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https://ria.ru/20211129/saakashvili-1761239978.html
Саакашвили заявил, что не признает правосудие в Грузии
Саакашвили заявил, что не признает правосудие в Грузии - РИА Новости, 29.11.2021
Саакашвили заявил, что не признает правосудие в Грузии
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили отверг в суде все обвинения. РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T12:11
2021-11-29T12:59
в мире
грузия
михаил саакашвили
ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 29 ноя — РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили отверг в суде все обвинения.Саакашвили впервые после задержания присутствует на процессе. Сторонники устроили протестную акцию. Из представителей СМИ на заседание пустили лишь журналистов и операторов грузинского Первого канала.Судьи предложили экс-главе государства выпить воды из-за его состояния. Политик ответил, что благодарит их и "ценит добро". Перед началом разбирательства сторона защиты включила в зале гимн Грузии, что вызвало недовольство суда."Запрет на гимн? Под гимн Грузии, который создал я, не хочу сейчас спорить", — заявил Саакашвили.Адвокаты ходатайствовали о трансляции процесса по телевидению. Сами они передавали происходящее через фейсбук, но судья попросила их перестать. Экс-президента задержали в Грузии 1 октября, куда он вернулся с Украины. На родине его осудили заочно по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили, приговорив к трем и шести годам тюремного заключения соответственно. Еще по некоторым делам, в том числе о разгоне оппозиционного митинга осенью 2007 года и растрате, он обвиняется. После того как его заключили под стражу, Саакашвили объявил голодовку, которая длилась больше месяца. В результате его состояние ухудшилось.
https://ria.ru/20211129/saakashvili-1761230375.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211129/saakashvili-1761211752.html
https://ria.ru/20211124/saakashvili-1760518298.html
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в мире, грузия, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили
12:11 29.11.2021 (обновлено: 12:59 29.11.2021)
 
Саакашвили заявил, что не признает правосудие в Грузии

Экс-президент Саакашвили заявил, что не признает ни обвинений, ни правосудие в Грузии

© REUTERS / Irakli Gedenidze/PoolМихаил Саакашвили в суде
Михаил Саакашвили в суде - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© REUTERS / Irakli Gedenidze/Pool
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 29 ноя — РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили отверг в суде все обвинения.
"Я не признаю обвинение прокуратуры и грузинское правосудие. Я не для того тут нахожусь, чтобы быть частью уже заранее написанной комедии", — сказал он.
Саакашвили впервые после задержания присутствует на процессе. Сторонники устроили протестную акцию. Из представителей СМИ на заседание пустили лишь журналистов и операторов грузинского Первого канала.
Судьи предложили экс-главе государства выпить воды из-за его состояния. Политик ответил, что благодарит их и "ценит добро". Перед началом разбирательства сторона защиты включила в зале гимн Грузии, что вызвало недовольство суда.
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"Запрет на гимн? Под гимн Грузии, который создал я, не хочу сейчас спорить", — заявил Саакашвили.
Адвокаты ходатайствовали о трансляции процесса по телевидению. Сами они передавали происходящее через фейсбук, но судья попросила их перестать.
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Экс-президента задержали в Грузии 1 октября, куда он вернулся с Украины. На родине его осудили заочно по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили, приговорив к трем и шести годам тюремного заключения соответственно. Еще по некоторым делам, в том числе о разгоне оппозиционного митинга осенью 2007 года и растрате, он обвиняется.
После того как его заключили под стражу, Саакашвили объявил голодовку, которая длилась больше месяца. В результате его состояние ухудшилось.
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В миреГрузияМихаил СаакашвилиИраклий Гарибашвили
 
 
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