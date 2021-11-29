https://ria.ru/20211129/shantazh-1761336101.html

Премьер Израиля призвал не поддаваться "ядерному шантажу Ирана"

Премьер Израиля призвал не поддаваться "ядерному шантажу Ирана" - РИА Новости, 29.11.2021

Премьер Израиля призвал не поддаваться "ядерному шантажу Ирана"

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет призвал международное сообщество не поддаваться "ядерному шантажу Ирана". РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T19:18

2021-11-29T19:18

2021-11-29T19:18

в мире

израиль

иран

тегеран (город)

франция

джо байден

дональд трамп

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

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ТЕЛЬ-АВИВ, 29 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет призвал международное сообщество не поддаваться "ядерному шантажу Ирана"."Сегодня Иран прибудет на переговоры в Вене с четкой целью: добиться снятия санкций, почти ничего не отдавая взамен. Иран не только сохранит свою ядерную программу, но и получит за это плату", - приводит пресс-служба обращение премьер-министра к международному сообществу в связи с возобновлением переговоров по иранской ядерной программе.Беннет добавил, что "Иран не заслуживает никаких денежных подарков, никаких выгодных сделок и никакого снятия санкций в обмен на его жестокость"."Я призываю наших союзников во всем мире: не поддавайтесь ядерному шантажу Ирана"— заключил он.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.Сейчас в Вене проходят переговоры по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана, 20 июня завершился шестой раунд. По словам постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, работа по восстановлению сделки завершена почти на 90%, остались политические моменты, связанные с обязательствами США и тем, как Вашингтон будет соблюдать их в будущем. В конце октября советник президент США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что США готовы возобновить добросовестные переговоры с Ираном по возвращению к ядерной сделке.

https://ria.ru/20211119/svpd-1759903605.html

https://ria.ru/20211127/konsultatsii-1761056773.html

израиль

иран

тегеран (город)

франция

россия

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в мире, израиль, иран, тегеран (город), франция, джо байден, дональд трамп, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия, нафтали беннет