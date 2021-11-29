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На Украине потребовали у США сверхболевые санкции против России
На Украине попросили США ввести против России сверхболевые санкции - РИА Новости, 29.11.2021
На Украине потребовали у США сверхболевые санкции против России
Обозреватель киевского издания Zaxid Любко Петренко потребовал ввести новые ограничительные меры в отношении России. РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T17:24
2021-11-29T17:24
политика
украина
сша
сергей нарышкин
санкции
россия
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Обозреватель киевского издания Zaxid Любко Петренко потребовал ввести новые ограничительные меры в отношении России.Журналист напомнил об интервью главы военной разведки Украины Кирилла Буданова, в котором тот утверждал, что Москва "готовит удар" по соседнему государству этой зимой."Западу надо собрать все силы &lt;…&gt; Усиливать оборонную мощь Украины и принять сверхболевые санкции", — пишет автор.По мнению Любко, это необходимо для того, чтобы Россия "не развернула наступление на Киев". Колумнист посчитал сложившуюся между двумя странами ситуацию "довольно серьезной", однако признал, что вероятность военного сценария низка — об этом говорят и многие эксперты.В последнее время западные СМИ публикуют статьи о подготовке Москвой "вторжения" на Украину. В соседней республике сперва заявляли, что не фиксируют наращивания российских войск у своих границ, но затем тоже начали говорить о предстоящем нападении.Как подчеркнул директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, никакого наступления на Украину не планируется. Он назвал подобные сообщения злонамеренной пропагандой госдепа США. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Москва не собирается ни на кого нападать, а перемещение войск по российской территории не должно никого волновать.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211129/razval-1761289824.html
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политика, украина, сша, сергей нарышкин, санкции, россия
17:24 29.11.2021
 
На Украине попросили США ввести против России сверхболевые санкции

Обозреватель Zaxid Петренко: Запад должен ввести сверхболевые санкции против России

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Обозреватель киевского издания Zaxid Любко Петренко потребовал ввести новые ограничительные меры в отношении России.
Журналист напомнил об интервью главы военной разведки Украины Кирилла Буданова, в котором тот утверждал, что Москва "готовит удар" по соседнему государству этой зимой.
"Западу надо собрать все силы <…> Усиливать оборонную мощь Украины и принять сверхболевые санкции", — пишет автор.
По мнению Любко, это необходимо для того, чтобы Россия "не развернула наступление на Киев". Колумнист посчитал сложившуюся между двумя странами ситуацию "довольно серьезной", однако признал, что вероятность военного сценария низка — об этом говорят и многие эксперты.
Министерство иностранных дел Украины - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
Вчера, 15:38
Украинский дипломат потребовал от Запада "развалить" Россию
В последнее время западные СМИ публикуют статьи о подготовке Москвой "вторжения" на Украину. В соседней республике сперва заявляли, что не фиксируют наращивания российских войск у своих границ, но затем тоже начали говорить о предстоящем нападении.
Как подчеркнул директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, никакого наступления на Украину не планируется. Он назвал подобные сообщения злонамеренной пропагандой госдепа США. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Москва не собирается ни на кого нападать, а перемещение войск по российской территории не должно никого волновать.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Киево-Печерская Лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
28 ноября, 16:44
Business Insider: Россия доказала Западу, что Украина принадлежит Москве
 
ПолитикаУкраинаСШАСергей НарышкинСанкцииРоссия
 
 
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