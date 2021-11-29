https://ria.ru/20211129/sanktsii-1761313350.html

На Украине потребовали у США сверхболевые санкции против России

На Украине попросили США ввести против России сверхболевые санкции - РИА Новости, 29.11.2021

На Украине потребовали у США сверхболевые санкции против России

Обозреватель киевского издания Zaxid Любко Петренко потребовал ввести новые ограничительные меры в отношении России. РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T17:24

2021-11-29T17:24

2021-11-29T17:24

политика

украина

сша

сергей нарышкин

санкции

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Обозреватель киевского издания Zaxid Любко Петренко потребовал ввести новые ограничительные меры в отношении России.Журналист напомнил об интервью главы военной разведки Украины Кирилла Буданова, в котором тот утверждал, что Москва "готовит удар" по соседнему государству этой зимой."Западу надо собрать все силы <…> Усиливать оборонную мощь Украины и принять сверхболевые санкции", — пишет автор.По мнению Любко, это необходимо для того, чтобы Россия "не развернула наступление на Киев". Колумнист посчитал сложившуюся между двумя странами ситуацию "довольно серьезной", однако признал, что вероятность военного сценария низка — об этом говорят и многие эксперты.В последнее время западные СМИ публикуют статьи о подготовке Москвой "вторжения" на Украину. В соседней республике сперва заявляли, что не фиксируют наращивания российских войск у своих границ, но затем тоже начали говорить о предстоящем нападении.Как подчеркнул директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, никакого наступления на Украину не планируется. Он назвал подобные сообщения злонамеренной пропагандой госдепа США. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Москва не собирается ни на кого нападать, а перемещение войск по российской территории не должно никого волновать.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211129/razval-1761289824.html

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политика, украина, сша, сергей нарышкин, санкции, россия