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Премьер Израиля призвал не поддаваться "ядерному шантажу Ирана"
Премьер Израиля призвал не поддаваться "ядерному шантажу Ирана" - РИА Новости, 29.11.2021
Премьер Израиля призвал не поддаваться "ядерному шантажу Ирана"
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет призвал международное сообщество не поддаваться "ядерному шантажу Ирана". РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T19:18
2021-11-29T19:18
в мире
израиль
иран
тегеран (город)
франция
джо байден
дональд трамп
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
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ТЕЛЬ-АВИВ, 29 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет призвал международное сообщество не поддаваться "ядерному шантажу Ирана"."Сегодня Иран прибудет на переговоры в Вене с четкой целью: добиться снятия санкций, почти ничего не отдавая взамен. Иран не только сохранит свою ядерную программу, но и получит за это плату", - приводит пресс-служба обращение премьер-министра к международному сообществу в связи с возобновлением переговоров по иранской ядерной программе.Беннет добавил, что "Иран не заслуживает никаких денежных подарков, никаких выгодных сделок и никакого снятия санкций в обмен на его жестокость"."Я призываю наших союзников во всем мире: не поддавайтесь ядерному шантажу Ирана"— заключил он.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.Сейчас в Вене проходят переговоры по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана, 20 июня завершился шестой раунд. По словам постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, работа по восстановлению сделки завершена почти на 90%, остались политические моменты, связанные с обязательствами США и тем, как Вашингтон будет соблюдать их в будущем. В конце октября советник президент США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что США готовы возобновить добросовестные переговоры с Ираном по возвращению к ядерной сделке.
https://ria.ru/20211119/svpd-1759903605.html
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израиль
иран
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в мире, израиль, иран, тегеран (город), франция, джо байден, дональд трамп, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия, нафтали беннет
19:18 29.11.2021
 
Премьер Израиля призвал не поддаваться "ядерному шантажу Ирана"

Премьер Израиля Беннет призвал мировое сообщество не поддаваться "ядерному шантажу Ирана"

© AP Photo / Ariel SchalitПремьер-министр Израиля Нафтали Беннет
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© AP Photo / Ariel Schalit
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 29 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет призвал международное сообщество не поддаваться "ядерному шантажу Ирана".
"Сегодня Иран прибудет на переговоры в Вене с четкой целью: добиться снятия санкций, почти ничего не отдавая взамен. Иран не только сохранит свою ядерную программу, но и получит за это плату", - приводит пресс-служба обращение премьер-министра к международному сообществу в связи с возобновлением переговоров по иранской ядерной программе.
Беннет добавил, что "Иран не заслуживает никаких денежных подарков, никаких выгодных сделок и никакого снятия санкций в обмен на его жестокость".
"Я призываю наших союзников во всем мире: не поддавайтесь ядерному шантажу Ирана"— заключил он.
Флаг Ирана. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
19 ноября, 21:12
В США сообщили о "конструктивном" обсуждении СВПД с Россией и КНР
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
Сейчас в Вене проходят переговоры по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана, 20 июня завершился шестой раунд. По словам постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, работа по восстановлению сделки завершена почти на 90%, остались политические моменты, связанные с обязательствами США и тем, как Вашингтон будет соблюдать их в будущем. В конце октября советник президент США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что США готовы возобновить добросовестные переговоры с Ираном по возвращению к ядерной сделке.
Вид на Вену - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
27 ноября, 18:32
В Вене начались неформальные консультации перед переговорами по СВПД
 
В миреИзраильИранТегеран (город)ФранцияДжо БайденДональд ТрампСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)РоссияНафтали Беннет
 
 
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