https://ria.ru/20211129/sanktsii-1761349725.html

Глава МИД Эстонии анонсировала новые санкции против Белоруссии

Глава МИД Эстонии анонсировала новые санкции против Белоруссии - РИА Новости, 29.11.2021

Глава МИД Эстонии анонсировала новые санкции против Белоруссии

Новый пакет санкций ЕС против Минска должен вступить в силу 2 декабря, заявила Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс. РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T20:58

2021-11-29T20:58

2021-11-29T23:44

сша

евросоюз

александр лукашенко

мигранты

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ХЕЛЬСИНКИ, 29 ноя — РИА Новости. Новый пакет санкций ЕС против Минска должен вступить в силу 2 декабря, заявила Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс.По словам Лийметс, имена физлиц и названия юрлиц из списка опубликуют только с официально согласованным пакетом санкций."Преждевременное раскрытие этой информации может вызвать неоправданную путаницу. Это также позволит этим лицам быстро отреагировать и, например, реструктурировать активы или сделать что-то подобное", — добавила глава МИД.Западные страны, в частности государства ЕС, после выборов в Белоруссии в августе прошлого года ввели персональные санкции против некоторых белорусских официальных лиц. Их обвинили в насилии над участниками акций протестов и фальсификации итогов голосования. Евросоюз последовательно подготовил и ввел в действие уже четыре санкционных списка, в которые попал в том числе президент Александр Лукашенко. Глава государства обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечая, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".Кроме того, в конце июня ЕС наложил на Минск и секторальные ограничения — из-за тесных экономических связей членов Союзного государства это ударяет и по России. Санкции включают запрет на экспорт в Белоруссию технологий для мониторинга связи и товаров двойного назначения, ограничение торговли с Белоруссией нефтепродуктами, калийными удобрениями, табачными изделиями. Кроме того, Минску ограничили доступ на финансовые рынки Евросоюза.

https://ria.ru/20211129/migranty-1761323497.html

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сша, евросоюз, александр лукашенко, мигранты, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии