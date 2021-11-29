https://ria.ru/20211129/sertifikat-1761250450.html

В МИД выразили надежду на взаимное признание COVID-сертификатов

В МИД выразили надежду на взаимное признание COVID-сертификатов - РИА Новости, 29.11.2021

В МИД выразили надежду на взаимное признание COVID-сертификатов

В Москве надеются на позитивный результат в переговорах о взаимном признании сертификатов о вакцинации с другими странами, переговоры идут постоянно, заявил... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T12:50

2021-11-29T12:50

2021-11-29T13:38

распространение коронавируса

россия

вакцинация россиян от covid-19

общество

москва

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

здоровье - общество

евгений иванов

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. В Москве надеются на позитивный результат в переговорах о взаимном признании сертификатов о вакцинации с другими странами, переговоры идут постоянно, заявил журналистам замглавы МИД РФ Евгений Иванов."Идут эти переговоры постоянно, там головное ведомство - Минздрав России, это по линии министерств здравоохранения идут переговоры, но, естественно, министерство иностранных дел всю необходимую помощь, консультативную часть по линии наших посольств оказывает. Так что мы надеемся, что в конце концов они приведут к взаимному признанию", - сказал он.

https://ria.ru/20211126/sputnik-1760812740.html

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россия, вакцинация россиян от covid-19, общество, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), здоровье - общество, евгений иванов