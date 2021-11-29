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Эпицентр взрыва метана в шахте "Листвяжная" находился на глубине 250 метров
Эпицентр взрыва метана в шахте "Листвяжная" находился на глубине 250 метров - РИА Новости, 29.11.2021
Эпицентр взрыва метана в шахте "Листвяжная" находился на глубине 250 метров
Эпицентр взрыва метана в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области находился на глубине 250 метров в вентиляционном штреке, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T11:15
2021-11-29T11:15
2021-11-29T11:15
происшествия
кемеровская область
белово
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Эпицентр взрыва метана в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области находился на глубине 250 метров в вентиляционном штреке, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Взрыв метана произошел в вентиляционном штреке на глубине 250 метров с последующим задымлением горных выработок", - сказал собеседник агентства.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Пострадали 92 человека, в том числе 35 горноспасателей.
https://ria.ru/20211129/tela-1761208175.html
кемеровская область
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происшествия, кемеровская область, белово, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
Эпицентр взрыва метана в шахте "Листвяжная" находился на глубине 250 метров
Эпицентр взрыва в "Листвяжной" находился на глубине 250 метров в вентиляционном штреке