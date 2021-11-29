https://ria.ru/20211129/shakhta-1761225709.html

Горноспасатели находятся в резерве на случай нового ЧП на "Листвяжной"

Горноспасатели находятся в резерве на случай нового ЧП на "Листвяжной" - РИА Новости, 29.11.2021

Горноспасатели находятся в резерве на случай нового ЧП на "Листвяжной"

Свыше 210 горноспасателей и порядка 45 единиц специальной техники находятся в резерве на случай ухудшения обстановки в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T11:19

2021-11-29T11:19

2021-11-29T11:19

происшествия

кемеровская область

белово

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Свыше 210 горноспасателей и порядка 45 единиц специальной техники находятся в резерве на случай ухудшения обстановки в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, где на прошлой неделе погибли более 50 человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."На утро понедельника в резерве находятся 34 отделения горноспасателей, всего 214 человек и 45 единиц техники", - сказал собеседник агентства.Он напомнил, что в настоящее время к аварийным работам на шахте привлечены 122 человека и 26 единиц техники.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Пострадали 92 человека, в том числе 35 горноспасателей.

https://ria.ru/20211129/shakhta-1761224994.html

https://ria.ru/20211129/shakhta-1761221147.html

кемеровская область

белово

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происшествия, кемеровская область, белово, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе