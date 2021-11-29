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Запад ищет предлог для санкций в деле Навального, заявил постпред при ОЗХО
Запад ищет предлог для санкций в деле Навального, заявил постпред при ОЗХО - РИА Новости, 29.11.2021
Запад ищет предлог для санкций в деле Навального, заявил постпред при ОЗХО
Западные страны ищут предлог в деле с так называемым отравлением Алексея Навального, чтобы ввести санкции против России, заявил постпред РФ при Организации по... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T21:46
2021-11-29T21:46
в мире
германия
франция
москва
алексей навальный
организация по запрещению химического оружия
александр шульгин
россия
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ПАРИЖ, 29 ноя - РИА Новости. Западные страны ищут предлог в деле с так называемым отравлением Алексея Навального, чтобы ввести санкции против России, заявил постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), российский посол в Нидерландах Александр Шульгин.Очередная сессия Конференции государств-участников ОЗХО проходит в Гааге с 29 ноября по 3 декабря."Ощущение такое, что только ищут предлог, чтобы ввести новые санкции. Кстати, и предлога особенно не нужно. Те же самые наши американские партнеры уже через два дня после того, как в клинике Charite немецкие медики что-то там сказали, уже ввели санкции. Все это изначально антироссийская затея и именно провокация. Но мы будем выводить провокаторов на чистую воду и будем добиваться ответов", - сказал Шульгин, говоря о деле Навального, в ходе сессии, трансляция которой ведется на сайте организации.Он подчеркнул, что до настоящего момента никаких сведений, подтверждающих применение химоружия, российская сторона не получала. "В свете отказа Техсекретариата (ОЗХО - ред.) сотрудничать с РФ в данном вопросе в рамках предложенных нами понятных, транспарентных, честных и логических модальностей, которые в полной мере соответствуют КЗХО, принимать на веру оказанного Германии техсодействия мы не можем", - добавил постпред.Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.МИД РФ спустя год после инцидента с Навальным заявил, что это была спланированная провокация, направленная на дискредитацию России, дело было раскручено Западом для сдерживания страны и новых нападок на нее. В министерстве отметили, что Берлин так и не предоставил никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес РФ, а ОЗХО "замотала" запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела.
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в мире, германия, франция, москва, алексей навальный, организация по запрещению химического оружия, александр шульгин, россия
21:46 29.11.2021
 
Запад ищет предлог для санкций в деле Навального, заявил постпред при ОЗХО

Постпред при ОЗХО Шульгин заявил, что Запад ищет предлог для санкций в деле Навального

© Фото предоставлено посольством России в НидерландахПосол России в Нидерландах и постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин
Посол России в Нидерландах и постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин
© Фото предоставлено посольством России в Нидерландах
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ПАРИЖ, 29 ноя - РИА Новости. Западные страны ищут предлог в деле с так называемым отравлением Алексея Навального, чтобы ввести санкции против России, заявил постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), российский посол в Нидерландах Александр Шульгин.
Очередная сессия Конференции государств-участников ОЗХО проходит в Гааге с 29 ноября по 3 декабря.
"Ощущение такое, что только ищут предлог, чтобы ввести новые санкции. Кстати, и предлога особенно не нужно. Те же самые наши американские партнеры уже через два дня после того, как в клинике Charite немецкие медики что-то там сказали, уже ввели санкции. Все это изначально антироссийская затея и именно провокация. Но мы будем выводить провокаторов на чистую воду и будем добиваться ответов", - сказал Шульгин, говоря о деле Навального, в ходе сессии, трансляция которой ведется на сайте организации.
Он подчеркнул, что до настоящего момента никаких сведений, подтверждающих применение химоружия, российская сторона не получала. "В свете отказа Техсекретариата (ОЗХО - ред.) сотрудничать с РФ в данном вопросе в рамках предложенных нами понятных, транспарентных, честных и логических модальностей, которые в полной мере соответствуют КЗХО, принимать на веру оказанного Германии техсодействия мы не можем", - добавил постпред.
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
14:33
Россия надеется, что ОЗХО предоставит запрошенное видео по Навальному
Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.
МИД РФ спустя год после инцидента с Навальным заявил, что это была спланированная провокация, направленная на дискредитацию России, дело было раскручено Западом для сдерживания страны и новых нападок на нее. В министерстве отметили, что Берлин так и не предоставил никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес РФ, а ОЗХО "замотала" запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела.
Блогер Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
25 ноября, 12:46
Владимирский суд отклонил жалобу Навального по иску к колонии
 
В миреГерманияФранцияМоскваАлексей НавальныйОрганизация по запрещению химического оружияАлександр ШульгинРоссия
 
 
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