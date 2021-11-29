https://ria.ru/20211129/shtrafy-1761253871.html
В России ввели штрафы за неправильные данные о клиентах финорганизаций
В России ввели штрафы за неправильные данные о клиентах финорганизаций - РИА Новости, 29.11.2021
В России ввели штрафы за неправильные данные о клиентах финорганизаций
Президент России Владимир Путин подписал закон об ответственности за непредставление в Федеральную налоговую службу (ФНС) России информации о клиентах... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T13:08
2021-11-29T13:08
2021-11-29T13:08
экономика
владимир путин
федеральная налоговая служба (фнс россии)
оэср
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759366478_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2fb47257b363ccec413f854c33bc9941.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об ответственности за непредставление в Федеральную налоговую службу (ФНС) России информации о клиентах финансовых организаций или ее искажение. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Поправки в первую часть Налогового кодекса направлены на исполнение рекомендаций глобального форума ОЭСР, касающихся противодействия уклонению от уплаты налогов. Закон устанавливает с 2022 года ответственность организации финансового рынка за непредставление или представление неполной или недостоверной информации в ФНС о клиенте, выгодоприобретателе и лицах, прямо или косвенно их контролирующих.За непредставление такой информации штраф составит 300 тысяч рублей. Если финансовая организация не включит информацию об отдельном лице в состав сведений, представляемых в ФНС, ей будет грозить штраф в 50 тысяч рублей за каждый факт такого нарушения. Представление неполной или недостоверной информации будет наказываться штрафом в 25 тысяч рублей. Если же эти нарушения совершены умышленно, то штраф в обоих случаях вырастет до 100 тысяч рублей.Для клиентов организаций финансового рынка также устанавливается ответственность за предоставление по запросу неполной или недостоверной информации о себе, выгодоприобретателях и контролирующих лицах. Штраф для клиентов-физлиц составит 10 тысяч рублей, клиентов-юрлиц - 25 тысяч рублей за каждый факт такого нарушения. Если нарушение умышленное, штраф увеличивается вдвое.Согласно действующему Налоговому кодексу, ненаправление в установленный срок организацией финансового рынка финансовой информации влечет штраф в 500 тысяч рублей, а невключение в состав сведений информации о клиенте, выгодоприобретателе и их контролирующих лицах – 50 тысяч рублей за каждый факт такого нарушения.Закон также уточняет действия банка в случае отказа в совершении операций клиенту, не представившему запрашиваемую информацию. Если денежные средства поступят на счет (вклад) такого клиента, то, отказав в совершении операций, банк должен не зачислить средства на счет (вклад) клиента, а возвратить банку-отправителю.Одновременно уточняется определение финансовых активов, используемое при автоматическом обмене финансовой информацией с иностранными государствами. Финансовыми активами не будут признаваться не только недвижимое имущество и драгоценные металлы (кроме драгметаллов на счетах, во вкладах или принятых для хранения с обезличением), но и ценности, хранящиеся в индивидуальном банковском сейфе.
https://ria.ru/20210519/gosduma-1732929836.html
https://ria.ru/20211122/nalogi-1760232355.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759366478_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_2033c112a98632f5696f3067a1d02414.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, федеральная налоговая служба (фнс россии), оэср, россия
В России ввели штрафы за неправильные данные о клиентах финорганизаций
Путин подписал закон о штрафах за неправильные данные о клиентах финорганизаций для ФНС
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
подписал закон об ответственности за непредставление в Федеральную налоговую службу (ФНС
) России
информации о клиентах финансовых организаций или ее искажение. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Поправки в первую часть Налогового кодекса направлены на исполнение рекомендаций глобального форума ОЭСР
, касающихся противодействия уклонению от уплаты налогов. Закон устанавливает с 2022 года ответственность организации финансового рынка за непредставление или представление неполной или недостоверной информации в ФНС о клиенте, выгодоприобретателе и лицах, прямо или косвенно их контролирующих.
За непредставление такой информации штраф составит 300 тысяч рублей. Если финансовая организация не включит информацию об отдельном лице в состав сведений, представляемых в ФНС, ей будет грозить штраф в 50 тысяч рублей за каждый факт такого нарушения. Представление неполной или недостоверной информации будет наказываться штрафом в 25 тысяч рублей. Если же эти нарушения совершены умышленно, то штраф в обоих случаях вырастет до 100 тысяч рублей.
Для клиентов организаций финансового рынка также устанавливается ответственность за предоставление по запросу неполной или недостоверной информации о себе, выгодоприобретателях и контролирующих лицах. Штраф для клиентов-физлиц составит 10 тысяч рублей, клиентов-юрлиц - 25 тысяч рублей за каждый факт такого нарушения. Если нарушение умышленное, штраф увеличивается вдвое.
Согласно действующему Налоговому кодексу, ненаправление в установленный срок организацией финансового рынка финансовой информации влечет штраф в 500 тысяч рублей, а невключение в состав сведений информации о клиенте, выгодоприобретателе и их контролирующих лицах – 50 тысяч рублей за каждый факт такого нарушения.
Закон также уточняет действия банка в случае отказа в совершении операций клиенту, не представившему запрашиваемую информацию. Если денежные средства поступят на счет (вклад) такого клиента, то, отказав в совершении операций, банк должен не зачислить средства на счет (вклад) клиента, а возвратить банку-отправителю.
Одновременно уточняется определение финансовых активов, используемое при автоматическом обмене финансовой информацией с иностранными государствами. Финансовыми активами не будут признаваться не только недвижимое имущество и драгоценные металлы (кроме драгметаллов на счетах, во вкладах или принятых для хранения с обезличением), но и ценности, хранящиеся в индивидуальном банковском сейфе.