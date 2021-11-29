https://ria.ru/20211129/sertifikat-1761250450.html
В МИД выразили надежду на взаимное признание COVID-сертификатов
В МИД выразили надежду на взаимное признание COVID-сертификатов - РИА Новости, 29.11.2021
В МИД выразили надежду на взаимное признание COVID-сертификатов
В Москве надеются на позитивный результат в переговорах о взаимном признании сертификатов о вакцинации с другими странами, переговоры идут постоянно, заявил... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T12:50
2021-11-29T12:50
2021-11-29T13:38
распространение коронавируса
россия
вакцинация россиян от covid-19
общество
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
здоровье - общество
евгений иванов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740406957_0:119:2930:1767_1920x0_80_0_0_4bd7fe3f008c047e9812d4bfefbc04d2.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. В Москве надеются на позитивный результат в переговорах о взаимном признании сертификатов о вакцинации с другими странами, переговоры идут постоянно, заявил журналистам замглавы МИД РФ Евгений Иванов."Идут эти переговоры постоянно, там головное ведомство - Минздрав России, это по линии министерств здравоохранения идут переговоры, но, естественно, министерство иностранных дел всю необходимую помощь, консультативную часть по линии наших посольств оказывает. Так что мы надеемся, что в конце концов они приведут к взаимному признанию", - сказал он.
https://ria.ru/20211126/sputnik-1760812740.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740406957_183:46:2852:2048_1920x0_80_0_0_03532e440b5636dbf143350c4149f0f6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вакцинация россиян от covid-19, общество, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), здоровье - общество, евгений иванов
12:50 29.11.2021 (обновлено: 13:38 29.11.2021)
В МИД выразили надежду на взаимное признание COVID-сертификатов
Замглавы МИД Иванов: надеемся на взаимное признание COVID-сертификатов