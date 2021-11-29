20:58 29.11.2021 (обновлено: 23:44 29.11.2021)
Глава МИД Эстонии анонсировала новые санкции против Белоруссии
Глава МИД Эстонии Лийметс заявила, что санкции против Белоруссии вступят в силу 2 декабря
ХЕЛЬСИНКИ, 29 ноя — РИА Новости. Новый пакет санкций ЕС против Минска должен вступить в силу 2 декабря, заявила Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс.
"Подготовка пятого пакета санкций в отношении Белоруссии близится к завершению, и его планируется принять на этой неделе", — сказала министр порталу эстонского телерадиовещания ERR.
По словам Лийметс, имена физлиц и названия юрлиц из списка опубликуют только с официально согласованным пакетом санкций.
"Преждевременное раскрытие этой информации может вызвать неоправданную путаницу. Это также позволит этим лицам быстро отреагировать и, например, реструктурировать активы или сделать что-то подобное", — добавила глава МИД.
Западные страны, в частности государства ЕС, после выборов в Белоруссии в августе прошлого года ввели персональные санкции против некоторых белорусских официальных лиц. Их обвинили в насилии над участниками акций протестов и фальсификации итогов голосования. Евросоюз последовательно подготовил и ввел в действие уже четыре санкционных списка, в которые попал в том числе президент Александр Лукашенко. Глава государства обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечая, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
Кроме того, в конце июня ЕС наложил на Минск и секторальные ограничения — из-за тесных экономических связей членов Союзного государства это ударяет и по России. Санкции включают запрет на экспорт в Белоруссию технологий для мониторинга связи и товаров двойного назначения, ограничение торговли с Белоруссией нефтепродуктами, калийными удобрениями, табачными изделиями. Кроме того, Минску ограничили доступ на финансовые рынки Евросоюза.