способствовала защите человека от оспы. Этот термин появился в Англии в 1880-х годах.Помимо слова "вакцина" словарь выделил еще десять слов, которые стали значимыми для 2021 года. Среди них, например, слова "мятеж" (в связи с штурмом Капитолия США 6 января), "настойчивость" (название марсохода НАСА Perseverance, который в феврале совершил посадку на Марс), "цикада" (из-за нашествия на США пробудившихся после 17-летнего сна цикад) и Meta (после переименования в октябре компании Facebook в Meta).В прошлом году словарь назвал слово "pandemic" (пандемия, пандемический) словом года. Словарь отметил, что это слово определило прошлый "исключительно трудный год".
https://ria.ru/20211117/slovar-1759457039.html
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сша, англия, наса, марс, капитолий, facebook
15:07 29.11.2021 (обновлено: 15:30 29.11.2021)
 
В США назвали слово года

Американский словарь Merriam-Webster выбрал "вакцину" в качестве слова 2021 года

© Depositphotos / AndrejadСловарь
Словарь - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© Depositphotos / Andrejad
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ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. Американский словарь Merriam-Webster выбрал "вакцину" (vaccine) в качестве слова 2021 года.
"Слово "вакцина" в 2021 году стало чем-то намного большим, чем просто лекарством. Для многих это слово означало возможное возвращение к жизни, которую мы вели до пандемии. Оно также было в центре дискуссий о личном выборе, политических предпочтениях, профессиональных нормах, школьной безопасности, неравенстве в сфере здравоохранения и многом другом", - говорится в сообщении на сайте словаря.
Согласно сообщению, использование вакцины, которая вызывает иммунный ответ "абсолютно новым способом", потребовало пересмотра определения этого слова. Раньше значение слова трактовалось как "препарат на основе убитых микроорганизмов, живых аттенуированных организмов или живых полностью вирулентных организмов, которые применяются для выработки или искусственного увеличения иммунитета к определенному заболеванию".
Теперь значение слова "вакцина" было расширено. Согласно словарю, вакцина - это "препарат, который применяется (в виде инъекции) для стимулирования иммунного ответа в организме против определенного возбудителя инфекции или заболевания". При этом в словаре приводятся два варианта препарата: как антигенный препарат на основе, как правило, инактивированного или аттенуированного патогенного агента (бактерии или вируса) или одного из его компонентов или продуктов (например, белок или токсин), либо как препарат на основе генетического материала (например, звено синтезированной матричной РНК), который используется клетками организма для выработки антигенной материи (например, фрагмента спайкового белка вируса).
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Заинтересованность значением слова в 2021 году выросла за год на 601%, а по сравнению с 2019 - на 1048%. Особо заметный рост отмечался в августе этого года, когда в ряде штатов США ввели обязательную вакцинацию для определенных групп граждан, а также объявили о планах вакцинации бустерной дозой.
Слово "вакцина" образовано от латинского слова vacca (корова) и изначально использовалось для обозначения прививки с использованием доз коровьей оспы, которая, как обнаружилось, способствовала защите человека от оспы. Этот термин появился в Англии в 1880-х годах.
Помимо слова "вакцина" словарь выделил еще десять слов, которые стали значимыми для 2021 года. Среди них, например, слова "мятеж" (в связи с штурмом Капитолия США 6 января), "настойчивость" (название марсохода НАСА Perseverance, который в феврале совершил посадку на Марс), "цикада" (из-за нашествия на США пробудившихся после 17-летнего сна цикад) и Meta (после переименования в октябре компании Facebook в Meta).
В прошлом году словарь назвал слово "pandemic" (пандемия, пандемический) словом года. Словарь отметил, что это слово определило прошлый "исключительно трудный год".
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