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В Кемеровской области ввели режим ЧС из-за аварии на шахте "Листвяжная"
В Кемеровской области ввели режим ЧС из-за аварии на шахте "Листвяжная" - РИА Новости, 29.11.2021
В Кемеровской области ввели режим ЧС из-за аварии на шахте "Листвяжная"
Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Кемеровской области из-за ЧП на шахте "Листвяжная", где погибли 51 человек, соответствующее распоряжение... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T08:18
2021-11-29T08:18
2021-11-29T08:18
происшествия
кемеровская область
белово
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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КЕМЕРОВО, 29 ноя – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Кемеровской области из-за ЧП на шахте "Листвяжная", где погибли 51 человек, соответствующее распоряжение губернатора опубликовано на сайте правительства Кузбасса."Ввести на территории Кемеровской области режим функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций - "Чрезвычайная ситуация". Установить для сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций региональный уровень реагирования", – говорится в документе.Уточняется, что распоряжение о режиме ЧС вступает в силу со дня подписания документа, то есть с 25 ноября текущего года.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. В регионе объявлен трехдневный траур.
https://radiosputnik.ria.ru/20211128/listvyazhnaya-1761147737.html
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происшествия, кемеровская область, белово, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
В Кемеровской области ввели режим ЧС из-за аварии на шахте "Листвяжная"
В Кемеровской области ввели режим ЧС из-за аварии на шахте "Листвяжная" с 51 погибшим