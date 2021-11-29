https://ria.ru/20211129/shtrafy-1761253871.html

В России ввели штрафы за неправильные данные о клиентах финорганизаций

В России ввели штрафы за неправильные данные о клиентах финорганизаций - РИА Новости, 29.11.2021

В России ввели штрафы за неправильные данные о клиентах финорганизаций

Президент России Владимир Путин подписал закон об ответственности за непредставление в Федеральную налоговую службу (ФНС) России информации о клиентах... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T13:08

2021-11-29T13:08

2021-11-29T13:08

экономика

владимир путин

федеральная налоговая служба (фнс россии)

оэср

россия

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об ответственности за непредставление в Федеральную налоговую службу (ФНС) России информации о клиентах финансовых организаций или ее искажение. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Поправки в первую часть Налогового кодекса направлены на исполнение рекомендаций глобального форума ОЭСР, касающихся противодействия уклонению от уплаты налогов. Закон устанавливает с 2022 года ответственность организации финансового рынка за непредставление или представление неполной или недостоверной информации в ФНС о клиенте, выгодоприобретателе и лицах, прямо или косвенно их контролирующих.За непредставление такой информации штраф составит 300 тысяч рублей. Если финансовая организация не включит информацию об отдельном лице в состав сведений, представляемых в ФНС, ей будет грозить штраф в 50 тысяч рублей за каждый факт такого нарушения. Представление неполной или недостоверной информации будет наказываться штрафом в 25 тысяч рублей. Если же эти нарушения совершены умышленно, то штраф в обоих случаях вырастет до 100 тысяч рублей.Для клиентов организаций финансового рынка также устанавливается ответственность за предоставление по запросу неполной или недостоверной информации о себе, выгодоприобретателях и контролирующих лицах. Штраф для клиентов-физлиц составит 10 тысяч рублей, клиентов-юрлиц - 25 тысяч рублей за каждый факт такого нарушения. Если нарушение умышленное, штраф увеличивается вдвое.Согласно действующему Налоговому кодексу, ненаправление в установленный срок организацией финансового рынка финансовой информации влечет штраф в 500 тысяч рублей, а невключение в состав сведений информации о клиенте, выгодоприобретателе и их контролирующих лицах – 50 тысяч рублей за каждый факт такого нарушения.Закон также уточняет действия банка в случае отказа в совершении операций клиенту, не представившему запрашиваемую информацию. Если денежные средства поступят на счет (вклад) такого клиента, то, отказав в совершении операций, банк должен не зачислить средства на счет (вклад) клиента, а возвратить банку-отправителю.Одновременно уточняется определение финансовых активов, используемое при автоматическом обмене финансовой информацией с иностранными государствами. Финансовыми активами не будут признаваться не только недвижимое имущество и драгоценные металлы (кроме драгметаллов на счетах, во вкладах или принятых для хранения с обезличением), но и ценности, хранящиеся в индивидуальном банковском сейфе.

https://ria.ru/20210519/gosduma-1732929836.html

https://ria.ru/20211122/nalogi-1760232355.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, владимир путин, федеральная налоговая служба (фнс россии), оэср, россия