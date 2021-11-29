https://ria.ru/20211129/saakashvili-1761275797.html

Саакашвили выступил с публичной речью в суде Тбилиси

Саакашвили выступил с публичной речью в суде Тбилиси - РИА Новости, 29.11.2021

Саакашвили выступил с публичной речью в суде Тбилиси

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили впервые после задержания выступил перед публикой, он почти полтора часа произносил речь в зале суда, где проходит... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T14:37

2021-11-29T14:37

2021-11-29T17:40

в мире

грузия

михаил саакашвили

единое национальное движение

ираклий гарибашвили

задержание саакашвили в грузии

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ТБИЛИСИ, 29 ноя — РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили впервые после задержания выступил перед публикой, он почти полтора часа произносил речь в зале суда, где проходит слушание по одному из его дел.Ранее политик на своей странице в Facebook призвал сторонников собраться у здания горсуда во время заседания. Члены основанной Саакашвили оппозиционной партии "Единое национальное движение" также заявили, что активистам нужно приготовиться к дальнейшим акциям протеста с требованием назначить внеочередные парламентские выборы и освободить своего лидера.Выступление Саакашвили транслировали грузинские телекомпании в прямом эфире. Его несколько раз прерывал прокурор, который требовал говорить по существу рассматриваемого дела, однако судья разрешил экс-президенту продолжить. Свою речь политик начал с риторических вопросов о ситуации в Грузии."Не скучаете ли по темпу и драйву развития страны? Не скучаете ли за любовью и теплом, за празднованием победы? Если вы по всему этому скучаете, тогда то, что происходит сегодня, должны мы все вместе завершить", — сказал Саакашвили.Он вспомнил о своих инициативах реформ на Украине и заявил, что прекрасно чувствовал себя в Киеве: занимал высокую должность, имел высокую зарплату, ни в чем себе не отказывал."Я все это отложил, отказался временно и приехал в Грузию, где точно знал, что меня могли или убить, или посадить. <...> Многие скажут, что я не в себе, ведь что может обязать человека с высокой должностью, находясь в богатстве, вернуться", — отметил Саакашвили, добавив, что причина его приезда — это тоска по родине.Политик также коротко выступил на украинском языке. "Я хочу поприветствовать граждан Украины. Я очень уважаю и ценю (что вы здесь. — Прим. ред.). Я хочу, чтобы вы знали, что меня пытали и со мной обращались не по-человечески. Но я держусь. Я научился этому на Украине. Я очень вам благодарен", — заявил Саакашвили. Позже он зачитал эту же речь и по-английски.Саакашвили раскрыл детали некоторых эпизодов своего задержания и пребывания в тюрьме. Он сообщил, что получил от своих первых школьных учителей письма, из-за которых даже расплакался. По его словам, каждую ночь ему снились Грузия, Батуми, Абхазия."Я приехал, так как от многих своих соотечественников слышал о том, что должен был вернуться. Даже мой 15-летний сын сказал, что настало время для того, чтобы вернулся", — отметил Саакашвили, добавив, что о возвращении его также просили мать и бывшая жена.Экс-президент напомнил о своих достижениях на посту главы государства. В частности, по его словам, в то время экономика выросла в четыре раза, цены были низкими, страну посещали президенты США и высокопоставленные лица из Европы. Саакашвили утверждает, что с тех пор как он уехал, Грузия больше не развивается.Бывшего президента задержали в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. В тот же день Саакашвили объявил голодовку.Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, он фигурирует в делах о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.У него также есть украинское гражданство. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что власти страны и он лично будут заниматься возвращением Саакашвили. В Тбилиси отказываются освобождать его. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.

https://ria.ru/20211129/saakashvili-1761239978.html

https://ria.ru/20211119/mozg-1759812682.html

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Кадры потасовки между силовиками и сторонниками Саакашвили в Тбилиси Потасовки между силовиками и сторонниками Саакашвили у суда в Тбилиси. На место прибыл спецназ. 2021-11-29T14:37 true PT0M57S

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в мире, грузия, михаил саакашвили, единое национальное движение, ираклий гарибашвили, задержание саакашвили в грузии