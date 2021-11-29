Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211129/saakashvili-1761275797.html
Саакашвили выступил с публичной речью в суде Тбилиси
Саакашвили выступил с публичной речью в суде Тбилиси - РИА Новости, 29.11.2021
Саакашвили выступил с публичной речью в суде Тбилиси
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили впервые после задержания выступил перед публикой, он почти полтора часа произносил речь в зале суда, где проходит... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T14:37
2021-11-29T17:40
в мире
грузия
михаил саакашвили
единое национальное движение
ираклий гарибашвили
задержание саакашвили в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761255595_0:249:2306:1546_1920x0_80_0_0_fe8f585ce04949563907d556f03f1475.jpg
ТБИЛИСИ, 29 ноя — РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили впервые после задержания выступил перед публикой, он почти полтора часа произносил речь в зале суда, где проходит слушание по одному из его дел.Ранее политик на своей странице в Facebook призвал сторонников собраться у здания горсуда во время заседания. Члены основанной Саакашвили оппозиционной партии "Единое национальное движение" также заявили, что активистам нужно приготовиться к дальнейшим акциям протеста с требованием назначить внеочередные парламентские выборы и освободить своего лидера.Выступление Саакашвили транслировали грузинские телекомпании в прямом эфире. Его несколько раз прерывал прокурор, который требовал говорить по существу рассматриваемого дела, однако судья разрешил экс-президенту продолжить. Свою речь политик начал с риторических вопросов о ситуации в Грузии."Не скучаете ли по темпу и драйву развития страны? Не скучаете ли за любовью и теплом, за празднованием победы? Если вы по всему этому скучаете, тогда то, что происходит сегодня, должны мы все вместе завершить", — сказал Саакашвили.Он вспомнил о своих инициативах реформ на Украине и заявил, что прекрасно чувствовал себя в Киеве: занимал высокую должность, имел высокую зарплату, ни в чем себе не отказывал."Я все это отложил, отказался временно и приехал в Грузию, где точно знал, что меня могли или убить, или посадить. &lt;...&gt; Многие скажут, что я не в себе, ведь что может обязать человека с высокой должностью, находясь в богатстве, вернуться", — отметил Саакашвили, добавив, что причина его приезда — это тоска по родине.Политик также коротко выступил на украинском языке. "Я хочу поприветствовать граждан Украины. Я очень уважаю и ценю (что вы здесь. — Прим. ред.). Я хочу, чтобы вы знали, что меня пытали и со мной обращались не по-человечески. Но я держусь. Я научился этому на Украине. Я очень вам благодарен", — заявил Саакашвили. Позже он зачитал эту же речь и по-английски.Саакашвили раскрыл детали некоторых эпизодов своего задержания и пребывания в тюрьме. Он сообщил, что получил от своих первых школьных учителей письма, из-за которых даже расплакался. По его словам, каждую ночь ему снились Грузия, Батуми, Абхазия."Я приехал, так как от многих своих соотечественников слышал о том, что должен был вернуться. Даже мой 15-летний сын сказал, что настало время для того, чтобы вернулся", — отметил Саакашвили, добавив, что о возвращении его также просили мать и бывшая жена.Экс-президент напомнил о своих достижениях на посту главы государства. В частности, по его словам, в то время экономика выросла в четыре раза, цены были низкими, страну посещали президенты США и высокопоставленные лица из Европы. Саакашвили утверждает, что с тех пор как он уехал, Грузия больше не развивается.Бывшего президента задержали в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. В тот же день Саакашвили объявил голодовку.Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, он фигурирует в делах о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.У него также есть украинское гражданство. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что власти страны и он лично будут заниматься возвращением Саакашвили. В Тбилиси отказываются освобождать его. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
https://ria.ru/20211129/saakashvili-1761239978.html
https://ria.ru/20211119/mozg-1759812682.html
https://ria.ru/20211129/saakashvili-1761230375.html
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Кадры потасовки между силовиками и сторонниками Саакашвили в Тбилиси
Потасовки между силовиками и сторонниками Саакашвили у суда в Тбилиси. На место прибыл спецназ.
2021-11-29T14:37
true
PT0M57S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761255595_0:33:2306:1763_1920x0_80_0_0_812e69454df1f042302b63b5cee6751d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, грузия, михаил саакашвили, единое национальное движение, ираклий гарибашвили, задержание саакашвили в грузии
14:37 29.11.2021 (обновлено: 17:40 29.11.2021)
 
Саакашвили выступил с публичной речью в суде Тбилиси

Саакашвили впервые с момента задержания выступил с публичной речью в суде Тбилиси

© REUTERS / Irakli Gedenidze/PoolМихаил Саакашвили на заседании суда в Тбилиси
Михаил Саакашвили на заседании суда в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© REUTERS / Irakli Gedenidze/Pool
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 29 ноя — РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили впервые после задержания выступил перед публикой, он почти полтора часа произносил речь в зале суда, где проходит слушание по одному из его дел.
Ранее политик на своей странице в Facebook призвал сторонников собраться у здания горсуда во время заседания. Члены основанной Саакашвили оппозиционной партии "Единое национальное движение" также заявили, что активистам нужно приготовиться к дальнейшим акциям протеста с требованием назначить внеочередные парламентские выборы и освободить своего лидера.
Выступление Саакашвили транслировали грузинские телекомпании в прямом эфире. Его несколько раз прерывал прокурор, который требовал говорить по существу рассматриваемого дела, однако судья разрешил экс-президенту продолжить. Свою речь политик начал с риторических вопросов о ситуации в Грузии.
"Не скучаете ли по темпу и драйву развития страны? Не скучаете ли за любовью и теплом, за празднованием победы? Если вы по всему этому скучаете, тогда то, что происходит сегодня, должны мы все вместе завершить", — сказал Саакашвили.
Он вспомнил о своих инициативах реформ на Украине и заявил, что прекрасно чувствовал себя в Киеве: занимал высокую должность, имел высокую зарплату, ни в чем себе не отказывал.
Михаил Саакашвили в суде - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
Вчера, 12:11
Саакашвили заявил, что не признает правосудие в Грузии
"Я все это отложил, отказался временно и приехал в Грузию, где точно знал, что меня могли или убить, или посадить. <...> Многие скажут, что я не в себе, ведь что может обязать человека с высокой должностью, находясь в богатстве, вернуться", — отметил Саакашвили, добавив, что причина его приезда — это тоска по родине.
Политик также коротко выступил на украинском языке.
"Я хочу поприветствовать граждан Украины. Я очень уважаю и ценю (что вы здесь. — Прим. ред.). Я хочу, чтобы вы знали, что меня пытали и со мной обращались не по-человечески. Но я держусь. Я научился этому на Украине. Я очень вам благодарен", — заявил Саакашвили. Позже он зачитал эту же речь и по-английски.
Саакашвили раскрыл детали некоторых эпизодов своего задержания и пребывания в тюрьме. Он сообщил, что получил от своих первых школьных учителей письма, из-за которых даже расплакался. По его словам, каждую ночь ему снились Грузия, Батуми, Абхазия.
"Я приехал, так как от многих своих соотечественников слышал о том, что должен был вернуться. Даже мой 15-летний сын сказал, что настало время для того, чтобы вернулся", — отметил Саакашвили, добавив, что о возвращении его также просили мать и бывшая жена.
Экс-президент напомнил о своих достижениях на посту главы государства. В частности, по его словам, в то время экономика выросла в четыре раза, цены были низкими, страну посещали президенты США и высокопоставленные лица из Европы. Саакашвили утверждает, что с тех пор как он уехал, Грузия больше не развивается.
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве. 13 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
19 ноября, 14:30
Омбудсмен Грузии сообщил, что у Саакашвили выявили заболевание мозга
Бывшего президента задержали в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. В тот же день Саакашвили объявил голодовку.
Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, он фигурирует в делах о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.
У него также есть украинское гражданство. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что власти страны и он лично будут заниматься возвращением Саакашвили.
В Тбилиси отказываются освобождать его. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
Люди у здания суда перед заседанием по делу против Михаила Саакашвили в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
Вчера, 11:39
У суда в Тбилиси происходят стычки сторонников Саакашвили с полицией
 
В миреГрузияМихаил СаакашвилиЕдиное национальное движениеИраклий ГарибашвилиЗадержание Саакашвили в Грузии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:23Гинцбург заявил, что назальная вакцина защитит непривитых "Спутником V"
03:18Аналитик спрогнозировал, что будет с рублем до конца года
03:17Робот "Маркер" научился форсировать реки
03:11В российский городах тестируют "умную" оплату в общественном транспорте
03:04Инфекционист призвал не впадать в панику из-за нового штамма "омикрон"
02:58Журналист CNN через источники отслеживал дело против своего брата
02:48СМИ: четырех генералов Росгвардии заподозрили в хищениях и злоупотреблениях
02:45ВНИИ ГОЧС предупредил о мощном циклоне на Дальнем Востоке
02:41Американский ракетный эсминец возобновил операцию в Черном море
02:32Республиканцы заблокировали оборонный бюджет из-за "российской угрозы"
02:17Экономист рассказала где работать, чтобы выйти на пенсию пораньше
02:08Терапевт назвал симптом, при котором нельзя садиться за руль
01:59Украина безрезультатно потратила рекордную сумму на спасение гривны
01:56В столице ЦАР открыли памятник российским военным
01:34Глава ФРС предупредил о рисках для экономики США из-за омикрон-штамма
01:20Кулеба заявил, что украинская армия усилилась и "ответит на удар" России
01:16Автоэксперт назвал три основные ошибки при шиномонтаже
01:14В США спрогнозировали катастрофу в случае войны с Россией из-за Украины
01:12В СБУ прокомментировали дело о подготовке госпереворота
01:05В России снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ
Лента новостейМолния
Гинцбург заявил, что назальная вакцина защитит непривитых "Спутником V"Аналитик спрогнозировал, что будет с рублем до конца годаРобот "Маркер" научился форсировать рекиВ российский городах тестируют "умную" оплату в общественном транспортеИнфекционист призвал не впадать в панику из-за нового штамма "омикрон"Журналист CNN через источники отслеживал дело против своего братаСМИ: четырех генералов Росгвардии заподозрили в хищениях и злоупотребленияхВНИИ ГОЧС предупредил о мощном циклоне на Дальнем ВостокеАмериканский ракетный эсминец возобновил операцию в Черном мореРеспубликанцы заблокировали оборонный бюджет из-за "российской угрозы"Экономист рассказала где работать, чтобы выйти на пенсию пораньшеТерапевт назвал симптом, при котором нельзя садиться за рульУкраина безрезультатно потратила рекордную сумму на спасение гривныВ столице ЦАР открыли памятник российским военнымГлава ФРС предупредил о рисках для экономики США из-за омикрон-штаммаКулеба заявил, что украинская армия усилилась и "ответит на удар" РоссииАвтоэксперт назвал три основные ошибки при шиномонтажеВ США спрогнозировали катастрофу в случае войны с Россией из-за УкраиныВ СБУ прокомментировали дело о подготовке госпереворотаВ России снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ